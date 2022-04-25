Наша яркая прогулка сочетает интерактивный театр, экскурсию и квест. Какой ценный клад оставил после себя знаменитый купец? Кто создал Карман России? Как пакгауз перешагнул через целый век? Как фантик от конфетки помог исполнить мечту? Фонарщик Фаролеро примерит на себя роль знаменитого сыщика Лыкова и отправится с вами на поиски ответов сквозь века. В компании с ярмарочной торговкой и проводником вы погрузитесь в путешествие, которое пройдет в городских декорациях Нижегородской Ярмарки и Стрелки