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Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)

5
13 отзывов
Дарья К.
Дарья К. – Гид из Нижнего Новгорода
Двухчасовая экскурсия ⛳ на автомобиле 🚘 и пешком по местам, окутанным легендами и тайнами.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 590 ₽ за экскурсию

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Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)

Что вы увидите

  • Нижегородская ярмарка
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Усадьба Рукавишниковых
  • Нижневолжская набережная
  • Чкаловская лестница
  • Улица Рождественская
  • Площадь народного Единства
  • Набережная Федоровского
  • Кремль
Тайны русской душиВзирая на Волжские просторы с высоты Дятловых гор ⛰️, можно по-настоящему понять русскую душу. Наш уникальный город 🏙️, построенный как крепость на окраине Руси, становится в конце XIX века центром мировой торговли. За 800-летнюю историю 📖 Нижний Новгород никогда не был взят врагом. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном автомобиле 🚘 Hyundai Creta. Есть детское кресло для совсем маленьких путешественников;
  • Детям до 5 лет бесплатно.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги (комфортабельный автомобиль Hyundai Creta).
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Совнаркомовская 13, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Нижегородский Кремль
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья К.
Дарья К.
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13 отзывов оставили туристы

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