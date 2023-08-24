1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННатали24 августа 2023Экскурсия прошла великолепно! Сергей, замечательный учитель и веселый человек! Обязательно буду рекомендовать эту экскурсию друзьям. В следующий раз еще раз отправимся в это путешествие!
- ЮЮлия23 августа 2023Спасибо за прекрасную поездку! Все было четко и спокойно организовано. В городе было +29, и прогулка под парусником была спасением
- ЛЛюдмила11 августа 2023Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Речные прогулки»
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