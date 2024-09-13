Самое важное в Нижнем Новгороде за 6 часов (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: Стрелка, Кремль, Большая Покровская и усадьба Рукавишникова. Всё включено: билеты, обед и комфортный транспорт
На комфортабельном автобусе вы проедете по главным местам Нижнего Новгорода - от Стрелки до нарядной Рождественской церкви. Затем погуляете по территории кремля и старинной пешеходной улице Большая Покровская. В завершение читать дальше
посетите усадьбу Рукавишникова и полюбуетесь её великолепным интерьером. В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе. Входные билеты и обед включены в стоимость. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
4.25
4 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🚍 Комфортабельный транспорт
🎟 Входные билеты включены
🍽 Обед включён
🏰 Уникальные достопримечательности
🕰 Исторические рассказы и легенды
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Что можно увидеть
Стрелка
Нижегородский кремль
Большая Покровская улица
Усадьба Рукавишникова
Собор Александра Невского
Церковь Пресвятой Богородицы
Описание экскурсии
Автобусная обзорная экскурсия. Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами. Вы увидите:
Стрелку — здесь встречаются Волга и Ока
Место, где проходила знаменитая Нижегородская ярмарка
Собор Александра Невского
Барочную церковь Пресвятой Богородицы
Панорамы города с холмов Дятловых гор
Нижегородский кремль. Мы расскажем, как возводили крепость, и поделимся легендами о кремлёвских башнях. Вы узнаете об основателях города, а также раскроете историю обелиска в честь Минина и Пожарского. Полюбуетесь белокаменным Михайло-Архангельским собором и поймёте, чем он знаменит. Рассмотрите здание-самолет и Губернаторский дом и пройдёте по аллее-выставке военной техники.
Прогулка по улице Большая Покровская. Вы полюбуетесь доходными домами и купеческими особняками, прикоснётесь к их историям и легендам. А также оцените символ Покровки — величественное здание Центрального банка, похожее на сказочный замок.
Усадьба Рукавишникова. Это великолепное здание, фасад которого украшен ангелочками и кариатидами. Мы рассмотрим его в деталях. А затем откроем кованую решётку и попадем внутрь. Полюбуемся парадной лестницей, бальным залом, декором потолка и стен.
Организационные детали
В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 6925 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
13 сен 2024
Ужасная экскурсия, просто стоим большей частью, любуемся видами. Сведения о действующих и бывших Губернаторе и ПП абсолютно лишние. Масса не очень интересных сведений. Хотели слушать об истории НН. Экскурсоводу, явно, читать дальше
интереснее история советская и промышленная, современная. Это даже не бегом, просто не о чём. При этом сам экскурсовод - милый дядечка. Неплохой обед. Ужасная организация экскурсии, нас забрали от пл. Ленина, вернут в какую-то гостиницу Ирбис. Мы расстались с группой после обеда, терять ещё два часа было жалко. Наша надежда осмотреть основные достопримечательности с профессиональным гидом не оправдалась.
З
Зимфира
7 сен 2024
Все понравилось. И Экскурсовод с его рассказами про Нижний Новгород, и краеведческий музей, и обед в Рок-баре. Единственное, во второй части, брали 6-ую экскурсию, подустали ходить. В целом, спасибо за экскурсию
Черепанов
23 авг 2024
Спасибо за прекрасную экскурсию! Гид была великолепна, рассказ от начала до конца был интересным. Хороший обед в рок-баре! Детям и нам очень понравилось!
Е
Елена
23 авг 2024
Замечательный экскурсовод- просто кладезь информации, хорошо организовано, все великолепно