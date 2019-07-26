2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Городецкая летопись

Вы посетите музейный квартал и насладитесь видами живописных набережных города. Череда старинных домов с резными наличниками, убегающая вдаль, поможет разобраться, что такое глухая и сквозная резьба, и научит замечать интересные детали в деревянной архитектуре. Визит в старейший краеведческий музей расскажет о славном прошлом Городца, сменившего несколько имён. А древний крепостной вал XII века даст представление о том, как и от кого оборонялся город в былые времена.

Очарование и душевность города

Отправившись в Феодоровский мужской монастырь, вы услышите предание об Александре Невском — якобы именно здесь закончился его земной путь после принятия схимы. Вид монастыря на фоне городецкой природы олицетворяет то лучшее, что есть в пейзажах средней полосы России, — речные просторы и полотно крутых зелёных склонов, где растут высаженные ещё при Екатерине II красноствольные сосны. Проведя в городе на Волге несколько часов, вы даже не зададитесь вопросом, почему главное угощение уютного Городца — это лакомый русский пряник. Заглянув в местную лавку, вы выпьете иван-чаю с пряниками печатными и имбирными, потом заглянете в ландшафтный парк с прудом, а в хорошую погоду сможете нырнуть в Волгу.