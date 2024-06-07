Экскурсии по рекам в Нижнем Новгороде 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Нижнем Новгороде, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
79 отзывов
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890 за всё до 7 чел.
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
«Вас ожидает расслабленное 3-часовое путешествие на устойчивых каяках по лесной реке Линде, прохладной даже в самые жаркие дни»
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500 за человека
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Побывать на родине знаменитых нижегородцев, посетить музеи и узнать больше о быте и промыслах края
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
  2. Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
  3. Сормово, Балахна, Пурех и Чкаловск: вверх по Волге - на Горьковское море
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 80 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Цены 2024. Лучший способ узнать Нижний Новгород – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из экскурсий на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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