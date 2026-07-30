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Мы таким составом объездили почти полмира и точно полстраны. Есть с чем сравнить. В этот раз нам очень повезло. Одно удовольствие было неспешно ходить по тенечку и слушать. Иван был очень внимателен, ни один вопрос не остался без ответа, речь грамотная, человек с прекрасным чувством юмора. Мы получили массу информации из самых разных областей. Иван отлично образован, видно, что не только в истории родного города, но и в самых разных областях. Литературе, искусстве и т. д. Рекомендую изо всех сил.