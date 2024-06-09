На обзорной части экскурсии вы погрузитесь в восемь веков истории Нижнего. Я расскажу вам о том, как он возник и развивался, какую роль сыграл в истории страны. Поговорим об ополчении 1612 года, о «кармане России» и о городе Горьком. А затем отправимся в керамическую мастерскую, где вы создадите небольшой сувенир — на память об этой поездке!

за 1 человека или 2950 руб. за человека, если вас больше

от 3 600 ₽ за 1 человека или 2950 руб. за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Кремль — сердце Нижнего Новгорода (2 часа)

Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. И до сих пор сохранилась застройка разных веков. На пешей экскурсии вы изучите территорию и подробно обо всём услышите.

Насладитесь видом со смотровых площадок — перед нами откроется захватывающая панорама слияния Волги с Окой и заволжские дали до самого горизонта. А также изучите атмосферную улицу Кожевенную и достопримечательности площади Народного Единства.

Вы узнаете:

Сколько лет старейшему собору в Кремле?

С какого места обращался к нижегородцам Кузьма Минин?

Откуда прозвучал исторический выстрел Феди Литвича?

Где должен был стоять памятник Минину и Пожарскому скульптора Мартоса?

Какие подвиги совершили горьковчане во времена ВОВ на фронте и в тылу

И многое другое!

Мастер-класса по лепке из глины (1 час)

Во второй части нашей экскурсии я провожу вас в уютную студию керамики, где вас будут ждать преподаватели мастерской. Под их чутким руководством вы сделаете тарелочку или кружку с символами Нижнего Новгорода. Мастера предложат штампы с оленями, городецкими наличниками или другим декором. И помогут оформить сувенир.

Обратите внимание:

Изделие останется в мастерской на две недели — это необходимо для обжига и глазурования. По готовности мастера студии отправят вам его через СДЭК (стоимость посылки входит в стоимость экскурсии). И когда вы уже будете дома, к вам приедет приятное воспоминание из Нижнего Новгорода.

Организационные детали