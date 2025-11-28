Приглашаем на прогулку по новогоднему Нижнему Новгороду! Узнайте, как горожане праздновали Новый год сто лет назад: от традиций до угощений и подарков.
Мы увидим сверкающие огнями площадь Горького, Большую Покровскую, Кремль и площадь Минина и Пожарского. Вас ждут прекрасные виды для ярких фотографий и полное погружение в праздничную атмосферу.
Описание экскурсииПриглашаем вас на волшебную прогулку по новогоднему Нижнему Новгороду! Позвольте себе ощутить неповторимое очарование зимы и увидеть исторические улицы и площади в сверкающих нарядах праздничной иллюминации. Вы узнаете, как появилась традиция праздновать Новый год, когда в домах горожан зажглись первые ёлки и как создавались самые ранние ёлочные игрушки. Мы с вами заглянем в прошлое, чтобы узнать, какие вкусные угощения украшали праздничный стол нижегородцев сто лет назад и какие подарки находили под ёлкой дети и взрослые. Нас ждёт прогулка по главным пешеходным артериям города, где царит оживлённая и радостная атмосфера. Мы увидим сияющую огнями площадь Горького, пройдём по знаменитой Большой Покровской, полюбуемся величественным Кремлём и заснеженной площадью Минина и Пожарского. Вас ждут прекрасные виды для самых ярких и запоминающихся фотографий! Важная информация: Экскурсия не проводится при температуре ниже -10 градусов.
Экскурсия проводится в вечернее время при включении иллюминации с декабря по январь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Горького
- Ул. Большая Покровская
- Кремль
- Площадь Минина и Пожарского
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Горького
Завершение: Площадь Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится в вечернее время при включении иллюминации с декабря по январь.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия не проводится при температуре ниже - 10 градусов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
