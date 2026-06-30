2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Малый Китеж, или Городец на Волге (из Нижнего Новгорода)
Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Городец — самый старый город в Нижегородской области, он же Радилов, он же Малый Китеж.
Очарование волжских набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят вас в Городец, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов. Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей.
Вы посетите музейный квартал и насладитесь видами живописных набережных города. Череда старинных домов с резными наличниками, убегающая вдаль, поможет разобраться, что такое глухая и сквозная резьба, и научит замечать интересные детали в деревянной архитектуре. Визит в старейший краеведческий музей расскажет о славном прошлом Городца, сменившего несколько имён. А древний крепостной вал XII века даст представление о том, как и от кого оборонялся город в былые времена.
Очарование и душевность города
Отправившись в Феодоровский мужской монастырь, вы услышите предание об Александре Невском — якобы именно здесь закончился его земной путь после принятия схимы. Вид монастыря на фоне городецкой природы олицетворяет то лучшее, что есть в пейзажах средней полосы России, — речные просторы и полотно крутых зелёных склонов, где растут высаженные ещё при Екатерине II красноствольные сосны. Проведя в городе на Волге несколько часов, вы даже не зададитесь вопросом, почему главное угощение уютного Городца — это лакомый русский пряник. На обратном пути вы посетите ландшафтный парк с зарыбленным прудом, а в хорошую погоду можно искупаться в Волге!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander или VW Caravelle/Multivan
Продолжительность указана с учётом трансфера из Нижнего Новгорода и обратно. При бронировании, пожалуйста, напишите, потребуется вам трансфер из Нижнего Новгорода и обратно или нет
По запросу встречу вас на Московском вокзале
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер, посещение монастыря, музея (с экскурсией)
Предусмотрено время на обед в кафе или блинной (по желанию, оплачивается дополнительно)
Экскурсию можно провести для группы от 6 до 18 человек. Поедем на микроавтобусе Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz Sprinter. Стоимость уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1169 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых читать дальшеуменьшить
территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного.
Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
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3
–
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–
А
Алексей
Путешествовали семьёй. Экскурсия нам очень понравилась. Олег рассказал нам очень много интересного про Городец, про Нижний Новгород, про те места, где мы были и которые проезжали. По нашей просьбе Олег читать дальшеуменьшить
немного скорректировал программу экскурсии. Мы побывали на интересной экскурсии по краеведческому музею и в музее пряника, погуляли по набережной и посмотрели город мастеров, съездили в монастырь, посмотрели центр города и поднялись на древние валы. А на обратном пути заехали в красивый парк, где увидели озеро с зеркальными карпами. Спасибо за экскурсию!
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Олег
Нам - понравилось!
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А
Анжелика
Экскурсия понравилась. Интересные исторические факты, доступное и приятное изложение с учётом присутствия в компании детей. Рекомендую
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т
татьяна
Побывали в Городце 5 сентября. Прекрасно. организованная экскурсия. Посещение музея порадовало: интересный рассказ и экспозиция, после которого было чаепитие с местными пряниками. . Набережная Волги, городской вал, необыкновенные дома, украшенные читать дальшеуменьшить
резьбой, - все это можно ходить и разглядывать часами. Спасибо огромное Олегу, который вышел за рамки экскурсии и показал нам интересную частичку Нижнего, которую мы не смогли посмотреть из-за плохой погоды, а также помог добраться до вокзала. Однозначно рекомендую всем экскурсию с Олегом!
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О
Ольга
На нашего гида в Городец, Олега, выбор пал случайно. Но как же в яблочко! С первой минуты и до конца 8-часовой экскурсии мы ни разу не заскучали. Нас накрыло волной читать дальшеуменьшить
интересной информации, позитива и просто человеческого тепла. Жаль, что наш отпуск уже подходил к концу, и не было возможности взять ещё какую-то экскурсионную программу, которых в запасе у Олега превеликое множество. Друзья, всем рекомендую Олега в качестве гида! Вы точно не пожалеете! Кристина и Ольга Санкт-Петербург.
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М
Марина
Экскурсия прошла отлично! Мы получили много новой и интересной информации по самым различным вопросам, касающимся истории и современности не только Городца, но и всей Нижегородской области, Нижнего Новгорода. Выражаем Олегу читать дальшеуменьшить
признательность за обширные знания, которыми он щедро делится с туристами, за хорошую организацию экскурсии, внимательное и доброжелательное отношение. Однозначно рекомендуем путешественникам экскурсию в Городец и гида Олега Крюкова как отличного специалиста.
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