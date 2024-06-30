Совершите прогулку на теплоходе по величественной Волге, чтобы ещё раз полюбоваться городом с другого ракурса.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00
Описание водной прогулки
Что вас ждет Отправьтесь на небольшую теплоходную прогулку по матушке-Волге. Вас ждет современный теплоход, изумительный вид любимого города с воды, теплый бриз, уютная обстановка ― все это подарит настоящее удовольствие! В ходе часовой речной прогулки по Оке и Волге с аудио-экскурсией вы познакомитесь с культурно-историческими пространствами Нижнего Новгорода: знаменитой «Стрелкой» двух рек, Кафедральным собором им. Александра Невского, стадионом «Нижний Новгород», выставочным центром «Пакгаузы», величественным Кремлем, Рождественской церковью, Благовещенским монастырем, Чкаловской лестницей и канатной дорогой. Важно знать • Пожалуйста будьте готовы предъявить билеты (оформляются на ваши ФИО), отправленные вам на почту. Только номер бронирования на Sputnik8 показать недостаточно.
- Длительность прогулки —1 час.
- На борту теплохода есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками, а также меню.
- Запрещается употреблять принесенные с собой еду и напитки в ресторане и на борту.
Ежедневно
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 59 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (4-12 лет)
|от 600 ₽
|Взрослый (12+)
|от 700 ₽
|Детский (до 4 лет)
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Прогулка на теплоходе (1 час)
- Аудио-экскурсия
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Пл. Маркина, 15A, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
- Место отправления: Речной вокзал
- Пл. Маркина
- 15A
- Нижний Новгород
- Причал №4
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
30 июня 2024
Д
Дмитрий
24 июня 2024
Хороший вид на историческую часть города и новый объекты, а к недостатком можно отнести только время экскурсии. Желательно увеличить до полутора часов.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
2.5 часа
Водная прогулка
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода - исторические виды и уха
В путешествии вы увидите Нижегородский кремль, Канавинский мост и новый стадион. Услышите истории о торговом пути «из варяг в персы» и купеческих флотилиях
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 21:00
11 июля в 20:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Водная прогулка
По Волге - на яхте Aquarius
С комфортом на борту и красивыми видами вокруг
Начало: На наб. Гребного канала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000₽ за всё до 5 чел.