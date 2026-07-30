Глаза разбегаются от множества экскурсий на разные темы. Тут и мистика, и история, уличное искусство, архитектура и даже разврат.
Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
Описание экскурсии
Я расскажу интересные факты простым языком и с щепоткой юмора.
Экскурсия, в которой концентрация Нижнего зашкаливает
- Вы узнаете, как дядя Гиляй открыл тайну нижегородской козы, где находится костница рядом с кремлём и при чём здесь самый дорогой отель города
- Вспомним Шаляпина и его знакомство с будущей женой в нашем театре
- Расскажу вам, кто из знаменитых западных писателей посещал Нижегородскую ярмарку
- Поделюсь городскими легендами и реальной историей Нижнего: какой забавный случай приключился со строителями Чкаловской лестницы? Где находилось кладбище чумных?
- Покажу особняк Маркова, банк «Гарантия», усадьбу Рябининой, Николаевский театр, кремль и многое другое
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|500 ₽
|Студенты
|1400 ₽
|Школьники 12-17 лет
|1250 ₽
|дети с 7 до 12 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|1250 ₽
|Стандартный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1515 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 77 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дорогие путешественники по нашей родной земле! Очень рекомендую экскурсию "Концентрированный Нижний". Коротко и с интересными историями для детей. Взрослым увлекательно, без лишнего набора дат и имён. Маршрут составлен очень компактно и все центральные достопримечательности осмотрены. Закат просто потрясает усталый взгляд и заставляет присесть отдохнуть у вечного огня, задуматься о красоте этого мира. Спасибо огромное.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Нижний прекрасен, Иван прекрасен) Два дня он рассказывал очень интересную информацию о Нижнем. Не повторяясь и без официоза, который можно прочитать где угодно. Нас было четверо "старушек" с больными коленями)))
Вам был полезен этот отзыв?
С
Замечательная экскурсия, непринужденный рассказ, интересные факты. Особо хочу отметить, что Иван подстроил экскурсию под нашего не очень мобильного туриста.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были впервые в Нижнем Новгороде с 3 детьми (14, 13, 7 лет) - благодаря Ивану удалось познакомиться с историей города и его легендами. Это было очень увлекательно и познавательно, даже несмотря на ненастную погоду. По окончании экскурсии Иван также сориентировал нас какие еще интересные места можно посетить с детьми. Спасибо!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Были в Нижнем на майские праздники.
Мы трое взрослых и ребенок.
Иван организовал нам отличную экскурсию, неспешно прошлись по центру, гид обратил наше внимание не только на основные достопримечательности, но и потаенные уголки города, рассказал историю и легенды города. С юмором, песнями прогулялись, как со старым другом.
Очень душевно, спасибо Иван!
Мы трое взрослых и ребенок.
Иван организовал нам отличную экскурсию, неспешно прошлись по центру, гид обратил наше внимание не только на основные достопримечательности, но и потаенные уголки города, рассказал историю и легенды города. С юмором, песнями прогулялись, как со старым другом.
Очень душевно, спасибо Иван!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Иван, спасибо за отличную экскурсию: легко и с юмором! Видно, что любите свое дело! Нижний Новгород открылся по-другому. Рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Концентрированный Нижний»
Квест
до 6 чел.
Прогулка-квест «Контрасты Нижнего Посада» без гида
Познакомиться с Нижним Новгородом в нестандартном формате
Начало: На Нижне-Волжской набережной у памятника Петру I
Сегодня в 11:00
Завтра в 07:00
от 1600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Концентрированный Нижний на групповой экскурсии
Оценить многогранность города за 1,5 часа: от окраины до Кремля
Начало: На Большой Покровской
Расписание: в субботу в 12:30 и 15:00, в воскресенье в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1290 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Он, Нижний Новгород
Обзорная прогулка по самым-самым местам - для первых впечатлений и погружения в историю
Сегодня в 19:00
Завтра в 14:30
от 7950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Истории, легенды и городские тайны Нижнего Новгорода
Погрузитесь в захватывающие истории и тайны Нижнего Новгорода, от купеческого центра до индустриального гиганта. Всё это с юмором и увлечением
Начало: Около кремля
12 авг в 14:00
13 авг в 17:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
от 5650 ₽ за группу