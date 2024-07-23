9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Куда идут гости Нижнего Новгорода, если приехали сюда впервые? Наверняка вы ответите, что в кремль — и будете правы. Но затем они точно попадают на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу.
Здесь вы увидите дворянские особняки и купеческие доходные дома, узнаете о роли знаменитой ярмарки, первых трамваях и людях, которые ковали славу Нижнего.
Здесь вы увидите дворянские особняки и купеческие доходные дома, узнаете о роли знаменитой ярмарки, первых трамваях и людях, которые ковали славу Нижнего.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Чкаловскую лестницу, архитектурный ансамбль площади Минина и Пожарского, Нижегородский кремль
- дворянские особняки и доходные дома с оригинальным декором конца 19 — начала 20 века
- здания Городской думы, Нижегородского театра драмы и государственного банка
- старейший Мытный рынок и места, связанные с жизнью рабочих и слуг города
- площадь Горького с памятником «буревестнику революции» авторства Веры Мухиной
Вы узнаете:
- почему город называли «карманом России» и как он превратился в столицу русского купечества
- как декор и символы на зданиях отражают характер и образ жизни владельцев
- какие особые традиции помнят стены Нижегородского государственного банка
- почему именно здесь появился один из первых в России трамваев
- истории купцов, дворян, рабочих и даже «мальчиков на побегушках»
Во время прогулки я покажу вам фотографии, репродукции картин, рисунки и схемы, которые помогут нам воссоздать атмосферу старинного Нижнего Новгорода и его главной улицы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень приятная, интересная экскурсия. Не перегружена информацией. Хороший маршрут, можно пройти потом самостоятельно.
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К
Нашу экскурсию проводила Анна - прекрасный экскурсовод. Мы заказывали экскурсию накануне и не надеялись, что удастся найти свободного гида, но Артем откликнулся очень оперативно, и хотя сам не смог, посоветовал
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Е
04 августа 2018 года мы с дочерью были в Нижнем Новгороде. Я здесь бывала много раз, но по работе. А дочь приехала вообще впервые и мне хотелось, что бы она
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Отличная экскурсия по главной улице Нижнего Новгорода. Каждый раз приезжая сюда и гуляя по Большой Покровской улице, я очень много всего не замечал: не замечал интересные витражи или ручки дверей
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Н
Великрлепная экскурсия. Она завершала моё пребывание в Нижнем Новгороде, и я очень рада, что так попрощалась с городом. Гид готов был ответить на любые вопросы, рассказ ориентировался на мои познания истории Нижнего и России. Экскурсовод влюблен в горол и щедро делился этой любовью любовью. Особенно интересна такая экскурсия тем, кто увлечен архитектурными тонкостями.
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С
Спасибо Артему за прекрасную экскурсию, содержательный и увлекательный рассказ о истории города, достопримечательностях и его жителях. Артем хороший рассказчик, очень эрудированный человек с обширными знаниями. Слушать его одно удовольствие, три часа пролетели совершенно незаметно. Мечтаем снова вернуться в Нижний Новгород весной-летом и только к Артему.
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