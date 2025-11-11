Мои заказы

По визитным карточкам Нижнего Новгорода

Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, пройдя по его главным местам: от Чкаловской лестницы до древнего кремля и Большой Покровской улицы
Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Нижнего Новгорода.

Вы увидите Чкаловскую лестницу, прогуляетесь по Волжскому откосу, откуда открывается вид на место знаменитой ярмарки.

В древнем кремле вас ждёт путешествие в прошлое, а на Большой Покровской улице - знакомство с архитектурой 17-19 веков. Не упустите шанс сделать эффектные снимки и узнать много нового о городе и его известных жителях
4.9
28 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Эффектные фотографии
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌆 Живописные виды
  • 🎭 Архитектура 17-19 веков
  • 📚 Интересные факты о городе
По визитным карточкам Нижнего Новгорода© Татьяна
По визитным карточкам Нижнего Новгорода© Татьяна
По визитным карточкам Нижнего Новгорода© Татьяна

Что можно увидеть

  • Чкаловская лестница
  • Волжский откос
  • Нижегородский кремль
  • Большая Покровская улица
  • Театр драмы имени Горького
  • Государственный банк

Описание экскурсии

  • Мы пройдём по центру и обсудим главные символы города.
  • Я расскажу, какую роль в истории Нижнего Новгорода сыграло его уникальное расположение.
  • С Волжского откоса рассмотрим панораму места, где располагалась знаменитая Нижегородская ярмарка.
  • В древнем кремле погрузимся в прошлое — от 13 века до наших дней.
  • Затем прогуляемся по главной пешеходной улице — Большой Покровской.
  • Вы полюбуетесь архитектурой 17–19 веков, увидите здание Театра драмы имени Горького и терем в неорусском стиле — здание Государственного банка.
  • И удивитесь, сколько знакомых имён прозвучит во время экскурсии.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети 8-12 лет1000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 353 туристов
Добрый день, меня зовут Татьяна. Я — аттестованный гид-экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. С удовольствием покажу вам наш прекрасный город!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
1
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

По визитным карточкам Нижнего Новгорода (Ирина)По визитным карточкам Нижнего Новгорода (Юлия)По визитным карточкам Нижнего Новгорода (Елена)По визитным карточкам Нижнего Новгорода (Леонид)По визитным карточкам Нижнего Новгорода (Марина)
И
Ирина
11 ноя 2025
Благодарю Татьяну за проведенное с нами время) материал доносит понятно и интересно) Приятно слушать.
Нижний Новгород оставил положительные впечатления, в том числе благодаря нашему гиду 🌺
Благодарю Татьяну за проведенное с нами время) материал доносит понятно и интересно) Приятно слушать.Благодарю Татьяну за проведенное с нами время) материал доносит понятно и интересно) Приятно слушать.
Е
Елизавета
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод!
Мария
Мария
20 окт 2025
Отличная экскурсия, чтобы увидеть самые главные достопримечательности города. Во время экскурсии взяли карту, которую с удовольствием использую в оставшиеся дни пребывания! Гид Татьяна хорошо владеет материалом, интересно слушать.
Е
Елена
18 окт 2025
Очень приятная экскурсия! Гид замечательная 👍👍👍 Влюбляет в Нижний Новгород и в его крайне интересную историю и атмосферу ❤️
T
Tatiana
12 окт 2025
Замечательная экскурсия, информация хорошо сбалансирована для первого знакомства с городом. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ!
Юлия
Юлия
24 сен 2025
Экскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетели мгновенно. Город очень понравился, с удовольствием приедем в гости еще раз!
Экскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетелиЭкскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетелиЭкскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетелиЭкскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетелиЭкскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетелиЭкскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетели
Наталья
Наталья
20 сен 2025
Татьяна- прекрасный гид!! Нам очень понравилось
Людмила
Людмила
18 сен 2025
Отличная экскурсия. Все было понятно и интересно. Рекомендую.
Д
Дмитрий
17 сен 2025
Благодарю Татьяну за отличную экскурсию. Интересно было послушать про основание города (моя любимая часть во всех новых местах), про известных личностей, устройство города, Волгу и Оку и про Минина и Пожарского. Про этих легендарных личностей хотелось слушать и слушать! Нижний Новгород поражает своей красотой, и Татьяна усилила впечатление от этого прекрасного города! Спасибо!
Е
Елена
15 сен 2025
Добрый день! Ожидали чуть большего, и не хватает наушников или микрофона
Добрый день! Ожидали чуть большего, и не хватает наушников или микрофонаДобрый день! Ожидали чуть большего, и не хватает наушников или микрофонаДобрый день! Ожидали чуть большего, и не хватает наушников или микрофона
Злата
Злата
8 сен 2025
Татьяна - отличный гид! Интересно и просто излагает информацию! Маршрут оптимален для первого знакомства с городом! Удобно, что она раздает наушники и можно не стоять скученно прямо перед гидом, чтобы расслышать слова!
Леонид
Леонид
8 сен 2025
Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!
Нам крупно повезло был солнечный день и экскурсовод, которому с помощью интересных рассказов о знаменитых жителях Нижнего Новгорода удалось погрузить нас в историю
читать дальше

этого старинного города.

Мы смогли побывать в десятке интересных мест и полюбоваться впечатляющими видами с нескольких смотровых площадок.

Татьяна так увлеклась нижегородской историей, что вместо запланированных двух часов наша экскурсия длилась на полчаса дольше.

Рекомендую всем!

Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!
М
Мария
5 сен 2025
Приятный экскурсовод, легкая и непринужденная подача материала. Интересная содержательная экскурсия, хороший маршрут! Спасибо!
Ирина
Ирина
1 сен 2025
Добрый день! Были на экскурсии 29 августа. Татьяна гид была на месте заблаговременно, материал очень интересный, подача прекрасная, все дополнительные вопросы были освещены. Прекрасный мастер своего дела. Присоединяйтесь к Татьяне для прогулок по городу!
Дмитрий
Дмитрий
30 авг 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую

