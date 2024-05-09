Количество интереснейшей информации на каждый квадратный метр этой экскурсии просто зашкаливает. Мы пройдём по старинным улицам города — Малой Покровской и Ильинской.
Вы узнаете много неизвестных фактов из личной жизни знаменитостей, которые жили и творили в Нижнем Новгороде. Расскажу и про кулинарные изыски региона, начиная с 17 века и заканчивая нашим днём.
Вы узнаете много неизвестных фактов из личной жизни знаменитостей, которые жили и творили в Нижнем Новгороде. Расскажу и про кулинарные изыски региона, начиная с 17 века и заканчивая нашим днём.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Офис торгового дома крупных хлебных воротил Нижегородской губернии «Емельян Башкиров с сыновьями». Я расскажу, как крепостные стали могущественными купцами и сколько всего сделали для города. А также почему погибали их жёны и стрелялись наследники.
- Здание, к которому подкидывали детей — «жертв слабостей человеческих». Объясню, как возник первый в городе детский приют для подкидышей и какие правила там царили.
- Дом мэра города и ярого старообрядца Дмитрия Сироткина, который изобрёл и построил первую в стране крупнейшую нефтеналивную баржу
- Дом гения-самоучки Ивана Кулибина, который тратил все средства на идею фикс — изобретение вечного двигателя. Вы узнаете, чем он поразил Екатерину II и в чём была его личная трагедия.
- Особняк в формате итальянского палаццо с шикарным убранством внутри. Расскажу про выходки его хозяина, эпатажного купца Арсения Маркова, который скакал по лестницам здания на любимом коне Бедуине и поил его шампанским.
- Дом миллионерши-пароходчицы Марии Кашиной — прообраза горьковской Вассы Железновой. Вы выясните, почему Горький переписал книгу и преподнёс героиню по-другому. Вспомним, как Мария Кашина развила пароходный бизнес мужа до небывалых высот, а потом разорилась.
- Дом Алексея Пешкова, уклад жизни в котором Горький описал в повести «Детство». Я расскажу, какое трагическое событие «сорвало кожу» с души будущего великого писателя, отчего он стал очень сентиментальным.
- Дом Матрёны Лукьянычевой — невенчанной жены Николая Бугрова, самого влиятельного купца 19 века в Нижегородской губернии. Поделюсь, как дед купца поднял род из крепостных, а люди извели трёх жён и детей самого Николая.
- Место, где застрелился один из самых известных начальников НКВД Нижегородской губернии Матвей Погребинский. Также вы узнаете, почему казнили первого руководителя Якова Воробьёва и как передвигались сотрудники ведомства по подземным тоннелям.
И немного гастрономического
Я не только гид, но ещё специалист по гастрономии и ресторанный критик. Расскажу, что ели ямщики, обитавшие на Ильинской в 16–18 веках, и чем баловали себя купцы, жившие тут в 19 веке. Порекомендую самые вкусные места города. Поделюсь, где подают калью — уху на огуречном рассоле, эклеры с красной рыбой, пельмени с гусем, а также настойки на борще, тульском прянике, мороженом, гречке с молоком и шарлотке.
Организационные детали
По пути мы можем заглянуть в уютную кофейню, где все картины выполнены из кофейных зерён, или в итальянское кафе, расположенное в старинном доме. Еда/напитки оплачиваются отдельно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Малой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 111 туристов
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот НижнегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
9 мая 2024
Супер! Очень интересно и необычно. Много деталей и подробностей. Отлично, рекомендую!
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