У некрополей есть неоспоримые преимущества на фоне других городских локаций. Здесь нет туристов, царит атмосфера умиротворения. Здесь очень зелено, но интереснее, чем в парке, ведь за каждым захоронением — своя история. А многие надгробные памятники — настоящие шедевры, которые хочется рассматривать. За всем этим мы отправимся на Бугровское кладбище!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы отыщем самые старые захоронения 19 века с эпитафиями житейской наивности и суеверий. Я расскажу вам городские легенды и были о некрополе. Что значит увидеть кошку на кладбище? Куда делись дубовые кресты, «памятники презренного капитализма», после революции? Зачем в начале 20 века «телефонизировались» места на кладбищах?
А ещё:
- Почтим память романтической пары, которой посвятил роман сам Александр Дюма
- Поклонимся родственникам Максима Горького и прототипам героев его произведений
- Не оставим без внимания купеческое прошлое Нижнего и найдём монументальные склепы самых зажиточных купцов. А также вычислим расхитителей их гробниц
- Навестим некоторых актёров, композиторов, архитекторов, скульпторов, спортсменов
- Не забудем никого: раскольников, чернокнижника, самоубийцу, утопленника…
- Посетим скромную могилу канонизированного святого
- Приблизимся к стене плача и монументам памяти репрессий и фашистских бомбардировок
Организационные детали
Кладбище компактное, максимум мы пройдём 1 км. Туалет есть. Тень есть.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Denis — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 2094 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Денис. Я гид с высшим историческим образованием и профессиональный фотограф. Главная моя задача — помочь вам увидеть прекрасное и почувствовать душу города.Задать вопрос
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