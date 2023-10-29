Концентрированный Нижний

Оценить многогранность города за 2 часа

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Глаза разбегаются от множества экскурсий на разные темы. Тут и мистика, и история, уличное искусство, архитектура и даже разврат.

Отставить муки выбора! Я предлагаю получить порцию «концентрированного Нижнего», в котором есть всё: и парадный центр, и его закоулки. Парочка привидений и ярмарочные девушки, постройки 19 века и «архитектурное обжорство» 90-х годов.
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Концентрированный Нижний
Ближайшие даты:
29
окт
31
окт
2
ноя
5
ноя
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия, в которой концентрация Нижнего зашкаливает

  • Вы узнаете, как дядя Гиляй открыл тайну нижегородской козы, где находится костница рядом с кремлём и при чём здесь самый дорогой отель города
  • Вспомним Шаляпина и его знакомство с будущей женой в нашем театре
  • Расскажу вам, кто из знаменитых западных писателей посещал Нижегородскую ярмарку
  • Поделюсь городскими легендами и реальной историей Нижнего: какой забавный случай приключился со строителями Чкаловской лестницы? Где находилось кладбище чумных?
  • Покажу особняк Маркова, банк «Гарантия», усадьбу Рябининой, здание Государственного банка России, Николаевский театр, кремль и многое другое

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
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