Количество интереснейшей информации на каждый квадратный метр этой экскурсии просто зашкаливает. Мы пройдём по старинным улицам города — Малой Покровской и Ильинской. Вы узнаете много неизвестных фактов из личной жизни знаменитостей, которые жили и творили в Нижнем Новгороде. Расскажу и про кулинарные изыски региона, начиная с 17 века и заканчивая нашим днём.

за 1-4 человека или 1200 руб. за человека, если вас больше

от 5 340 ₽ за 1-4 человека или 1200 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Офис торгового дома крупных хлебных воротил Нижегородской губернии «Емельян Башкиров с сыновьями» . Я расскажу, как крепостные стали могущественными купцами и сколько всего сделали для города. А также почему погибали их жёны и стрелялись наследники.

. Я расскажу, как крепостные стали могущественными купцами и сколько всего сделали для города. А также почему погибали их жёны и стрелялись наследники. Здание, к которому подкидывали детей — «жертв слабостей человеческих». Объясню, как возник первый в городе детский приют для подкидышей и какие правила там царили.

— «жертв слабостей человеческих». Объясню, как возник первый в городе детский приют для подкидышей и какие правила там царили. Дом мэра города и ярого старообрядца Дмитрия Сироткина , который изобрёл и построил первую в стране крупнейшую нефтеналивную баржу

, который изобрёл и построил первую в стране крупнейшую нефтеналивную баржу Дом гения-самоучки Ивана Кулибина , который тратил все средства на идею фикс — изобретение вечного двигателя. Вы узнаете, чем он поразил Екатерину II и в чём была его личная трагедия.

, который тратил все средства на идею фикс — изобретение вечного двигателя. Вы узнаете, чем он поразил Екатерину II и в чём была его личная трагедия. Особняк в формате итальянского палаццо с шикарным убранством внутри. Расскажу про выходки его хозяина, эпатажного купца Арсения Маркова, который скакал по лестницам здания на любимом коне Бедуине и поил его шампанским.

с шикарным убранством внутри. Расскажу про выходки его хозяина, эпатажного купца Арсения Маркова, который скакал по лестницам здания на любимом коне Бедуине и поил его шампанским. Дом миллионерши-пароходчицы Марии Кашиной — прообраза горьковской Вассы Железновой. Вы выясните, почему Горький переписал книгу и преподнёс героиню по-другому. Вспомним, как Мария Кашина развила пароходный бизнес мужа до небывалых высот, а потом разорилась.

— прообраза горьковской Вассы Железновой. Вы выясните, почему Горький переписал книгу и преподнёс героиню по-другому. Вспомним, как Мария Кашина развила пароходный бизнес мужа до небывалых высот, а потом разорилась. Дом Алексея Пешкова , уклад жизни в котором Горький описал в повести «Детство». Я расскажу, какое трагическое событие «сорвало кожу» с души будущего великого писателя, отчего он стал очень сентиментальным.

, уклад жизни в котором Горький описал в повести «Детство». Я расскажу, какое трагическое событие «сорвало кожу» с души будущего великого писателя, отчего он стал очень сентиментальным. Дом Матрёны Лукьянычевой — невенчанной жены Николая Бугрова, самого влиятельного купца 19 века в Нижегородской губернии. Поделюсь, как дед купца поднял род из крепостных, а люди извели трёх жён и детей самого Николая.

— невенчанной жены Николая Бугрова, самого влиятельного купца 19 века в Нижегородской губернии. Поделюсь, как дед купца поднял род из крепостных, а люди извели трёх жён и детей самого Николая. Место, где застрелился один из самых известных начальников НКВД Нижегородской губернии Матвей Погребинский. Также вы узнаете, почему казнили первого руководителя Якова Воробьёва и как передвигались сотрудники ведомства по подземным тоннелям.

И немного гастрономического

Я не только гид, но ещё специалист по гастрономии и ресторанный критик. Расскажу, что ели ямщики, обитавшие на Ильинской в 16–18 веках, и чем баловали себя купцы, жившие тут в 19 веке. Порекомендую самые вкусные места города. Поделюсь, где подают калью — уху на огуречном рассоле, эклеры с красной рыбой, пельмени с гусем, а также настойки на борще, тульском прянике, мороженом, гречке с молоком и шарлотке.

Организационные детали

По пути мы можем заглянуть в уютную кофейню, где все картины выполнены из кофейных зерён, или в итальянское кафе, расположенное в старинном доме. Еда/напитки оплачиваются отдельно.