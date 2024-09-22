Нижегородский кремль за 1,5 часа

Пройти по территории крепости и услышать историю города среди древних стен
На экскурсии вы познакомитесь с сердцем города — кремлём.

Погрузитесь в его прошлое, оцените архитектуру сохранившихся построек и полюбуетесь заволжскими далями. Я расскажу вам о том, как возник, развивался и назывался Нижний Новгород. Поговорим об ополчении 1612 года, о «кармане России» и о знаменитой ярмарке.
5
2 отзыва
Нижегородский кремль за 1,5 часа
Нижегородский кремль за 1,5 часа
Нижегородский кремль за 1,5 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И именно эта крепость стала неприступным форпостом Русской земли на неспокойной границе.

Вы увидите:

  • Кремль сам по себе. Уникальное сооружение 16 века
  • Собор Михаила Архангела — самый старый храм города
  • Застройку разных веков, сохранившуюся на территории крепости
  • Захватывающую панораму слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта

Вы узнаете:

  • Как кремль сталь передовым фортификационным сооружением своего времени
  • Какую роль играл Нижний Новгорода в истории России
  • Как менялась архитектура города
  • Какие подвиги совершили горьковчане во времена ВОВ на фронте и в тылу

И многое другое!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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1
У
22 сен 2024
Недавно мы побывали на экскурсии по Нижегородскому Кремлю с Алексеем, и нам понравилось! Он показал нам интересные места и рассказал много увлекательных фактов о городе.

Алексей помог найти лучшие места для фото, так что у нас остались отличные воспоминания. Он был не только хорошим гидом, но и приятным собеседником, с которым легко общаться.

Рекомендуем Алексея всем, кто хочет лучше узнать Нижний Новгород!
М
5 сен 2024
Спасибо Алексею за короткую и ëмкую экскурсию. Остались довольны, ещё и красивые фотографии бонусом получили. Буду рекомендовать своим друзьям!

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