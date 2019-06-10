9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской

О городе во времена дворян и купцов на прогулке по его главной улице

Artyom
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Во время нашей прогулки вы познакомитесь с историей города через призму его главной улицы и ее исторических построек.
2350 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча пл. Минина и Пожарского
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У этой экскурсии9 отзывов
4.78
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской

Куда идут большинство гостей Нижнего Новгорода, если они приехали в первый раз? В Кремль, скажите вы и, наверное, будете правы. Но после Кремля они точно попадают на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города. Когда-то по ней ходили троллейбусы и трамваи, но сегодня Покровка — это любимое «прогулочное» место нижегородцев и гостей города. И, разумеется, не только потому, что транспорта там почти не встретишь.

Программа

Первоначально Большая Покровская — улица дворянская. Здесь сохранились особняки и торговые дома, принадлежавшие представителям высшего сословия. Эти здания в стиле классицизм до сих пор радуют глаз своими гармоничными пропорциями и изящным декором. Фасады этих старинных домов скрывают самые разные истории — иногда забавные, иногда трагичные — с которыми мы познакомимся во время нашей экскурсии.

В XIX столетии жизнь в городе определяет знаменитая Нижегородская ярмарка — крупнейшая в мире, благодаря которой город получает прозвище «кармана России». Нижний Новгород превращается в столицу русского купечества — подробнее об этом я расскажу во время прогулки.

Представители торгового сословия не скупятся, заказывая проекты своих зданий лучшим нижегородским (и не только) архитекторам, чья фантазия украшает дома оригинальным, цепляющим взгляд декором. Внешний вид этих зданий говорит многое не только об архитектуре конца XIX — начала XX столетия, но и о характере и образе жизни тех людей, которые ими владели. И мимо историй, посвященных нижегородским купцам, мы также не сможем пройти, как не сможем просто так пройти мимо их замечательных построек.

Рядом с особняками и доходными домами купцов активно строятся государственные учреждения, призванные отражать богатство и передовой характер города на Волге. Во время нашей экскурсии мы поговорим о здании Городской думы, история строительства которого почти так же интересна, как его внешний облик. Посмотрим внимательнее на Нижегородский театр драмы, чья символика и декор заслуживает особого рассказа. И, разумеется, не оставим без внимания знаменитое здание Нижегородского государственного банка, который интересен не только своим размахом, но и особыми традициями, память о которых до сих пор хранят его стены.

В нашей экскурсии найдется место и людям, которые не могут похвастаться богатством и знатностью, но без которых история города непредставима. Мы поговорим о старейшем в городе Мытном рынке и его роли в жизни нижегородцев, подробно коснемся истории Нижегородского – первого в России – трамвая, познакомимся с историями, связанными с жизнью здешних рабочих, слуг и даже «мальчиков на побегушках».

Наша экскурсия начнется на пл. Минина и Пожарского. После рассказа о Чкаловской лестнице, архитектурном ансамбле площади и Кремле мы отправимся непосредственно на главную пешеходную улицу города — Большую Покровскую. А завершится наше путешествие на площади Горького рядом со знаменитым памятником работы Веры Мухиной, запечатлевшей «буревестника революции» в расцвете творческих и жизненных сил.

Экскурсия будет сопровождаться иллюстрациями (фотографиями, репродукциями картин, рисунками, схемами), которые помогут нам воссоздать атмосферу старинного Нижнего Новгорода и его главной улицы.

Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пл. Минина и Пожарского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artyom
Artyom
Артем, 31 год. Культуролог, гид, преподаватель. Интересуюсь историей и мифологией городских пространств, современной архитектурой, собираю виртуальную коллекцию необычных мест, зданий и объектов Нижнего Новгорода.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 июня 2019
Нашу экскурсию проводила Анна - прекрасный экскурсовод. Мы заказывали экскурсию накануне и не надеялись, что удастся найти свободного гида, но Артем откликнулся очень оперативно, и хотя сам не смог, посоветовал нам Анну. Надо признаться, что я училась в Нижнем Новгороде, часто бываю в этом городе и сейчас там учится моя дочь, но... век живи, век учить! До чего интересно мы провели время! У Анны прекрасное знание истории каждого дома на Покровке, много необычных фактов и историй, хорошо спланировано время. Возьмите эту экскурсию - не пожалеете!!!
А мы решили заказать и другие экскурсии у этих гидов: у Артема - "Нижегородский модерн", у Анны - велосипедную по Рождественской.
27 августа 2018
Артему большое спасибо за экскурсию! Интересно, динамично, с любовью к городу
6 августа 2018
04 августа 2018 года мы с дочерью были в Нижнем Новгороде. Я здесь бывала много раз, но по работе. А дочь приехала вообще впервые и мне хотелось, что бы она полюбила этот город так же как и я. Для презентации города я выбрала экскурсию "Исторический портрет города..." у Артема Филатова. И не ошиблась! Артем был очень вежлив, галантен и пунктуален. Он с большой любовью рассказал нам о своем городе. Было очень познавательно и душевно. Вроде бы и была тут много раз, но услышала много нового и Артем обратил внимание на интересные нюансы, которые как раз и создают ауру очарования. Мы посмотрели все что было запланировано и даже больше! На следующий день, когда уже сами пошли на Рождественку, нам его рассказов очень не хватало. На следующую поездку обязательно закажем экскурсионное сопровождение и по другим местам! Благодаря Артему мы обе просто влюбились в Нижний! Спасибо!
10 июля 2018
Мы брали экскурсию по Покровке. Артем рассказал очень интересно и доступным языком. Нам очень понравилось.
1 августа 2016
Большое спасибо Артёму за экскурсию. Было очень интересно, маршрут был составлен по ходу экскурсии. Несмотря на то, что мы были в Нижнем Новгороде не первый раз, мы узнали много нового и интересного.
1 августа 2016
Экскурсовод Артем- отличный рассказчик и знаток города. Всем рекомендую, кто хочет действительно узнать Нижний Новгород!
11 июля 2016
Экскурсия очень понравилась. Порекомендую друзьям.
Ольга
2 мая 2016
Артём неформально подошёл к выбору темы и маршрута экскурсии. Сумел показать многообразие архитектуры Нижнего, донести до гостей города много интересных фактов. Благодаря этому экскурсия получилась живой и нескучной. Я ещё больше полюбила этот прекрасный город. Спасибо Артёму!!!
20 апреля 2015
Несмотря на дождливую погоду, экскурсия удалась на славу!
Нижний Новгород открылся с самых различных сторон.
Спасибо Артёму за это увлекательное путешествие!

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