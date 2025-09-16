Нижний Новгород с воды - это особое впечатление. Яхта проходит мимо кремля, Чкаловской лестницы и стадиона «Нижний Новгород». Свежий ветер и неспешное течение Волги создают атмосферу уюта и спокойствия. На борту - комфортная каюта, аудиосистема и всё необходимое для отдыха. Опытный шкипер расскажет о навигации и управлении судном. Возможность взять свои напитки и закуски делает прогулку ещё более приятной
5 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Уникальные виды на город
- 🏰 Величественные соборы и кремль
- 🎧 Комфорт и уют на борту
- 🌊 Свежий ветер Волги
- 📚 Интересные истории от шкипера
Что можно увидеть
- Нижневолжская набережная
- Верхне-Волжская набережная
- Усадьба Рукавишниковых
- Стадион «Нижний Новгород»
- Чкаловская лестница
- Кремль
Описание водной прогулки
Вы увидите:
- Нижневолжскую и Верхне-Волжскую набережные.
- усадьбу Рукавишниковых и старинные пакгаузы.
- футбольный стадион «Нижний Новгород» с уникальной архитектурой.
- Мочальный остров и Стрелку — место встречи двух великих рек.
- кремль и Чкаловскую лестницу с необычного ракурса.
И узнаете:
- об особенностях эксплуатации современных катеров и яхт на российских водоёмах.
- основах безопасности на борту и принципы управления судном.
- навигации на нижнем течении Волги.
- а также истории, связанные с ключевыми архитектурными объектами, мимо которых пройдёт маршрут.
Организационные детали
- С вами буду я, опытный шкипер-яхтсмен с документами, подтверждающими право управления парусным судном.
- На судне есть уютная каюта с мягкими диванами. Яхта укомплектована спасательными жилетами, газовой плитой, чайником, приборами, бокалами, дождевиками, аудиосистемой с Bluetooth, пледами.
- Вы можете взять на борт свои напитки и закуски.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Набережная Гребного Канала, 109с1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 2202 туристов
Яхтинг для меня — отдушина, способ отдохнуть от городской суеты, восстановить силы и получить новые эмоции. Ведь каждый день на яхте неповторим. Приглашаю разделить эти эмоции со мной!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Алла
16 сен 2025
Это была незабываемая прогулка на закате, один из лучших вечером в нашей жизни!
Данил лучший шкипер, к тому же с хорошим опытом вождения яхты. Молодой, вежливый, предусмотрительный, прекрасный рассказчик и чудесный собеседник. Он исполнял любые наши желания, которые только возможны!
На яхте есть каюта,спасательные жилеты,газовая плита, чайник, бокалы, шампанское, пледы, если что.
Наша компания получила огромное удовольствие. Рекомендуем всем!
Данил лучший шкипер, к тому же с хорошим опытом вождения яхты. Молодой, вежливый, предусмотрительный, прекрасный рассказчик и чудесный собеседник. Он исполнял любые наши желания, которые только возможны!
На яхте есть каюта,спасательные жилеты,газовая плита, чайник, бокалы, шампанское, пледы, если что.
Наша компания получила огромное удовольствие. Рекомендуем всем!
Дата посещения: 10 сентября 2025
В
Вероника
8 окт 2025
Нам очень понравилось. Данил интересно рассказывал о достопримечательностях. Было интересно и позновательно)
Е
Евгения
23 сен 2025
Хотим выразить благодарность Даниле за прекрасную прогулку под парусом!
Прогулка длилась два часа, успели посмотреть Нижний Новгород с реки, Стрелку, загадать желание под мостом и отметить День Рождения!
Интересный рассказ от Данилы про город, жизнь Нижнего Новгорода, увлекательные истории из жизни дополнили прогулку.
Спасибо еще раз за проведенное время))
Прогулка длилась два часа, успели посмотреть Нижний Новгород с реки, Стрелку, загадать желание под мостом и отметить День Рождения!
