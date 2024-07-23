9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской

Познакомиться с городом через его главную улицу и судьбы нижегородцев
Куда идут гости Нижнего Новгорода, если приехали сюда впервые? Наверняка вы ответите, что в кремль — и будете правы. Но затем они точно попадают на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу.

Здесь вы увидите дворянские особняки и купеческие доходные дома, узнаете о роли знаменитой ярмарки, первых трамваях и людях, которые ковали славу Нижнего.
5
24 отзыва
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Чкаловскую лестницу, архитектурный ансамбль площади Минина и Пожарского, Нижегородский кремль
  • дворянские особняки и доходные дома с оригинальным декором конца 19 — начала 20 века
  • здания Городской думы, Нижегородского театра драмы и государственного банка
  • старейший Мытный рынок и места, связанные с жизнью рабочих и слуг города
  • площадь Горького с памятником «буревестнику революции» авторства Веры Мухиной

Вы узнаете:

  • почему город называли «карманом России» и как он превратился в столицу русского купечества
  • как декор и символы на зданиях отражают характер и образ жизни владельцев
  • какие особые традиции помнят стены Нижегородского государственного банка
  • почему именно здесь появился один из первых в России трамваев
  • истории купцов, дворян, рабочих и даже «мальчиков на побегушках»

Во время прогулки я покажу вам фотографии, репродукции картин, рисунки и схемы, которые помогут нам воссоздать атмосферу старинного Нижнего Новгорода и его главной улицы.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
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заинтересованный разговор о Нижнем с историческими анекдотами, байками и городскими легендами. Прекрасно знаю как парадный город, так и его изнанку. С одинаковым воодушевлением рассказываю и про нижегородский кремль, и про нижегородский стрит-арт. Меня вдохновляют не только ушедшие эпохи, но и современный Нижний с его актуальной литературой, искусством и архитектурой. Стараюсь не только просвещать своих гостей, делиться с ними любимыми историями и местами в Нижнем, но и сам учусь у них. Благо многие из них — опытные путешественники со своими историями, прекрасно образованные и тонко чувствующие люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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М
Очень приятная, интересная экскурсия. Не перегружена информацией. Хороший маршрут, можно пройти потом самостоятельно.
Очень приятная, интересная экскурсия. Не перегружена информацией. Хороший маршрут, можно пройти потом самостоятельно.
Очень приятная, интересная экскурсия. Не перегружена информацией. Хороший маршрут, можно пройти потом самостоятельно.
Очень приятная, интересная экскурсия. Не перегружена информацией. Хороший маршрут, можно пройти потом самостоятельно.
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К
Нашу экскурсию проводила Анна - прекрасный экскурсовод. Мы заказывали экскурсию накануне и не надеялись, что удастся найти свободного гида, но Артем откликнулся очень оперативно, и хотя сам не смог, посоветовал
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нам Анну. Надо признаться, что я училась в Нижнем Новгороде, часто бываю в этом городе и сейчас там учится моя дочь, но… век живи, век учить! До чего интересно мы провели время! У Анны прекрасное знание истории каждого дома на Покровке, много необычных фактов и историй, хорошо спланировано время. Возьмите эту экскурсию - не пожалеете!!!
А мы решили заказать и другие экскурсии у этих гидов: у Артема -"Нижегородский модерн", у Анны - велосипедную по Рождественской.

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Е
04 августа 2018 года мы с дочерью были в Нижнем Новгороде. Я здесь бывала много раз, но по работе. А дочь приехала вообще впервые и мне хотелось, что бы она
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полюбила этот город так же как и я. Для презентации города я выбрала экскурсию "Исторический портрет города…" у Артема Филатова. И не ошиблась! Артем был очень вежлив, галантен и пунктуален. Он с большой любовью рассказал нам о своем городе. Было очень познавательно и душевно. Вроде бы и была тут много раз, но услышала много нового и Артем обратил внимание на интересные нюансы, которые как раз и создают ауру очарования. Мы посмотрели все что было запланировано и даже больше! На следующий день, когда уже сами пошли на Рождественку, нам его рассказов очень не хватало. На следующую поездку обязательно закажем экскурсионное сопровождение и по другим местам! Благодаря Артему мы обе просто влюбились в Нижний! Спасибо!

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Сергей
Отличная экскурсия по главной улице Нижнего Новгорода. Каждый раз приезжая сюда и гуляя по Большой Покровской улице, я очень много всего не замечал: не замечал интересные витражи или ручки дверей
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в стиле модерн, а если и что-то замечал, то потом просто забывал погуглить и найти что же я такое увидел. Благодаря этой экскурсии открыл для себя много нового и интересного на этой очень известной улице. Рекомендую 👍

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Н
Великрлепная экскурсия. Она завершала моё пребывание в Нижнем Новгороде, и я очень рада, что так попрощалась с городом. Гид готов был ответить на любые вопросы, рассказ ориентировался на мои познания истории Нижнего и России. Экскурсовод влюблен в горол и щедро делился этой любовью любовью. Особенно интересна такая экскурсия тем, кто увлечен архитектурными тонкостями.
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С
Спасибо Артему за прекрасную экскурсию, содержательный и увлекательный рассказ о истории города, достопримечательностях и его жителях. Артем хороший рассказчик, очень эрудированный человек с обширными знаниями. Слушать его одно удовольствие, три часа пролетели совершенно незаметно. Мечтаем снова вернуться в Нижний Новгород весной-летом и только к Артему.
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