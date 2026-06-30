2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Малый Китеж, или Городец на Волге (из Нижнего Новгорода)

Открыть самобытность старого городка, красоту его архитектуры и вкус местных угощений
Городец — самый старый город в Нижегородской области, он же Радилов, он же Малый Китеж.

Очарование волжских набережных и деревянной архитектуры, богатая история и русские традиции влюбят вас в Городец, всегда привлекавший внимание летописцев и до сих пор волнующий археологов. Я помогу ощутить всю прелесть древнего города и найти лучшие панорамы заволжских далей.
4.9
23 отзыва
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Нижнего Новгорода)
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Нижнего Новгорода)
Малый Китеж, или Городец на Волге (из Нижнего Новгорода)

Описание экскурсии

Городецкая летопись

Вы посетите музейный квартал и насладитесь видами живописных набережных города. Череда старинных домов с резными наличниками, убегающая вдаль, поможет разобраться, что такое глухая и сквозная резьба, и научит замечать интересные детали в деревянной архитектуре. Визит в старейший краеведческий музей расскажет о славном прошлом Городца, сменившего несколько имён. А древний крепостной вал XII века даст представление о том, как и от кого оборонялся город в былые времена.

Очарование и душевность города

Отправившись в Феодоровский мужской монастырь, вы услышите предание об Александре Невском — якобы именно здесь закончился его земной путь после принятия схимы. Вид монастыря на фоне городецкой природы олицетворяет то лучшее, что есть в пейзажах средней полосы России, — речные просторы и полотно крутых зелёных склонов, где растут высаженные ещё при Екатерине II красноствольные сосны. Проведя в городе на Волге несколько часов, вы даже не зададитесь вопросом, почему главное угощение уютного Городца — это лакомый русский пряник. На обратном пути вы посетите ландшафтный парк с зарыбленным прудом, а в хорошую погоду можно искупаться в Волге!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия автопешеходная, проходит на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Outlander или VW Caravelle/Multivan
  • Продолжительность указана с учётом трансфера из Нижнего Новгорода и обратно. При бронировании, пожалуйста, напишите, потребуется вам трансфер из Нижнего Новгорода и обратно или нет
  • По запросу встречу вас на Московском вокзале

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер, посещение монастыря, музея (с экскурсией)
  • Предусмотрено время на обед в кафе или блинной (по желанию, оплачивается дополнительно)

Экскурсию можно провести для группы от 6 до 18 человек. Поедем на микроавтобусе Volkswagen Caravelle или Mercedes-Benz Sprinter. Стоимость уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1169 туристов
Я увлекаюсь историей, природой и народными промыслами Нижегородского края, о которых с радостью расскажу и вам. В наших поездках вы побываете в значимых исторических местах, в особо охраняемых экологически чистых
читать дальшеуменьшить

территориях и парках, имеющих богатейшее природное и культурное наследие, на уникальных производствах народных художественных промыслов. Вы проявите себя в разнообразных мастер-классах, примете участие в дегустациях, совершите конную прогулку, — будет ещё много интересного. Имею высшее туристическое образование. Провожу индивидуальные экскурсии для трудовых коллективов, дружеских компаний, пар и семей с детьми.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
1
А
Путешествовали семьёй. Экскурсия нам очень понравилась. Олег рассказал нам очень много интересного про Городец, про Нижний Новгород, про те места, где мы были и которые проезжали. По нашей просьбе Олег
читать дальшеуменьшить

немного скорректировал программу экскурсии. Мы побывали на интересной экскурсии по краеведческому музею и в музее пряника, погуляли по набережной и посмотрели город мастеров, съездили в монастырь, посмотрели центр города и поднялись на древние валы. А на обратном пути заехали в красивый парк, где увидели озеро с зеркальными карпами. Спасибо за экскурсию!

Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Нам - понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия понравилась.
Интересные исторические факты, доступное и приятное изложение с учётом присутствия в компании детей. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
т
Побывали в Городце 5 сентября. Прекрасно. организованная экскурсия. Посещение музея порадовало: интересный рассказ и экспозиция, после которого было чаепитие с местными пряниками. . Набережная Волги, городской вал, необыкновенные дома, украшенные
читать дальшеуменьшить

резьбой, - все это можно ходить и разглядывать часами. Спасибо огромное Олегу, который вышел за рамки экскурсии и показал нам интересную частичку Нижнего, которую мы не смогли посмотреть из-за плохой погоды, а также помог добраться до вокзала. Однозначно рекомендую всем экскурсию с Олегом!

Вам был полезен этот отзыв?
О
На нашего гида в Городец, Олега, выбор пал случайно. Но как же в яблочко! С первой минуты и до конца 8-часовой экскурсии мы ни разу не заскучали. Нас накрыло волной
читать дальшеуменьшить

интересной информации, позитива и просто человеческого тепла. Жаль, что наш отпуск уже подходил к концу, и не было возможности взять ещё какую-то экскурсионную программу, которых в запасе у Олега превеликое множество. Друзья, всем рекомендую Олега в качестве гида! Вы точно не пожалеете! Кристина и Ольга Санкт-Петербург.

Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия прошла отлично! Мы получили много новой и интересной информации по самым различным вопросам, касающимся истории и современности не только Городца, но и всей Нижегородской области, Нижнего Новгорода. Выражаем Олегу
читать дальшеуменьшить

признательность за обширные знания, которыми он щедро делится с туристами, за хорошую организацию экскурсии, внимательное и доброжелательное отношение. Однозначно рекомендуем путешественникам экскурсию в Городец и гида Олега Крюкова как отличного специалиста.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Малый Китеж, или Городец на Волге (из Нижнего Новгорода)»

На катере - по Волге
На катере
Сплавы и рафтинг
1 час
111 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
На катере - по Волге
Доверить руль капитану и рассмотреть Нижний Новгород с новых ракурсов
Начало: Набережная Гребного канала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8980 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка на катере по Волге
На катере
1 час
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Прогулка на катере по Волге
Доверить штурвал опытному капитану и увидеть достопримечательности Нижнего с необычного ракурса
Начало: На набережной Гребного канала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 9300 ₽ за всё до 4 чел.
По Волге на каяках
Сплавы и рафтинг
Прогулки на каяках
3.5 часа
24 отзыва
Мини-группа
до 6 чел.
В тренде
По Волге на каяках
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, скользя по Волге на каяках. Откройте для себя уникальные виды и насладитесь природой и архитектурой
Начало: На Волжской набережной
18 авг в 10:00
19 авг в 10:00
4000 ₽ за человека
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)
На теплоходе
Круизы
1 час
15 отзывов
Групповая
По Оке и Волге - на теплоходе «ДоброходЪ» с аудиогидом (по будням)
Увидеть главные символы Нижнего Новгорода и узнать больше о прошлом города
Начало: У причала
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30 и 21:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 22 000 ₽ за экскурсию