Что вас ожидает

Нижегородская ярмарка в деталях

Приглашаю прогуляться по территории ярмарки и посмотреть, что от нее осталось. Мы увидим сохранившиеся элементы торговых корпусов и гостиниц, великолепный ярмарочный дом и два величественных собора: Спасский Староярмарочный и Святого благоверного князя Александра Невского. Оценим живописную Стрелку — место слияния Волги и Оки — и насладимся панорамным видом на историческую часть Нижнего Новгорода.

Путешествие во времени

Нижегородская ярмарка в XIX веке была самой большой ярмаркой Европы. В летний торговый сезон здесь крутилась треть товарооборота России, а город увеличивался в размерах в 10 раз. Я расскажу, откуда приезжали, как гуляли, ели, пили и развлекались купцы со всего мира. Покажу старинные фотографии и помогу, словно на машине времени, перенестись в царившую здесь азартную атмосферу, когда «каждый врет за двух и всюду меркантильный дух».

Организационные детали

В главном ярмарочном доме работает исторический музей. По желанию вы сможете посетить его после экскурсии.