Интересный рассказ от Данилы про город, жизнь Нижнего Новгорода, увлекательные истории из жизни дополнили прогулку.
Спасибо еще раз за проведенное время))
Наталья
19 сен 2025
Было очень душевно и комфортно!!
Анна
17 сен 2025
Отличная прогулка, приятный и общительный Данил рассказывал нам о достопримечательностях города. С воды открывается прекрасны вид, а в лучах закатного солнца вообще сказка.
М
Мария
9 сен 2025
Отлично провели время на яхте. Данил рассказывает интересные факты о городе во время поездки и готов поддержать любую беседу. Обязательно приедем ещё
К
Кристина
6 сен 2025
Прогулка была чудесной, Даниил - очень внимательный и заботливый капитан! Спасибо, было прекрасно ❤️
И
Исаев
3 сен 2025
Как здорово, что у нас есть река и прогулки по ней! Просто волшебная сказка, а не променад! Большое спасибо за экскурс!)))
Д
Дмитрий
27 авг 2025
Отлично организованная красивая прогулка. И даже небольшая дождливая погода не ухудшила впечатления, а только добавила азарта приключению) Рекомендую
Д
Дарья
26 авг 2025
Чудесная прогулка! Вид города с реки шикарный, рекомендую!
Р
Равиль
23 авг 2025
Потрясающая экскурсия, Данил все интересно рассказал показал, яхта очень ухоженная и чистая. Рекомендую.
А
Андрей
23 авг 2025
Очень интересная прогулка, посмотрели город.
Данил в начале поездке предложил разные варианты: чисто на моторе или обратно возвращаться на парусе, мы выбрали 2-й вариант
Город со стороны воды очень красивый, стоит посетить данную прогулку👍🏻
Рекомендую посетить прогулку у Данила, в следующий раз выберем 2-й маршрут
Данил в начале поездке предложил разные варианты: чисто на моторе или обратно возвращаться на парусе, мы выбрали 2-й вариант
Город со стороны воды очень красивый, стоит посетить данную прогулку👍🏻
Рекомендую посетить прогулку у Данила, в следующий раз выберем 2-й маршрут
С
София
23 авг 2025
Отличная прогулка на яхте по Волге. Красивые виды, свежий воздух. Рекомендую!
Е
Елена
23 авг 2025
Прогулка с Данилом на яхте прошла очень легко, интересно. Получили много полезной информации о городе.
Провели классно время с семьей, в других городах не встречали такой экскурсии, поэтому было даже просто интересно поплавать на яхте
Даже парус показали как сворачивать
Данил все расскажет и подскажет, что посетить или где покушать, благодарим Данила
Провели классно время с семьей, в других городах не встречали такой экскурсии, поэтому было даже просто интересно поплавать на яхте
Даже парус показали как сворачивать
Данил все расскажет и подскажет, что посетить или где покушать, благодарим Данила
Л
Лидия
23 авг 2025
Все прошло замечательно 😍
Быстро нашли, Данил был на связи все объяснил.
Во время поездки рассказал историю Нижнего Новгорода, было очень комфортно и интересно
Нам помогли сделалать совместные кадры и индивидуальные кадры☺️
Очень красиво, интересно и увлекательно 🫶🏻
Быстро нашли, Данил был на связи все объяснил.
Во время поездки рассказал историю Нижнего Новгорода, было очень комфортно и интересно
Нам помогли сделалать совместные кадры и индивидуальные кадры☺️
Очень красиво, интересно и увлекательно 🫶🏻
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Квест
до 6 чел.
Город в объятиях Волги - квест на парусной яхте
Вас ждёт захватывающее путешествие по Волге с квестом, где вы узнаете о фольклоре и истории торговых путей, оцените панорамы и попробуете уху
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Путешествие на яхте по Нижнему Новгороду откроет вам уникальные виды на городские достопримечательности и живописные природные уголки
Начало: На Гребном канале
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кремль и Покровка
Уникальные памятники архитектуры на пешеходной экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
Начало: На улице Большая Покровская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.