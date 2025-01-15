Мои заказы

Покровские истории: прогулка по главной улице Нижнего Новгорода

Приглашаю вас прогуляться по музею под открытым небом — одной из самых атмосферных улиц Нижнего Новгорода. Большая Покровская — это улица витрин, магазинов, ресторанов. За каждым фасадом — личность, событие, история.

Если вы посетили наш город впервые, эта прогулка погрузит вас во все грани истории Нижнего Новгорода.
5
6 отзывов
Покровские истории: прогулка по главной улице Нижнего Новгорода
Покровские истории: прогулка по главной улице Нижнего Новгорода
Покровские истории: прогулка по главной улице Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Главная светская улица города Есть в Нижнем Новгороде значимое место как для туристов, так и для нижегородцев: Большая Покровская улица. Улица витрин, магазинов, ресторанов и одновременно музей под открытым небом. За каждым фасадом — личность, событие, история! До конца XVIII века Большая Покровская была исключительно «дворянской», и доступ сюда простому люду был ограничен, теперь — гуляй не хочу! Дивись на архитектурные изыски да истории слушай! А историй здесь великое множество, из века в век перетекающих. На прогулке вы узнаете:
  • про Горького-журналиста;
  • про Свердлова-марксиста;
  • про «святую» графиню;
  • про девочку-подкидыша, ставшую театральной «звездой»;
  • про первую женщину-путешественницу, комаров не устрашившуюся;
про талантливого самоучку, представленного самой Екатерине II • про «веселую» козу и не только… Бонусом к прогулке будут нарядно украшенные особняки, гирлянды огней и атмосфера предновогоднего чуда! Важная информация:.
про талантливого самоучку, представленного самой Екатерине II • про «веселую» козу и не только… Бонусом к прогулке будут нарядно украшенные особняки, гирлянды огней и атмосфера предновогоднего чуда! Важная информация:.
• про талантливого самоучку, представленного самой Екатерине II • про «веселую» козу и не только… Бонусом к прогулке будут нарядно украшенные особняки, гирлянды огней и атмосфера предновогоднего чуда! Важная информация:
  • Протяженность маршрута около 2 км.
  • Не забудьте удобную обувь, хорошее настроение и бутылку воды!

Ежедневно с 11:00 до 19:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворец Труда
  • Дом Костромина
  • Верхнепосадские торговые ряды
  • Типография Свердловых
  • Драматический театр
  • Здание Дворянского собрания
  • Здание Окружного суда
  • Здание государственного банка
  • Здание женского епархиального училища
  • Доходный дом Юсуповых
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Большая Покровская, д. 1
Завершение: Ул. Большая Покровская, 56
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 11:00 до 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Протяженность маршрута около 2 км
  • Не забудьте удобную обувь, хорошее настроение и бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
И
Игорь
15 янв 2025
Компактно, информативно, с душой. Узнал новые факты о Горьком и Свердлове именно в контексте этой улицы. Благодаря гиду Покровская ожила и заиграла новыми красками. Спасибо!
Е
Екатерина
5 янв 2025
Коротко, но очень емко. За полтора часа получила целый калейдоскоп историй и судеб. За каждым фасадом теперь вижу личность, как и обещано в описании. Отличная работа!
Д
Дмитрий
3 янв 2025
Интеллектуальная и атмосферная экскурсия. Рассказ о «дворянском» прошлом улицы и ее ярких персонажах структурировал всю мою прогулку по Нижнему. Отличный гид и маршрут.
А
Анна
28 дек 2024
Прекрасный способ почувствовать дух города. Узнала массу деталей, которые сама никогда не заметила бы. История про театральную «звезду»-подкидыша тронула до глубины души. Рекомендую!
О
Ольга
25 дек 2024
Праздничная иллюминация сделала исторические особняки еще прекраснее! Слушали экскурсию всей семьей, было интересно и взрослым, и подросткам. «Весёлая коза» всех повеселила.
С
Сергей
20 дек 2024
Отличная прогулка! Особенно понравились истории про необычных жителей улицы — самоучку и бесстрашную путешественницу. Новогодние украшения добавили волшебства. Гид рассказывал очень увлеченно.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Познакомиться с городом через его главную улицу и судьбы нижегородцев
Начало: Пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
6400 ₽ за всё до 10 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Квест
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода через увлекательный квест по Большой Покровской улице. Узнайте секреты и интересные факты
Начало: На Театральной площади
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
от 9400 ₽ за всё до 50 чел.
Загадки улицы Рождественской
Пешая
2 часа
33 отзыва
Квест
Увлекательный квест по купеческой истории Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Начало: Площадь Маркина
11 дек в 10:00
12 дек в 10:30
от 9400 ₽ за всё до 50 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде