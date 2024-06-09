Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике

Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
На обзорной части экскурсии вы погрузитесь в восемь веков истории Нижнего. Я расскажу вам о том, как он возник и развивался, какую роль сыграл в истории страны. Поговорим об ополчении 1612 года, о «кармане России» и о городе Горьком.

А затем отправимся в керамическую мастерскую, где вы создадите небольшой сувенир — на память об этой поездке!
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Кремль — сердце Нижнего Новгорода (2 часа)

Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И до сих пор сохранилась застройка разных веков. На пешей экскурсии вы изучите территорию и подробно обо всём услышите.

Насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта. А также изучите атмосферную улицу Кожевенную и достопримечательности площади Народного Единства.

Вы узнаете:

  • Сколько лет старейшему собору в Кремле?
  • С какого места обращался к нижегородцам Кузьма Минин?
  • Откуда прозвучал исторический выстрел Феди Литвича?
  • Где должен был стоять памятник Минину и Пожарскому скульптора Мартоса?
  • Какие подвиги совершили горьковчане во времена ВОВ на фронте и в тылу
  • И многое другое!

Мастер-класса по лепке из глины (1 час)

Во второй части нашей экскурсии я провожу вас в уютную студию керамики, где вас будут ждать преподаватели мастерской. Под их чутким руководством вы сделаете тарелочку или кружку с символами Нижнего Новгорода. Мастера предложат штампы с оленями, городецкими наличниками или другим декором. И помогут оформить сувенир.

Обратите внимание:

Изделие останется в мастерской на две недели — это необходимо для обжига и глазурования. По готовности мастера студии отправят вам его через СДЭК (стоимость посылки входит в стоимость экскурсии). И когда вы уже будете дома, к вам приедет приятное воспоминание из Нижнего Новгорода.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
  • Я проведу для вас обзорную экскурсию, а мастера студии керамики — мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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