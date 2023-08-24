Речные прогулки в Нижнем Новгороде

Найдено 7 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Нижнем Новгороде, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
79 отзывов
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890 за всё до 7 чел.
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000 за всё до 5 чел.
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Натали
    24 августа 2023
    Мастер-класс по управлению парусной яхтой
    Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В следующий раз еще раз отправимся в это путешествие!
    Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В
  • Ю
    Юлия
    23 августа 2023
    Мастер-класс по управлению парусной яхтой
    Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением
    читать дальше

    от жары. Успели пройтись вдоль берега, посмотрели красивые виды и искупались в Волге. Антон был вежлив, заботлив, рассказал и показал, как управлять яхтой. Компания была разновозрастная: и бабушка, и внучка остались очень довольны:)))

  • Л
    Людмила
    11 августа 2023
    Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
    Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Речные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
  2. По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
  3. На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
  4. Вечерняя прогулка на яхте для двоих
  5. Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Речные прогулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 4 500 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 134 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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