Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: Стрелка, Кремль, Большая Покровская и усадьба Рукавишникова. Всё включено: билеты, обед и комфортный транспорт
На комфортабельном автобусе вы проедете по главным местам Нижнего Новгорода - от Стрелки до нарядной Рождественской церкви. Затем погуляете по территории кремля и старинной пешеходной улице Большая Покровская. В завершение
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посетите усадьбу Рукавишникова и полюбуетесь её великолепным интерьером. В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе. Входные билеты и обед включены в стоимость. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

4.25
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚍 Комфортабельный транспорт
  • 🎟 Входные билеты включены
  • 🍽 Обед включён
  • 🏰 Уникальные достопримечательности
  • 🕰 Исторические рассказы и легенды
    • Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
    Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
    Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 11:30

    Что можно увидеть

  • Стрелка
  • Нижегородский кремль
  • Большая Покровская улица
  • Усадьба Рукавишникова
  • Собор Александра Невского
  • Церковь Пресвятой Богородицы

    • Описание экскурсии

    Автобусная обзорная экскурсия. Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами. Вы увидите:

    • Стрелку — здесь встречаются Волга и Ока
    • Место, где проходила знаменитая Нижегородская ярмарка
    • Собор Александра Невского
    • Барочную церковь Пресвятой Богородицы
    • Панорамы города с холмов Дятловых гор

    Нижегородский кремль. Мы расскажем, как возводили крепость, и поделимся легендами о кремлёвских башнях. Вы узнаете об основателях города, а также раскроете историю обелиска в честь Минина и Пожарского. Полюбуетесь белокаменным Михайло-Архангельским собором и поймёте, чем он знаменит. Рассмотрите здание-самолет и Губернаторский дом и пройдёте по аллее-выставке военной техники.

    Прогулка по улице Большая Покровская. Вы полюбуетесь доходными домами и купеческими особняками, прикоснётесь к их историям и легендам. А также оцените символ Покровки — величественное здание Центрального банка, похожее на сказочный замок.

    Усадьба Рукавишникова. Это великолепное здание, фасад которого украшен ангелочками и кариатидами. Мы рассмотрим его в деталях. А затем откроем кованую решётку и попадем внутрь. Полюбуемся парадной лестницей, бальным залом, декором потолка и стен.

    Организационные детали

    • В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе
    • Входные билеты и обед включены в стоимость
    • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 150 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На площади Ленина
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.3
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    1
    Ю
    13 сен 2024
    Ужасная экскурсия, просто стоим большей частью, любуемся видами. Сведения о действующих и бывших Губернаторе и ПП абсолютно лишние. Масса не очень интересных сведений. Хотели слушать об истории НН. Экскурсоводу, явно,
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    интереснее история советская и промышленная, современная. Это даже не бегом, просто не о чём. При этом сам экскурсовод - милый дядечка. Неплохой обед. Ужасная организация экскурсии, нас забрали от пл. Ленина, вернут в какую-то гостиницу Ирбис. Мы расстались с группой после обеда, терять ещё два часа было жалко. Наша надежда осмотреть основные достопримечательности с профессиональным гидом не оправдалась.

    З
    7 сен 2024
    Все понравилось. И Экскурсовод с его рассказами про Нижний Новгород, и краеведческий музей, и обед в Рок-баре. Единственное, во второй части, брали 6-ую экскурсию, подустали ходить. В целом, спасибо за экскурсию
    Черепанов
    23 авг 2024
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Гид была великолепна, рассказ от начала до конца был интересным. Хороший обед в рок-баре! Детям и нам очень понравилось!
    Е
    23 авг 2024
    Замечательный экскурсовод- просто кладезь информации, хорошо организовано, все великолепно

    Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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