9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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полюбила этот город так же как и я. Для презентации города я выбрала экскурсию "Исторический портрет города…" у Артема Филатова. И не ошиблась! Артем был очень вежлив, галантен и пунктуален. Он с большой любовью рассказал нам о своем городе. Было очень познавательно и душевно. Вроде бы и была тут много раз, но услышала много нового и Артем обратил внимание на интересные нюансы, которые как раз и создают ауру очарования. Мы посмотрели все что было запланировано и даже больше! На следующий день, когда уже сами пошли на Рождественку, нам его рассказов очень не хватало. На следующую поездку обязательно закажем экскурсионное сопровождение и по другим местам! Благодаря Артему мы обе просто влюбились в Нижний! Спасибо!