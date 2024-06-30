Речная прогулка на теплоходе КолёсовЪ по Волге

Совершите прогулку на теплоходе по величественной Волге, чтобы ещё раз полюбоваться городом с другого ракурса.
4.3
10 отзывов
Речная прогулка на теплоходе КолёсовЪ по Волге
Речная прогулка на теплоходе КолёсовЪ по Волге
Речная прогулка на теплоходе КолёсовЪ по Волге
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00

Описание водной прогулки

Что вас ждет Отправьтесь на небольшую теплоходную прогулку по матушке-Волге. Вас ждет современный теплоход, изумительный вид любимого города с воды, теплый бриз, уютная обстановка ― все это подарит настоящее удовольствие! В ходе часовой речной прогулки по Оке и Волге с аудио-экскурсией вы познакомитесь с культурно-историческими пространствами Нижнего Новгорода: знаменитой «Стрелкой» двух рек, Кафедральным собором им. Александра Невского, стадионом «Нижний Новгород», выставочным центром «Пакгаузы», величественным Кремлем, Рождественской церковью, Благовещенским монастырем, Чкаловской лестницей и канатной дорогой. Важно знать • Пожалуйста будьте готовы предъявить билеты (оформляются на ваши ФИО), отправленные вам на почту. Только номер бронирования на Sputnik8 показать недостаточно.
  • Длительность прогулки —1 час.
  • На борту теплохода есть бар с алкогольными и безалкогольными напитками, а также меню.
  • Запрещается употреблять принесенные с собой еду и напитки в ресторане и на борту.

Ежедневно

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 59 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Детский (4-12 лет)от 600 ₽
Взрослый (12+)от 700 ₽
Детский (до 4 лет)0 ₽

Ответы на вопросы

Что включено
  • Прогулка на теплоходе (1 час)
  • Аудио-экскурсия
Что не входит в цену
  • Питание
Место начала и завершения?
Пл. Маркина, 15A, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
Важная информация
  • Место отправления: Речной вокзал
  • Пл. Маркина
  • 15A
  • Нижний Новгород
  • Причал №4
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
30 июня 2024
Д
24 июня 2024
Хороший вид на историческую часть города и новый объекты, а к недостатком можно отнести только время экскурсии. Желательно увеличить до полутора часов.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

ГрупповыеВодные развлеченияПо рекам и каналамРечные прогулкиНа теплоходе

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
18 отзывов
2.5 часа
Водная прогулка
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода - исторические виды и уха
В путешествии вы увидите Нижегородский кремль, Канавинский мост и новый стадион. Услышите истории о торговом пути «из варяг в персы» и купеческих флотилиях
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 21:00
11 июля в 20:00
24 000 за всё до 6 чел.
Тайны Нижегородского кремля
🚶 Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
Сегодня в 12:30
Завтра в 13:00
5 000 за всё до 10 чел.
По Волге - на яхте Aquarius
🛥 На яхте
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
По Волге - на яхте Aquarius
С комфортом на борту и красивыми видами вокруг
Начало: На наб. Гребного канала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
16 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам