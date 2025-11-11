И Ирина Благодарю Татьяну за проведенное с нами время) материал доносит понятно и интересно) Приятно слушать.

Нижний Новгород оставил положительные впечатления, в том числе благодаря нашему гиду 🌺

Е Елизавета Очень интересная экскурсия и прекрасный экскурсовод!

Мария Отличная экскурсия, чтобы увидеть самые главные достопримечательности города. Во время экскурсии взяли карту, которую с удовольствием использую в оставшиеся дни пребывания! Гид Татьяна хорошо владеет материалом, интересно слушать.

Е Елена Очень приятная экскурсия! Гид замечательная 👍👍👍 Влюбляет в Нижний Новгород и в его крайне интересную историю и атмосферу ❤️

T Tatiana Замечательная экскурсия, информация хорошо сбалансирована для первого знакомства с городом. Спасибо Татьяне за увлекательный рассказ!

Юлия Экскурсия была очень интересная и насыщенная! Татьяна рассказала много исторических фактов и событий. Два часа пролетели мгновенно. Город очень понравился, с удовольствием приедем в гости еще раз!

Наталья Татьяна- прекрасный гид!! Нам очень понравилось

Людмила Отличная экскурсия. Все было понятно и интересно. Рекомендую.

Д Дмитрий Благодарю Татьяну за отличную экскурсию. Интересно было послушать про основание города (моя любимая часть во всех новых местах), про известных личностей, устройство города, Волгу и Оку и про Минина и Пожарского. Про этих легендарных личностей хотелось слушать и слушать! Нижний Новгород поражает своей красотой, и Татьяна усилила впечатление от этого прекрасного города! Спасибо!

Е Елена Добрый день! Ожидали чуть большего, и не хватает наушников или микрофона

Злата Татьяна - отличный гид! Интересно и просто излагает информацию! Маршрут оптимален для первого знакомства с городом! Удобно, что она раздает наушники и можно не стоять скученно прямо перед гидом, чтобы расслышать слова!

Леонид

Нам крупно повезло был солнечный день и экскурсовод, которому с помощью интересных рассказов о знаменитых жителях Нижнего Новгорода удалось погрузить нас в историю читать дальше этого старинного города.



Мы смогли побывать в десятке интересных мест и полюбоваться впечатляющими видами с нескольких смотровых площадок.



Татьяна так увлеклась нижегородской историей, что вместо запланированных двух часов наша экскурсия длилась на полчаса дольше.



Рекомендую всем! Замечательная экскурсия с увлечённым историей своего города экскурсоводом!Нам крупно повезло был солнечный день и экскурсовод, которому с помощью интересных рассказов о знаменитых жителях Нижнего Новгорода удалось погрузить нас в историю

М Мария Приятный экскурсовод, легкая и непринужденная подача материала. Интересная содержательная экскурсия, хороший маршрут! Спасибо!

Ирина Добрый день! Были на экскурсии 29 августа. Татьяна гид была на месте заблаговременно, материал очень интересный, подача прекрасная, все дополнительные вопросы были освещены. Прекрасный мастер своего дела. Присоединяйтесь к Татьяне для прогулок по городу!