На комфортабельном автобусе вы проедете по главным местам Нижнего Новгорода - от Стрелки до нарядной Рождественской церкви. Затем погуляете по территории кремля и старинной пешеходной улице Большая Покровская. В завершение

посетите усадьбу Рукавишникова и полюбуетесь её великолепным интерьером. В зависимости от количества людей экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе. Входные билеты и обед включены в стоимость. Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Описание экскурсии

Автобусная обзорная экскурсия. Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами. Вы увидите:

Стрелку — здесь встречаются Волга и Ока

Место, где проходила знаменитая Нижегородская ярмарка

Собор Александра Невского

Барочную церковь Пресвятой Богородицы

Панорамы города с холмов Дятловых гор

Нижегородский кремль. Мы расскажем, как возводили крепость, и поделимся легендами о кремлёвских башнях. Вы узнаете об основателях города, а также раскроете историю обелиска в честь Минина и Пожарского. Полюбуетесь белокаменным Михайло-Архангельским собором и поймёте, чем он знаменит. Рассмотрите здание-самолет и Губернаторский дом и пройдёте по аллее-выставке военной техники.

Прогулка по улице Большая Покровская. Вы полюбуетесь доходными домами и купеческими особняками, прикоснётесь к их историям и легендам. А также оцените символ Покровки — величественное здание Центрального банка, похожее на сказочный замок.

Усадьба Рукавишникова. Это великолепное здание, фасад которого украшен ангелочками и кариатидами. Мы рассмотрим его в деталях. А затем откроем кованую решётку и попадем внутрь. Полюбуемся парадной лестницей, бальным залом, декором потолка и стен.

Организационные детали