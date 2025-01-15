Главная светская улица города Есть в Нижнем Новгороде значимое место как для туристов, так и для нижегородцев: Большая Покровская улица. Улица витрин, магазинов, ресторанов и одновременно музей под открытым небом. За каждым фасадом — личность, событие, история! До конца XVIII века Большая Покровская была исключительно «дворянской», и доступ сюда простому люду был ограничен, теперь — гуляй не хочу! Дивись на архитектурные изыски да истории слушай! А историй здесь великое множество, из века в век перетекающих. На прогулке вы узнаете:

про Горького-журналиста;

про Свердлова-марксиста;

про «святую» графиню;

про девочку-подкидыша, ставшую театральной «звездой»;

про первую женщину-путешественницу, комаров не устрашившуюся;

про талантливого самоучку, представленного самой Екатерине II • про «веселую» козу и не только… Бонусом к прогулке будут нарядно украшенные особняки, гирлянды огней и атмосфера предновогоднего чуда! Важная информация:.

