Аутентичность нижегородского купечестваЗапочаинье — уникальное место в Нижнем Новгороде, уже с ХIV в. заселённое нижегородцами — первое массовое заселение за пределами Кремля. Это одно из немногих мест в нашем городе, сохранивших свой облик. Здесь жили разные люди: ремесленники, мещане, торговцы разных мастей. А с ХIХ века — это спальный район нижегородского купечества.

Жизнь замечательных людейА какие тайны и легенды откроются вам... Одни только имена, связанные с Започаиньем, уже говорят о многом: Сергий Радонежский, Макарий Желтоводский, Ефимий Суздальский, Пётр I, Иван Кулибин, Николай Добролюбов, Максим Горький, Лаврентий Берия.

И конечно, потрясающие волжские виды никого не смогут оставить равнодушными. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно.

Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.