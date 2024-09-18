Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида

Исследовать исторический и очень душевный район Нижнего в увлекательном формате и своём темпе
У вас нет тайминга, гида, экскурсионной группы.

Зато есть увлекательный маршрут по атмосферному району Започаинье, неочевидные локации и загадки с фокусом на городскую среду. Обещаю познавательное свидание с городом!
5
3 отзыва
Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида
Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида
Прогулка в Започаинье. Мобильный квест без гида
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание квеста

  • Старинные белокаменные купеческие палаты
  • Храм 17 века с уникальными изразцами
  • Советский модернизм 60-х и дом в стиле конструктивизма
  • Уютные улочки и переулки, где сохранились домики с ажурными крылечками и деревянными наличниками
  • Парадная доходного дома с остатками былой роскоши
  • Итальянский палаццо на нижегородский лад
  • Удивительные образцы архитектуры 90-х
  • А также стрит-арт, старинные артефакты и просто милые городские детали!

Решая нескучные задания, вы узнаете:

  • как литовцы спасли Нижний Новгород
  • где провёл детство писатель Максим Горький
  • какой нижегородский художник писал свои картины листьями
  • какие дома себе строило местное купечество
  • благодаря кому зародилась нижегородская архитектурная школа 90-х
  • какие известные фильмы снимали в Нижнем Новгороде и где именно
  • что скрыто в русле древней реки Почайны сейчас
  • где пришвартовался нижегородский «Титаник»

Кому подойдёт эта экскурсия

Как путешественникам, так и местным жителям. Если вы не первый раз в городе, то это возможность исследовать неизбитый маршрут, заглянуть в неочевидные места и сделать новые открытия! А если вы только приехали, то знакомство с городом получится очень тёплым и душевным, ведь в Започаинье ещё не так много туристов, хотя это настоящий музей под открытым небом в историческом центре.

Организационные детали

  • Для прохождения квеста вам понадобятся смартфон/планшет и интернет
  • Я не буду вас сопровождать: вся историческая информация, фотографии, картинки, задания и загадки — в вашем устройстве. Но я буду на связи!
  • Ничего устанавливать не нужно, квест работает в браузере. Начать и закончить можно в любое время, можно делать перерывы

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ильинской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
18 сен 2024
Второй мой квест. Потрясающий район, очень богатый архитектурно. Тут ходить и ходить еще. Марина, огромное отдельное спасибо за галерею "Юрковка", я бы так ее никогда не нашла. Спасибо за чудесно проведенное время! Пошла покупать третий квест.
Второй мой квест. Потрясающий район, очень богатый архитектурно. Тут ходить и ходить еще. Марина, огромное отдельноеВторой мой квест. Потрясающий район, очень богатый архитектурно. Тут ходить и ходить еще. Марина, огромное отдельноеВторой мой квест. Потрясающий район, очень богатый архитектурно. Тут ходить и ходить еще. Марина, огромное отдельноеВторой мой квест. Потрясающий район, очень богатый архитектурно. Тут ходить и ходить еще. Марина, огромное отдельное
Оксана
26 авг 2024
Первый раз посетили экскурсию-квест в данном формате (без гида, информация и задания в телефоне). Очень понравилось! Ходили с сыном 11 лет, я читала задания, вместе искали отгадки и отвечали. И
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параллельно обошли район Започаинья. Таким образом, гуляя, узнавали новое. Благодаря квесту, заходили в разные дворы, дома и тп, куда сами вряд ли забрели, находили там всякие неожиданные интересности) Удобно также то,что можно идти в своем темпе,не подстраиваясь ни под кого. Одним словом, рекомендую!

С
16 авг 2024
Нам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, на многие дома и детали даже не обратили бы внимание. Я не из Нижнего, а
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подруга местная, но даже для неё было много открытий. Загадки не сложные, с ними становится интереснее гулять, более осознанно вникаешь в историю места. Мне понравилась подача информации, подборка материалов (я про тексты, фотографии). Всё лаконично, но познавательно и увлекательно. Впечатлили купеческие палаты и парадная особняка, и в целом насыщенный необычной архитектурой маршрут. Спасибо, Марина!

Нам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, наНам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, наНам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, наНам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, наНам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, наНам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, наНам очень понравился такой формат! Маршрут по не самым очевидным достопримечательностям. Если бы не квест, на

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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