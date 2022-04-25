Описание всей Нижегородской ярмарки (с картами и картинками)
Необычные архитектурные формы (на площади Ярмарочного дома)
Окская набережная
Улица стрелка с старинными зданиями
Памятник Александру Невскому и Собор Александра Невского
Пакгаузы 1986г.
Шуховские башни
Смотровая площадка Стрелка
Наша яркая прогулка сочетает интерактивный театр, экскурсию и квест. Какой ценный клад оставил после себя знаменитый купец? Кто создал Карман России? Как пакгауз перешагнул через целый век? Как фантик от конфетки помог исполнить мечту? Фонарщик Фаролеро примерит на себя роль знаменитого сыщика Лыкова и отправится с вами на поиски ответов сквозь века. В компании с ярмарочной торговкой и проводником вы погрузитесь в путешествие, которое пройдет в городских декорациях Нижегородской Ярмарки и Стрелки
Ответы на вопросы
Что входит
Театрализованное путешествие-экскурсия
Легенды города и истории о необычных людях
Интерактив и сюрпризы
Волшебные плащи и наушники
Специально приготовленные напитки и угощения
Таинственные подарки от фонарщика
Что не входит
Дополнительные расходы и сборы отсутствуют
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Совнаркомовская, 13
Завершение: смотровая площадка Стрелка на Окской набережной (ориентир - 5 мин ходьбы от собора Александра Невского)
Когда и сколько длится
Когда: ПН, СР, ЧТ, СБ, ВС по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Выдача оборудования за 15 мин до начала экскурсии.
БУДЬ ВОВРЕМЯ, присоединиться позднее будет невозможно!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
ПН, СР, ЧТ, СБ, ВС по расписанию
Ирина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них