Посетить Стрелку, раскрыть торговые секреты города и полюбоваться живописными видами

Нижегородская ярмарка — место, куда в старину приезжали не только купцы, но и писатели, художники, путешественники.

Недаром ее называли «менным торгом между Европой и Азией».

Чем русская ярмарка привлекала людей со всего мира, какая атмосфера на ней царила, что хотели посмотреть на волжских берегах Александр Дюма и Льюис Кэрролл? Обо всем этом я расскажу на экскурсии.
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки
Тайны Нижегородской ярмарки

Что вас ожидает

Нижегородская ярмарка в деталях

Приглашаю прогуляться по территории ярмарки и посмотреть, что от нее осталось. Мы увидим сохранившиеся элементы торговых корпусов и гостиниц, великолепный ярмарочный дом и два величественных собора: Спасский Староярмарочный и Святого благоверного князя Александра Невского. Оценим живописную Стрелку — место слияния Волги и Оки — и насладимся панорамным видом на историческую часть Нижнего Новгорода.

Путешествие во времени

Нижегородская ярмарка в XIX веке была самой большой ярмаркой Европы. В летний торговый сезон здесь крутилась треть товарооборота России, а город увеличивался в размерах в 10 раз. Я расскажу, откуда приезжали, как гуляли, ели, пили и развлекались купцы со всего мира. Покажу старинные фотографии и помогу, словно на машине времени, перенестись в царившую здесь азартную атмосферу, когда «каждый врет за двух и всюду меркантильный дух».

Организационные детали

В главном ярмарочном доме работает исторический музей. По желанию вы сможете посетить его после экскурсии.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. Говорю на хорошем русском языке и люблю детей, потому что у меня самой двое веселых ребят. Надеюсь на скорую встречу!
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