Тайны русской душиВзирая на Волжские просторы с высоты Дятловых гор ⛰️, можно по-настоящему понять русскую душу. Наш уникальный город 🏙️, построенный как крепость на окраине Руси, становится в конце XIX века центром мировой торговли. За 800-летнюю историю 📖 Нижний Новгород никогда не был взят врагом. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Hyundai Creta. Есть детское кресло для совсем маленьких путешественников;

Детям до 5 лет бесплатно.