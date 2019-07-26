2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений

Олег
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Олег – ваш гид
Городец — самый старый город в Нижегородской области, он же Радилов, он же Малый Китеж.

Очарование волжских набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят вас в Городец, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов.

Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей.
5800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Нижний Новгород
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге

Что вас ожидает

Городецкая летопись
Вы посетите музейный квартал и насладитесь видами живописных набережных города. Череда старинных домов с резными наличниками, убегающая вдаль, поможет разобраться, что такое глухая и сквозная резьба, и научит замечать интересные детали в деревянной архитектуре. Визит в старейший краеведческий музей расскажет о славном прошлом Городца, сменившего несколько имён. А древний крепостной вал XII века даст представление о том, как и от кого оборонялся город в былые времена.

Очарование и душевность города
Отправившись в Феодоровский мужской монастырь, вы услышите предание об Александре Невском — якобы именно здесь закончился его земной путь после принятия схимы. Вид монастыря на фоне городецкой природы олицетворяет то лучшее, что есть в пейзажах средней полосы России, — речные просторы и полотно крутых зелёных склонов, где растут высаженные ещё при Екатерине II красноствольные сосны. Проведя в городе на Волге несколько часов, вы даже не зададитесь вопросом, почему главное угощение уютного Городца — это лакомый русский пряник. Заглянув в местную лавку, вы выпьете иван-чаю с пряниками печатными и имбирными, потом заглянете в ландшафтный парк с прудом, а в хорошую погоду сможете нырнуть в Волгу.

Организационные детали

  • Трансфер, посещение монастыря, музея и чаепитие с пряниками включены в стоимость экскурсии.
  • Предусмотрено время на обед в кафе (по желанию, оплачивается дополнительно).
  • По желанию экскурсия может начаться уже в Городце. Продолжительность указана с учётом трансфера из Нижнего Новгорода и обратно.
  • Экскурсию можно провести для группы от 5 до 17 человек, стоимость от 15 500 р., транспорт — микроавтобус Мерседес Спринтер.
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге
Малый Китеж, или Городец на Волге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Нижний Новгород.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олег
Олег
Здравствуйте, меня зовут Олег! Я увлекаюсь историей, природой и сохранившимися народными промыслами Нижегородского края о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в особо охраняемых экологически чистых территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие. На уникальных производствах народных художественных промыслов проявите себя в разнообразных мастер-классах, примите участие в дегустациях, и будет еще много интересного. Имею высшее туристическое образование. Работаю с дружескими компаниями и семьями с детьми.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
26 июля 2019
Очень содержательная экскурсия. Понравилось абсолютно все! Олег, наш гид, приехал вовремя и забрал нас у гостиницы, ехали к месту экскурсии очень живописной дорогой! Городец - очень милый и уютный городок, в нем живут и работают чудесные люди. Понравилась экскурсия в краеведческом музее, прогулка по валу и по набережной!
Хочется отметить профессионализм нашего гида. Олег - эрудированный, заинтересованный и ответственный экскурсовод. Всем рекомендуем! Большое спасибо!
Ян
18 июля 2019
Огромное спасибо за экскурсию. Экскурсия замечательная. Интересно, красиво, здорово!!! Гид отлично владеет темой. Интересно рассказывает. Очень внимательный и заботливый человек. Это важно для длительной экскурсии. Хочется отметить, что Олег любит свое дело. Большое спасибо!

Олег проводит ещё 4 экскурсии

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