У вас нет тайминга, гида, экскурсионной группы.
Зато есть увлекательный маршрут по атмосферному району Започаинье, неочевидные локации и загадки с фокусом на городскую среду. Обещаю познавательное свидание с городом!
Зато есть увлекательный маршрут по атмосферному району Започаинье, неочевидные локации и загадки с фокусом на городскую среду. Обещаю познавательное свидание с городом!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание квеста
- Старинные белокаменные купеческие палаты
- Храм 17 века с уникальными изразцами
- Советский модернизм 60-х и дом в стиле конструктивизма
- Уютные улочки и переулки, где сохранились домики с ажурными крылечками и деревянными наличниками
- Парадная доходного дома с остатками былой роскоши
- Итальянский палаццо на нижегородский лад
- Удивительные образцы архитектуры 90-х
- А также стрит-арт, старинные артефакты и просто милые городские детали!
Решая нескучные задания, вы узнаете:
- как литовцы спасли Нижний Новгород
- где провёл детство писатель Максим Горький
- какой нижегородский художник писал свои картины листьями
- какие дома себе строило местное купечество
- благодаря кому зародилась нижегородская архитектурная школа 90-х
- какие известные фильмы снимали в Нижнем Новгороде и где именно
- что скрыто в русле древней реки Почайны сейчас
- где пришвартовался нижегородский «Титаник»
Кому подойдёт эта экскурсия
Как путешественникам, так и местным жителям. Если вы не первый раз в городе, то это возможность исследовать неизбитый маршрут, заглянуть в неочевидные места и сделать новые открытия! А если вы только приехали, то знакомство с городом получится очень тёплым и душевным, ведь в Започаинье ещё не так много туристов, хотя это настоящий музей под открытым небом в историческом центре.
Организационные детали
- Для прохождения квеста вам понадобятся смартфон/планшет и интернет
- Я не буду вас сопровождать: вся историческая информация, фотографии, картинки, задания и загадки — в вашем устройстве. Но я буду на связи!
- Ничего устанавливать не нужно, квест работает в браузере. Начать и закончить можно в любое время, можно делать перерывы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Ильинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 225 туристов
Привет! Меня зовут Марина. Я родилась и живу в Нижнем Новгороде. Это классный город, знакомиться с которым лучше небанальным способом. Пешеходные мобильные квесты — современный формат, который отлично для этогоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
18 сен 2024
Второй мой квест. Потрясающий район, очень богатый архитектурно. Тут ходить и ходить еще. Марина, огромное отдельное спасибо за галерею "Юрковка", я бы так ее никогда не нашла. Спасибо за чудесно проведенное время! Пошла покупать третий квест.
Оксана
26 авг 2024
Первый раз посетили экскурсию-квест в данном формате (без гида, информация и задания в телефоне). Очень понравилось! Ходили с сыном 11 лет, я читала задания, вместе искали отгадки и отвечали. И
С
Светлана
16 авг 2024
Нам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, на многие дома и детали даже не обратили бы внимание. Я не из Нижнего, а
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
1.5 часа
Квест
до 25 чел.
Театрализованный квест от Нижегородской ярмарки до Стрелки
Присоединяйтесь к уникальной квест-экскурсии, которая объединяет театр и историю. Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода
Начало: Около Главного Ярмарочного дома
Сегодня в 13:30
Завтра в 16:00
2 100₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
По улочкам-закоулочкам Започаинья
Изучить исторический район Нижнего Новгорода, куда редко заходят туристы
Начало: У здания Драматического театра
Завтра в 08:00
14 окт в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
20%
1.5 часа
Квест
до 10 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Исследовать босяцкую Миллионку в формате игры с интерактивными элементами
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 09:30
14 окт в 18:00
от 50004 000₽ за всё до 5 чел.