Оценить многогранность города за 2 часа
Глаза разбегаются от множества экскурсий на разные темы. Тут и мистика, и история, уличное искусство, архитектура и даже разврат.
Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
Ближайшие даты:
29
окт
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31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Экскурсия, в которой концентрация Нижнего зашкаливает
- Вы узнаете, как дядя Гиляй открыл тайну нижегородской козы, где находится костница рядом с кремлём и при чём здесь самый дорогой отель города
- Вспомним Шаляпина и его знакомство с будущей женой в нашем театре
- Расскажу вам, кто из знаменитых западных писателей посещал Нижегородскую ярмарку
- Поделюсь городскими легендами и реальной историей Нижнего: какой забавный случай приключился со строителями Чкаловской лестницы? Где находилось кладбище чумных?
- Покажу особняк Маркова, банк «Гарантия», усадьбу Рябининой, здание Государственного банка России, Николаевский театр, кремль и многое другое
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Большой Покровской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.
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