Тайны русской душиВзирая на Волжские просторы с высоты Дятловых гор ⛰️, можно по-настоящему понять русскую душу. Наш уникальный город 🏙️, построенный как крепость на окраине Руси, становится в конце XIX века центром мировой торговли. За 800-летнюю историю 📖 Нижний Новгород никогда не был взят врагом. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Hyundai Creta. Есть детское кресло для совсем маленьких путешественников;
Детям до 5 лет бесплатно.
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги (комфортабельный автомобиль Hyundai Creta).
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 ул. Совнаркомовская 13, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Нижегородский Кремль
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.