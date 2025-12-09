Фонарщик Фаролеро приглашает на необычный променад — рецепт идеального предновогоднего настроения. Берём исторический антураж Большой Покровской в вечернем свете фонарей, щепотку традиций и каплю театрального волшебства. И получаем не только новые знания о городе и яркие эмоции, но и целый мешок подарков!

Описание экскурсии

К новогоднему чуду — шаг за шагом

Мы превратили исторические факты в интерактивное путешествие. Каждая остановка — это локация, история, действие и маленький, но значимый дар. Соберите их все!

Памятник Горькому — рассказы о благотворительных ёлках для бедняков, «горьковских» традициях и новогодний хоровод

— рассказы о благотворительных ёлках для бедняков, «горьковских» традициях и новогодний хоровод Дом Улыбышева — волшебство «Щелкунчика», музыка «Могучей кучки» и история стеклянного мальчика

— волшебство «Щелкунчика», музыка «Могучей кучки» и история стеклянного мальчика Памятник почтальону — шутливый диалог с бронзовым хранителем писем

— шутливый диалог с бронзовым хранителем писем Мастерские художественных промыслов — легенда о зарождении хохломы и поиски сокровищ в матрёшке

— легенда о зарождении хохломы и поиски сокровищ в матрёшке Первый городской кинотеатр — смотрим забавные новогодние отрывки из первых фильмов

— смотрим забавные новогодние отрывки из первых фильмов Здание Госбанка — история архитектурного шедевра и древний ритуал с еловым веничком

— история архитектурного шедевра и древний ритуал с еловым веничком Дворец собраний — о блеске и свете дореволюционных новогодних балов и самом желанном подарке из позапрошлого века

— о блеске и свете дореволюционных новогодних балов и самом желанном подарке из позапрошлого века Памятники трамваю и козе — как праздник запрещали и как он возвращался

— как праздник запрещали и как он возвращался Памятник Кулибину — обсуждаем истории фейерверков и зажигаем бенгальский огонёк

— обсуждаем истории фейерверков и зажигаем бенгальский огонёк Мост над Зеленским съездом — оставляем всё старое за спиной и бежим навстречу новому году

— оставляем всё старое за спиной и бежим навстречу новому году Никольская башня кремля — финальный аккорд праздника

Во время прогулки нас ждёт калейдоскоп удивительных историй. Вы найдёте ответы на вопросы, которые, быть может, даже не приходили вам в голову:

какой подарок в старину считался поистине царским

кто был первым нижегородским Дедом Морозом

что значит «гулять под весёлой козой»

где в Нижнем спрятался настоящий Хогвартс

как стеклянный мальчик подарил миру одну из главных рождественских традиций

кто «штопает небо огнями» в новогоднюю ночь

