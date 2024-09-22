На экскурсии вы познакомитесь с сердцем города — кремлём.
Погрузитесь в его прошлое, оцените архитектуру сохранившихся построек и полюбуетесь заволжскими далями. Я расскажу вам о том, как возник, развивался и назывался Нижний Новгород. Поговорим об ополчении 1612 года, о «кармане России» и о знаменитой ярмарке.
Погрузитесь в его прошлое, оцените архитектуру сохранившихся построек и полюбуетесь заволжскими далями. Я расскажу вам о том, как возник, развивался и назывался Нижний Новгород. Поговорим об ополчении 1612 года, о «кармане России» и о знаменитой ярмарке.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И именно эта крепость стала неприступным форпостом Русской земли на неспокойной границе.
Вы увидите:
- Кремль сам по себе. Уникальное сооружение 16 века
- Собор Михаила Архангела — самый старый храм города
- Застройку разных веков, сохранившуюся на территории крепости
- Захватывающую панораму слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта
Вы узнаете:
- Как кремль сталь передовым фортификационным сооружением своего времени
- Какую роль играл Нижний Новгорода в истории России
- Как менялась архитектура города
- Какие подвиги совершили горьковчане во времена ВОВ на фронте и в тылу
И многое другое!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 73 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий. Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнатьЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
22 сен 2024
Недавно мы побывали на экскурсии по Нижегородскому Кремлю с Алексеем, и нам понравилось! Он показал нам интересные места и рассказал много увлекательных фактов о городе.
Алексей помог найти лучшие места для фото, так что у нас остались отличные воспоминания. Он был не только хорошим гидом, но и приятным собеседником, с которым легко общаться.
Рекомендуем Алексея всем, кто хочет лучше узнать Нижний Новгород!
Алексей помог найти лучшие места для фото, так что у нас остались отличные воспоминания. Он был не только хорошим гидом, но и приятным собеседником, с которым легко общаться.
Рекомендуем Алексея всем, кто хочет лучше узнать Нижний Новгород!
М
Мария
5 сен 2024
Спасибо Алексею за короткую и ëмкую экскурсию. Остались довольны, ещё и красивые фотографии бонусом получили. Буду рекомендовать своим друзьям!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 12:00
Завтра в 13:00
2 334₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборГрупповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Присоединяйтесь к экскурсии по Нижнему Новгороду! Вас ждут кремлёвские стены, дворец губернатора, смотровая площадка на Стрелке и многое другое
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 18:00
29 сен в 14:00
1000900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
Сегодня в 10:00
30 сен в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.