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Секреты Започаинья

5
8 отзывов
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Индивидуальная нескучная пешеходная экскурсия ⛳ с личным гидом в Започаинье.

Окунитесь в истинную старину и почувствуйте непередаваемую атмосферу этих мест.

Ну и конечно, потрясающие волжские виды никого не смогут оставить равнодушным.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Секреты Започаинья
Секреты Започаинья

Что вы увидите

  • Нижегородский драмтеатр (1896)
  • Лыкова дамба
  • Усадьба Добролюбовых
  • Почаинский овраг
  • Церковь Жен-Мироносиц (XVII в)
  • Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в)
  • Домик Каширина (детство М. Горького)
  • Дом Переплётчикова
  • Церковь Сергею Радонежскому (XIX в)
  • Палаты купца Пушникова (XVII в)
  • Школа им. Ломаносова
  • Палаты купца Олисова (XVII в)
  • Наб. Федоровского
  • Смотровая площадка (вид на Стрелку и нижегородскую ярмарку)
  • Успенская церковь (XVII в)
  • многое другое
Аутентичность нижегородского купечестваЗапочаинье — уникальное место в Нижнем Новгороде, уже с ХIV в. заселённое нижегородцами — первое массовое заселение за пределами Кремля. Это одно из немногих мест в нашем городе, сохранивших свой облик. Здесь жили разные люди: ремесленники, мещане, торговцы разных мастей. А с ХIХ века — это спальный район нижегородского купечества.
Жизнь замечательных людейА какие тайны и легенды откроются вам... Одни только имена, связанные с Започаиньем, уже говорят о многом: Сергий Радонежский, Макарий Желтоводский, Ефимий Суздальский, Пётр I, Иван Кулибин, Николай Добролюбов, Максим Горький, Лаврентий Берия.
И конечно, потрясающие волжские виды никого не смогут оставить равнодушными. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Большая Покровская ул., 13, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 Набережная Федоровского, Нижний Новгород
Секреты Започаинья
Секреты Започаинья
Секреты Започаинья
Секреты Започаинья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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8 отзывов оставили туристы

Василий С. проводит ещё 5 экскурсий

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