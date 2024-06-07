1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3 часа
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
«Вас ожидает расслабленное 3-часовое путешествие на устойчивых каяках по лесной реке Линде, прохладной даже в самые жаркие дни»
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Побывать на родине знаменитых нижегородцев, посетить музеи и узнать больше о быте и промыслах края
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Все понравилось. Мы в Нижнем впервые, с детьми 5 и 9 лет. Отличная интересная альтернатива пешим экскурсиям. Узнали про основые достопримечательности, прокатились на комфортном катере, сделали классные фото. Однозначно рекомендую.
- ООльга5 июня 2024Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
- ННаталья1 июня 2024Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
- ЛЛюдмила11 августа 2023Всё прошло просто замечательно. Сплав организовали нам вне плана. Научили сплавляться. Помощь на протяжении всего маршрута. Вкусный обед, цитрусовый перекус. Огромнейшее спасибо Ивану, Виктору. Удачи!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По рекам и каналам»
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