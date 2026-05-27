Этот маршрут для любителей окунуться в историю поглубже. Вас ждёт прогулка по Нижнему Новгороду, посвящённая событиям Смутного времени и народному ополчению 1612 года. Вы увидите ключевые памятные места, связанные с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, и узнаете, какую роль город сыграл в судьбе страны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид в Нижнем Новгороде

Описание экскурсии

Памятник Кузьме Минину на пл. Минина и Пожарского. Окунёмся в историю монумента.

Первый дом и бюст Кузьмы Минина. Отыщем ответ на вопрос: почему в городе так часто встречаются памятники знаменитому нижегородцу?

Михайло-Архангельский собор в кремле. Остановимся у могилы Кузьмы Минина.

Обелиск в честь Минина и Пожарского — рассмотрим гражданский памятник 19 века ополчению 1612 года.

Монумент Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на пл. Народного единства.

Во время прогулки мы поговорим о смутных временах в России, о выдающихся личностях этого периода, роли Нижнего в судьбе государства.

А ещё вы узнаете:

почему Минин — это не фамилия

как каменный кремль защищал город во время смуты

где хранится самое крупное полотно станковой живописи на историко-патриотическую тему

Организационные детали

По пути зайдём в храм — женщинам понадобятся головные уборы.