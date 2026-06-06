Предлагаю вам погрузиться в историю Започаинья — местности, которую выбирали для проживания самые именитые купцы, для бизнеса — отцы города при Петре Великом, а для лучшего вида на закаты — современные горожане. Мы увидим церковь, спасённую от взрыва министром культуры, поговорим о нижегородском Хогвартсе и обсудим три дома, уникальных не только для города, но и для страны.

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Описание экскурсии

Домик Петра — светское жилое здание 17 века, известное одним по легенде о царе, а другим — по безбашенным концертам нижегородских неформалов 1990-х.

Успенская церковь — не повторённое больше нигде сочетание кирпича и традиций деревянного зодчества. Его уничтожение в советское время остановил лишь звонок министра культуры — расскажу подробности этой драматичной истории.

Палаты бургомистра Пушникова — редкий памятник промышленной архитектуры России эпохи петровских реформ.

Набережная Федоровского — прогуляемся по ней, любуясь видами и вспоминая непростую судьбу человека, в честь которого она названа.

Темы нашей прогулки

Вера: рассмотрим две по-своему необычных церкви 17 века и поговорим о двух главных нижегородских святых

рассмотрим две по-своему необычных церкви 17 века и поговорим о двух главных нижегородских святых Знание: обсудим одну из лучших школ — настоящий нижегородский Хогвартс

обсудим одну из лучших школ — настоящий нижегородский Хогвартс Предприимчивость: осмотрим три уникальных для Нижнего, да и России в целом, дома 17 века, возведённых выдающимися купцами

Организационные детали

В двух местах по маршруту будет возможность посидеть, слушая рассказ.