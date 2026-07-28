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Тайны Нижегородской ярмарки

Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами
Нижегородская ярмарка — место, куда в старину приезжали не только купцы, но и писатели, художники, путешественники. Недаром ее называли «менным торгом между Европой и Азией».

Чем русская ярмарка привлекала людей со всего мира, какая атмосфера на ней царила, что хотели посмотреть на волжских берегах Александр Дюма и Льюис Кэрролл? Обо всем этом я расскажу на экскурсии.
5
13 отзывов
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки

Описание экскурсии

Нижегородская ярмарка в деталях

Приглашаю прогуляться по территории ярмарки и посмотреть, что от нее осталось. Мы увидим сохранившиеся элементы торговых корпусов и гостиниц, великолепный ярмарочный дом и два величественных собора: Спасский Староярмарочный и Святого благоверного князя Александра Невского. Оценим живописную Стрелку — место слияния Волги и Оки — и насладимся панорамным видом на историческую часть Нижнего Новгорода.

Путешествие во времени

Нижегородская ярмарка в XIX веке была самой большой ярмаркой Европы. В летний торговый сезон здесь крутилась треть товарооборота России, а город увеличивался в размерах в 10 раз. Я расскажу, откуда приезжали, как гуляли, ели, пили и развлекались купцы со всего мира. Это очень пикантная тема, ведь купцы приезжали без жен и дочерей, с приказчиками и старшими сыновьями, можете представить, что тут творилось. Когда открывалась ярмарка, в Нижнем собирался весь криминальный мир: воры, бандиты, карточные шулеры, продажные женщины. А еще я покажу старинные фотографии и помогу, словно на машине времени, перенестись в царившую здесь азартную атмосферу, когда «каждый врет за двух и всюду меркантильный дух».

Организационные детали

В главный ярмарочный дом закрыт для посещения

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1852 туристов
Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. У меня три образования. В том числе я закончила «Школу современного экскурсовода». Получаю диплом по специальности «искусствовед» в Петербургской академии художеств
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имени Репина. По предыдущей профессии я телевизионный репортёр. Мне хотелось найти что-то близкое к этому роду занятий. Я человек энергичный и подвижный, люблю общаться с людьми. Экскурсии приносят мне радость, я снова занимаюсь тем, что люблю. Очень хорошо знаю родной город. Пыталась как-то из него уехать, но вернулась. Мне хорошо здесь на волжских берегах. Ну а кроме того, я очень рада тем фантастическим изменениям к лучшему, которые сейчас происходят в Нижнем. Люблю темы, связанные с историей, архитектурой и искусством. Это моя сфера интересов. Занимаюсь российской историей начала 20 века. Мои путешественники — это мои лучшие друзья. И ещё я очень люблю детей, потому что у меня самой двое весёлых ребят. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Евгения
Экскурсия «Тайны Нижегородской ярмарки» превзошла все ожидания. Нас было 4 взрослых и все остались под большим впечатлением.

Татьяна — профессионал высочайшего уровня. Глубокое знание исторического контекста, большое количество фотографий, интересные документальные
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факты и идеальный темп повествования. Нам понравилось, что акцент был сделан именно на экономических и бытовых аспектах жизни ярмарки, что было очень познавательно для взрослой аудитории.

Отдельно хочется отметить великолепные ораторские способности и умение отвечать на каверзные вопросы. Время пролетело незаметно. Однозначно рекомендуем эту экскурсию как must-have для знакомства с Нижним.

Экскурсия «Тайны Нижегородской ярмарки» превзошла все ожидания. Нас было 4 взрослых и все остались под большим впечатлением.
Экскурсия «Тайны Нижегородской ярмарки» превзошла все ожидания. Нас было 4 взрослых и все остались под большим впечатлением.
Экскурсия «Тайны Нижегородской ярмарки» превзошла все ожидания. Нас было 4 взрослых и все остались под большим впечатлением.
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Ю
Огромное спасибо Татьяне за вовлеченность и самоотверженность-не проливной дождь, не хамские водители окатившие из лужи, не смогли испортить захватывающее повествование! Мы как будто перенеслись в прошлое и стали посетителями той Нижегородской ярмарки)
Огромное спасибо Татьяне за вовлеченность и самоотверженность-не проливной дождь, не хамские водители окатившие из лужи, не
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Полина
Если бы можно было поставить 10 звезд, мы бы их поставили. Были компанией из 4ех человек 25-27 лет. Хотели узнать про жизнь нижнегородской ярмарки, потому что это неотъемлемая часть истории
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города, далеко не во всех городах такое было. 2 часа пролетели незаметно, на одном дыхании. Татьяна очень живо, интересно и понятно рассказывала и показывала про историю ярмарки и ее уклад. Все очень понравилось, мы остались в полном восторге!
Спасибо Татьяне! Успехов и процветания

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Ольга
20 августа были на экскурсии Тайны Нижегородской ярмарки с Татьяной. Получилось информативно, местами пикантно (потому и были без детей), динамично и очень увлекательно. Понравилось, что Татьяна учитывала наши предпочтения при
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составлении экскурсии, использовала исторические документы и фото, которые мы рассматривали с удовольствием. Фамилии Бетанкур и Монферран запомнили наизусть, широту и яркость Нижегородской ярмарки оценили, благодарим Татьяну за прекрасный экскурс в прошлое

20 августа были на экскурсии Тайны Нижегородской ярмарки с Татьяной. Получилось информативно, местами пикантно (потому и
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Б
За неделю я посетил множество экскурсий и музеев в городе, однако эта экскурсия без сомнения оказалась лучшей, что в некотором роде удивительно, поскольку от самой Нижегородской ярмарки практически ничего не
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осталось.
Ярмарка являлась событием континентального масштаба и более века определяла облик города, что экскурсия в полной мере передает. Куда бы бы ни пошли после: в музей Горького, в музей русской фотографии, в художественный музей русского искусства, на Рождественскую улицу - всюду вы снова и снова будете вспоминать рассказ экскурсовода Татьяны.
Однозначно рекомендую к посещению как одну из основополагающих для глубокого знакомства с городом экскурсий.

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Алена
Мы уже были с Татьяной на интереснейшей экскурсии по Кремлю. Поэтому когда запланировали поездку в Нижний Новгород, снова обратились к ней, чтобы продолжить знакомство с городом в компании великолепного гида.
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Экскурсия по Ярмарке не поражает зрелищностью, поскольку от былого великолепия мало что осталось. Но! Благодаря яркому, красочному и содержательному рассказу Татьяны, подкрепленному фотографиями, мы на самом деле смогли погрузиться в атмосферу ярмарочной жизни и как-будто наяву увидеть кожевенные ряды, китайские лавочки, торгующие чаем, шелками, специями, поторговаться за понравившийся персидский ковер. Даже забыли о том, что на улице ветер и достаточно промозгло) Спасибо Татьяне за положительные эмоции и прекрасное настроение!!!

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