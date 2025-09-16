А Алла Это была незабываемая прогулка на закате, один из лучших вечером в нашей жизни!

Данил лучший шкипер, к тому же с хорошим опытом вождения яхты. Молодой, вежливый, предусмотрительный, прекрасный рассказчик и чудесный собеседник. Он исполнял любые наши желания, которые только возможны!

На яхте есть каюта,спасательные жилеты,газовая плита, чайник, бокалы, шампанское, пледы, если что.

Наша компания получила огромное удовольствие. Рекомендуем всем!

В Вероника Нам очень понравилось. Данил интересно рассказывал о достопримечательностях. Было интересно и позновательно)

Е Евгения Хотим выразить благодарность Даниле за прекрасную прогулку под парусом!

Прогулка длилась два часа, успели посмотреть Нижний Новгород с реки, Стрелку, загадать желание под мостом и отметить День Рождения!

Интересный рассказ от Данилы про город, жизнь Нижнего Новгорода, увлекательные истории из жизни дополнили прогулку.

Спасибо еще раз за проведенное время))

Наталья Было очень душевно и комфортно!!

Анна Отличная прогулка, приятный и общительный Данил рассказывал нам о достопримечательностях города. С воды открывается прекрасны вид, а в лучах закатного солнца вообще сказка.

М Мария Отлично провели время на яхте. Данил рассказывает интересные факты о городе во время поездки и готов поддержать любую беседу. Обязательно приедем ещё

К Кристина Прогулка была чудесной, Даниил - очень внимательный и заботливый капитан! Спасибо, было прекрасно ❤️

И Исаев Как здорово, что у нас есть река и прогулки по ней! Просто волшебная сказка, а не променад! Большое спасибо за экскурс!)))

Д Дмитрий Отлично организованная красивая прогулка. И даже небольшая дождливая погода не ухудшила впечатления, а только добавила азарта приключению) Рекомендую

Д Дарья Чудесная прогулка! Вид города с реки шикарный, рекомендую!

Р Равиль Потрясающая экскурсия, Данил все интересно рассказал показал, яхта очень ухоженная и чистая. Рекомендую.

А Андрей Очень интересная прогулка, посмотрели город.

Данил в начале поездке предложил разные варианты: чисто на моторе или обратно возвращаться на парусе, мы выбрали 2-й вариант



Город со стороны воды очень красивый, стоит посетить данную прогулку👍🏻



Рекомендую посетить прогулку у Данила, в следующий раз выберем 2-й маршрут

С София Отличная прогулка на яхте по Волге. Красивые виды, свежий воздух. Рекомендую!

Е Елена Прогулка с Данилом на яхте прошла очень легко, интересно. Получили много полезной информации о городе.



Провели классно время с семьей, в других городах не встречали такой экскурсии, поэтому было даже просто интересно поплавать на яхте



Даже парус показали как сворачивать

Данил все расскажет и подскажет, что посетить или где покушать, благодарим Данила