У Ульяна

Недавно мы побывали на экскурсии по Нижегородскому Кремлю с Алексеем, и нам понравилось! Он показал нам интересные места и рассказал много увлекательных фактов о городе.



Алексей помог найти лучшие места для фото, так что у нас остались отличные воспоминания. Он был не только хорошим гидом, но и приятным собеседником, с которым легко общаться.



Рекомендуем Алексея всем, кто хочет лучше узнать Нижний Новгород!