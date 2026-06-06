Предлагаю вам погрузиться в историю Започаинья — местности, которую выбирали для проживания самые именитые купцы, для бизнеса — отцы города при Петре Великом, а для лучшего вида на закаты — современные горожане.
Мы увидим церковь, спасённую от взрыва министром культуры, поговорим о нижегородском Хогвартсе и обсудим три дома, уникальных не только для города, но и для страны.
Мы увидим церковь, спасённую от взрыва министром культуры, поговорим о нижегородском Хогвартсе и обсудим три дома, уникальных не только для города, но и для страны.
Описание экскурсии
Домик Петра — светское жилое здание 17 века, известное одним по легенде о царе, а другим — по безбашенным концертам нижегородских неформалов 1990-х.
Успенская церковь — не повторённое больше нигде сочетание кирпича и традиций деревянного зодчества. Его уничтожение в советское время остановил лишь звонок министра культуры — расскажу подробности этой драматичной истории.
Палаты бургомистра Пушникова — редкий памятник промышленной архитектуры России эпохи петровских реформ.
Набережная Федоровского — прогуляемся по ней, любуясь видами и вспоминая непростую судьбу человека, в честь которого она названа.
Темы нашей прогулки
- Вера: рассмотрим две по-своему необычных церкви 17 века и поговорим о двух главных нижегородских святых
- Знание: обсудим одну из лучших школ — настоящий нижегородский Хогвартс
- Предприимчивость: осмотрим три уникальных для Нижнего, да и России в целом, дома 17 века, возведённых выдающимися купцами
Организационные детали
В двух местах по маршруту будет возможность посидеть, слушая рассказ.
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1080 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Лыковой дамбы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Гид, влюблённый в Нижний. Для меня дореволюционный город оживает через страницы газет, писем, дневников, а я делаю его живым для своих слушателей. Любимые темы: история предпринимательства, дореволюционный кинематограф, история напитков, изменения в языке, имена и названия. Профессионально вожу экскурсии с 2017 года. Историк по образованию, дважды получал специальное образование гида. Аттестован в сентябре 2024 года.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Три лица Започаинья: вера, знание, предприимчивость»
Индивидуальная
до 10 чел.
Започаинье с любимыми детьми
Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Начало: У церкви Жён-Мироносиц
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида
Откройте для себя Нижний Новгород с новым ракурсом: мобильный квест без гида, загадки и уникальные локации ждут вас в Започаинье
Начало: На Ильинской улице
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:00
1500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Започаинье - уголок старой Руси в сердце Нижнего Новгорода
Отправиться в путешествие во времени в поисках духа места, удивительных историй и легенд
Начало: На Большой Покровской улице
Завтра в 07:00
8 июн в 07:00
5760 ₽
6400 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Каменные палаты и купеческие особняки Започаинья - с краеведом
Познакомиться с неочевидными уголками Нижнего в его древнерусском обличии
Начало: Около театра драмы
Завтра в 09:00
8 июн в 14:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
-10%
до 27 июня
1080 ₽ за человека