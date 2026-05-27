Этот маршрут для любителей окунуться в историю поглубже.
Вас ждёт прогулка по Нижнему Новгороду, посвящённая событиям Смутного времени и народному ополчению 1612 года.
Вы увидите ключевые памятные места, связанные с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, и узнаете, какую роль город сыграл в судьбе страны.
Описание экскурсии
Памятник Кузьме Минину на пл. Минина и Пожарского. Окунёмся в историю монумента.
Первый дом и бюст Кузьмы Минина. Отыщем ответ на вопрос: почему в городе так часто встречаются памятники знаменитому нижегородцу?
Михайло-Архангельский собор в кремле. Остановимся у могилы Кузьмы Минина.
Обелиск в честь Минина и Пожарского — рассмотрим гражданский памятник 19 века ополчению 1612 года.
Монумент Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на пл. Народного единства.
Во время прогулки мы поговорим о смутных временах в России, о выдающихся личностях этого периода, роли Нижнего в судьбе государства.
А ещё вы узнаете:
- почему Минин — это не фамилия
- как каменный кремль защищал город во время смуты
- где хранится самое крупное полотно станковой живописи на историко-патриотическую тему
Организационные детали
По пути зайдём в храм — женщинам понадобятся головные уборы.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Провела экскурсии для 609 туристов
Позвольте вас влюбить в Нижний! Я историк и профессиональный гид. А ещё заядлый путешественник и мама. Люблю учиться, читать и мороженое) Познавать новые места — большая работа. Я помогу её облегчить ярким живым рассказом, наполненным юмором, забавными историями, заботой и вниманием.
