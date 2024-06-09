У некрополей есть неоспоримые преимущества на фоне других городских локаций. Здесь нет туристов, царит атмосфера умиротворения. Здесь очень зелено, но интереснее, чем в парке, ведь за каждым захоронением — своя история. А многие надгробные памятники — настоящие шедевры, которые хочется рассматривать. За всем этим мы отправимся на Бугровское кладбище!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы отыщем самые старые захоронения 19 века с эпитафиями житейской наивности и суеверий. Я расскажу вам городские легенды и были о некрополе. Что значит увидеть кошку на кладбище? Куда делись дубовые кресты, «памятники презренного капитализма», после революции? Зачем в начале 20 века «телефонизировались» места на кладбищах?

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Навестим некоторых актёров, композиторов, архитекторов, скульпторов, спортсменов

Не забудем никого: раскольников, чернокнижника, самоубийцу, утопленника…

Посетим скромную могилу канонизированного святого

Приблизимся к стене плача и монументам памяти репрессий и фашистских бомбардировок

Организационные детали

Кладбище компактное, максимум мы пройдём 1 км. Туалет есть. Тень есть.