Экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и культурой Нижнего Новгорода.
Вы увидите Чкаловскую лестницу, прогуляетесь по Волжскому откосу, откуда открывается вид на место знаменитой ярмарки.
В древнем кремле вас ждёт путешествие в прошлое, а на Большой Покровской улице - знакомство с архитектурой 17-19 веков. Не упустите шанс сделать эффектные снимки и узнать много нового о городе и его известных жителях
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Эффектные фотографии
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🌆 Живописные виды
- 🎭 Архитектура 17-19 веков
- 📚 Интересные факты о городе
Что можно увидеть
- Чкаловская лестница
- Волжский откос
- Нижегородский кремль
- Большая Покровская улица
- Театр драмы имени Горького
- Государственный банк
Описание экскурсии
- Мы пройдём по центру и обсудим главные символы города.
- Я расскажу, какую роль в истории Нижнего Новгорода сыграло его уникальное расположение.
- С Волжского откоса рассмотрим панораму места, где располагалась знаменитая Нижегородская ярмарка.
- В древнем кремле погрузимся в прошлое — от 13 века до наших дней.
- Затем прогуляемся по главной пешеходной улице — Большой Покровской.
- Вы полюбуетесь архитектурой 17–19 веков, увидите здание Театра драмы имени Горького и терем в неорусском стиле — здание Государственного банка.
- И удивитесь, сколько знакомых имён прозвучит во время экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети 8-12 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 353 туристов
Добрый день, меня зовут Татьяна. Я — аттестованный гид-экскурсовод, член ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Нижегородской области. С удовольствием покажу вам наш прекрасный город!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
И
Ирина
11 ноя 2025
Благодарю Татьяну за проведенное с нами время) материал доносит понятно и интересно) Приятно слушать.
Нижний Новгород оставил положительные впечатления, в том числе благодаря нашему гиду 🌺
Е
Елизавета
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод!
Мария
20 окт 2025
Отличная экскурсия, чтобы увидеть самые главные достопримечательности города. Во время экскурсии взяли карту, которую с удовольствием использую в оставшиеся дни пребывания! Гид Татьяна хорошо владеет материалом, интересно слушать.
Е
Елена
18 окт 2025
Очень приятная экскурсия! Гид замечательная 👍👍👍 Влюбляет в Нижний Новгород и в его крайне интересную историю и атмосферу ❤️
T
Tatiana
12 окт 2025
Замечательная экскурсия, информация хорошо сбалансирована для первого знакомства с городом. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ!
Юлия
24 сен 2025
Экскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетели мгновенно. Город очень понравился, с удовольствием приедем в гости еще раз!
Наталья
20 сен 2025
Татьяна- прекрасный гид!! Нам очень понравилось
Людмила
18 сен 2025
Отличная экскурсия. Все было понятно и интересно. Рекомендую.
Д
Дмитрий
17 сен 2025
Благодарю Татьяну за отличную экскурсию. Интересно было послушать про основание города (моя любимая часть во всех новых местах), про известных личностей, устройство города, Волгу и Оку и про Минина и Пожарского. Про этих легендарных личностей хотелось слушать и слушать! Нижний Новгород поражает своей красотой, и Татьяна усилила впечатление от этого прекрасного города! Спасибо!
Е
Елена
15 сен 2025
Добрый день! Ожидали чуть большего, и не хватает наушников или микрофона
Злата
8 сен 2025
Татьяна - отличный гид! Интересно и просто излагает информацию! Маршрут оптимален для первого знакомства с городом! Удобно, что она раздает наушники и можно не стоять скученно прямо перед гидом, чтобы расслышать слова!
Леонид
8 сен 2025
Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!
Нам крупно повезло был солнечный день и экскурсовод, которому с помощью интересных рассказов о знаменитых жителях Нижнего Новгорода удалось погрузить нас в историю
М
Мария
5 сен 2025
Приятный экскурсовод, легкая и непринужденная подача материала. Интересная содержательная экскурсия, хороший маршрут! Спасибо!
Ирина
1 сен 2025
Добрый день! Были на экскурсии 29 августа. Татьяна гид была на месте заблаговременно, материал очень интересный, подача прекрасная, все дополнительные вопросы были освещены. Прекрасный мастер своего дела. Присоединяйтесь к Татьяне для прогулок по городу!
Дмитрий
30 авг 2025
Отличная экскурсия. Рекомендую
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
