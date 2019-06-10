9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время нашей прогулки вы познакомитесь с историей города через призму его главной улицы и ее исторических построек.

Куда идут большинство гостей Нижнего Новгорода, если они приехали в первый раз? В Кремль, скажите вы и, наверное, будете правы. Но после Кремля они точно попадают на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города. Когда-то по ней ходили троллейбусы и трамваи, но сегодня Покровка — это любимое «прогулочное» место нижегородцев и гостей города. И, разумеется, не только потому, что транспорта там почти не встретишь.

Программа

Первоначально Большая Покровская — улица дворянская. Здесь сохранились особняки и торговые дома, принадлежавшие представителям высшего сословия. Эти здания в стиле классицизм до сих пор радуют глаз своими гармоничными пропорциями и изящным декором. Фасады этих старинных домов скрывают самые разные истории — иногда забавные, иногда трагичные — с которыми мы познакомимся во время нашей экскурсии.

В XIX столетии жизнь в городе определяет знаменитая Нижегородская ярмарка — крупнейшая в мире, благодаря которой город получает прозвище «кармана России». Нижний Новгород превращается в столицу русского купечества — подробнее об этом я расскажу во время прогулки.

Представители торгового сословия не скупятся, заказывая проекты своих зданий лучшим нижегородским (и не только) архитекторам, чья фантазия украшает дома оригинальным, цепляющим взгляд декором. Внешний вид этих зданий говорит многое не только об архитектуре конца XIX — начала XX столетия, но и о характере и образе жизни тех людей, которые ими владели. И мимо историй, посвященных нижегородским купцам, мы также не сможем пройти, как не сможем просто так пройти мимо их замечательных построек.

Рядом с особняками и доходными домами купцов активно строятся государственные учреждения, призванные отражать богатство и передовой характер города на Волге. Во время нашей экскурсии мы поговорим о здании Городской думы, история строительства которого почти так же интересна, как его внешний облик. Посмотрим внимательнее на Нижегородский театр драмы, чья символика и декор заслуживает особого рассказа. И, разумеется, не оставим без внимания знаменитое здание Нижегородского государственного банка, который интересен не только своим размахом, но и особыми традициями, память о которых до сих пор хранят его стены.

В нашей экскурсии найдется место и людям, которые не могут похвастаться богатством и знатностью, но без которых история города непредставима. Мы поговорим о старейшем в городе Мытном рынке и его роли в жизни нижегородцев, подробно коснемся истории Нижегородского – первого в России – трамвая, познакомимся с историями, связанными с жизнью здешних рабочих, слуг и даже «мальчиков на побегушках».

Наша экскурсия начнется на пл. Минина и Пожарского. После рассказа о Чкаловской лестнице, архитектурном ансамбле площади и Кремле мы отправимся непосредственно на главную пешеходную улицу города — Большую Покровскую. А завершится наше путешествие на площади Горького рядом со знаменитым памятником работы Веры Мухиной, запечатлевшей «буревестника революции» в расцвете творческих и жизненных сил.

Экскурсия будет сопровождаться иллюстрациями (фотографиями, репродукциями картин, рисунками, схемами), которые помогут нам воссоздать атмосферу старинного Нижнего Новгорода и его главной улицы.