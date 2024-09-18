У вас нет тайминга, гида, экскурсионной группы. Зато есть увлекательный маршрут по атмосферному району Започаинье, неочевидные локации и загадки с фокусом на городскую среду. Обещаю познавательное свидание с городом!

Описание квеста

Старинные белокаменные купеческие палаты

Храм 17 века с уникальными изразцами

Советский модернизм 60-х и дом в стиле конструктивизма

Уютные улочки и переулки, где сохранились домики с ажурными крылечками и деревянными наличниками

Парадная доходного дома с остатками былой роскоши

Итальянский палаццо на нижегородский лад

Удивительные образцы архитектуры 90-х

А также стрит-арт, старинные артефакты и просто милые городские детали!

Решая нескучные задания, вы узнаете:

как литовцы спасли Нижний Новгород

где провёл детство писатель Максим Горький

какой нижегородский художник писал свои картины листьями

какие дома себе строило местное купечество

благодаря кому зародилась нижегородская архитектурная школа 90-х

какие известные фильмы снимали в Нижнем Новгороде и где именно

что скрыто в русле древней реки Почайны сейчас

где пришвартовался нижегородский «Титаник»

Кому подойдёт эта экскурсия

Как путешественникам, так и местным жителям. Если вы не первый раз в городе, то это возможность исследовать неизбитый маршрут, заглянуть в неочевидные места и сделать новые открытия! А если вы только приехали, то знакомство с городом получится очень тёплым и душевным, ведь в Започаинье ещё не так много туристов, хотя это настоящий музей под открытым небом в историческом центре.

Организационные детали