Фонарщик Фаролеро приглашает на необычный променад — рецепт идеального предновогоднего настроения.
Берём исторический антураж Большой Покровской в вечернем свете фонарей, щепотку традиций и каплю театрального волшебства. И получаем не только новые знания о городе и яркие эмоции, но и целый мешок подарков!
Берём исторический антураж Большой Покровской в вечернем свете фонарей, щепотку традиций и каплю театрального волшебства. И получаем не только новые знания о городе и яркие эмоции, но и целый мешок подарков!
Описание экскурсии
К новогоднему чуду — шаг за шагом
Мы превратили исторические факты в интерактивное путешествие. Каждая остановка — это локация, история, действие и маленький, но значимый дар. Соберите их все!
- Памятник Горькому — рассказы о благотворительных ёлках для бедняков, «горьковских» традициях и новогодний хоровод
- Дом Улыбышева — волшебство «Щелкунчика», музыка «Могучей кучки» и история стеклянного мальчика
- Памятник почтальону — шутливый диалог с бронзовым хранителем писем
- Мастерские художественных промыслов — легенда о зарождении хохломы и поиски сокровищ в матрёшке
- Первый городской кинотеатр — смотрим забавные новогодние отрывки из первых фильмов
- Здание Госбанка — история архитектурного шедевра и древний ритуал с еловым веничком
- Дворец собраний — о блеске и свете дореволюционных новогодних балов и самом желанном подарке из позапрошлого века
- Памятники трамваю и козе — как праздник запрещали и как он возвращался
- Памятник Кулибину — обсуждаем истории фейерверков и зажигаем бенгальский огонёк
- Мост над Зеленским съездом — оставляем всё старое за спиной и бежим навстречу новому году
- Никольская башня кремля — финальный аккорд праздника
Во время прогулки нас ждёт калейдоскоп удивительных историй. Вы найдёте ответы на вопросы, которые, быть может, даже не приходили вам в голову:
- какой подарок в старину считался поистине царским
- кто был первым нижегородским Дедом Морозом
- что значит «гулять под весёлой козой»
- где в Нижнем спрятался настоящий Хогвартс
- как стеклянный мальчик подарил миру одну из главных рождественских традиций
- кто «штопает небо огнями» в новогоднюю ночь
Организационные детали
- Прогулка пешая, без ограничений по возрасту
- В течение экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники. Рассказ об истории города будет транслироваться в наушниках, чтобы было удобно одновременно наблюдать за ведущими
- В стоимость входят небольшие новогодние подарки и угощения, бенгальские огни
- Дополнительных расходов не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2500 ₽
|Дети до 14
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 5956 туристов
Приветствую вас, уважаемые гости! Нижний Новгород – мой дом, и каждого участника экскурсии я воспринимаю как человека, который пришел ко мне в гости. А гости, как известно, должны получить радушный прием, новые эмоции, открытия и интересную информацию! Для этого вместе с профессиональной командой историков, сценаристов и организаторов зрелищных мероприятий мы создали этот необычный экскурсионный маршрут.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 3 чел.
Рождественская сказка в Нижнем Новгороде
Ощутить праздничную атмосферу города и открыть его старинные традиции
13 дек в 11:30
14 дек в 11:30
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
14 дек в 08:30
15 дек в 17:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гороховец - город Царя Гороха и не только
Проведите несколько часов в Древней Руси, изучая допетровские палаты и старинные храмы Гороховца. Узнайте о царях и купцах, прогуливаясь по улицам
Начало: В Нижнем Новгороде
11 дек в 08:30
12 дек в 08:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.