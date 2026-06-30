2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Городец — самый старый город в Нижегородской области, он же Радилов, он же Малый Китеж. Очарование волжских набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят вас в Городец, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов. Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Городецкая летопись

Вы посетите музейный квартал и насладитесь видами живописных набережных города. Череда старинных домов с резными наличниками, убегающая вдаль, поможет разобраться, что такое глухая и сквозная резьба, и научит замечать интересные детали в деревянной архитектуре. Визит в старейший краеведческий музей расскажет о славном прошлом Городца, сменившего несколько имён. А древний крепостной вал XII века даст представление о том, как и от кого оборонялся город в былые времена.

Очарование и душевность города

Отправившись в Феодоровский мужской монастырь, вы услышите предание об Александре Невском — якобы именно здесь закончился его земной путь после принятия схимы. Вид монастыря на фоне городецкой природы олицетворяет то лучшее, что есть в пейзажах средней полосы России, — речные просторы и полотно крутых зелёных склонов, где растут высаженные ещё при Екатерине II красноствольные сосны. Проведя в городе на Волге несколько часов, вы даже не зададитесь вопросом, почему главное угощение уютного Городца — это лакомый русский пряник. На обратном пути вы посетите ландшафтный парк с зарыбленным прудом, а в хорошую погоду можно искупаться в Волге!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander или VW Caravelle/Multivan

Продолжительность указана с учётом трансфера из Нижнего Новгорода и обратно. При бронировании, пожалуйста, напишите, потребуется вам трансфер из Нижнего Новгорода и обратно или нет

По запросу встречу вас на Московском вокзале

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено: трансфер, посещение монастыря, музея (с экскурсией)

Предусмотрено время на обед в кафе или блинной (по желанию, оплачивается дополнительно)

Экскурсию можно провести для группы от 6 до 18 человек. Поедем на микроавтобусе Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz Sprinter. Стоимость уточняйте в переписке.