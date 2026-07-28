Нижегородская ярмарка — место, куда в старину приезжали не только купцы, но и писатели, художники, путешественники. Недаром ее называли «менным торгом между Европой и Азией». Чем русская ярмарка привлекала людей со всего мира, какая атмосфера на ней царила, что хотели посмотреть на волжских берегах Александр Дюма и Льюис Кэрролл? Обо всем этом я расскажу на экскурсии.

Описание экскурсии

Нижегородская ярмарка в деталях

Приглашаю прогуляться по территории ярмарки и посмотреть, что от нее осталось. Мы увидим сохранившиеся элементы торговых корпусов и гостиниц, великолепный ярмарочный дом и два величественных собора: Спасский Староярмарочный и Святого благоверного князя Александра Невского. Оценим живописную Стрелку — место слияния Волги и Оки — и насладимся панорамным видом на историческую часть Нижнего Новгорода.

Путешествие во времени

Нижегородская ярмарка в XIX веке была самой большой ярмаркой Европы. В летний торговый сезон здесь крутилась треть товарооборота России, а город увеличивался в размерах в 10 раз. Я расскажу, откуда приезжали, как гуляли, ели, пили и развлекались купцы со всего мира. Это очень пикантная тема, ведь купцы приезжали без жен и дочерей, с приказчиками и старшими сыновьями, можете представить, что тут творилось. Когда открывалась ярмарка, в Нижнем собирался весь криминальный мир: воры, бандиты, карточные шулеры, продажные женщины. А еще я покажу старинные фотографии и помогу, словно на машине времени, перенестись в царившую здесь азартную атмосферу, когда «каждый врет за двух и всюду меркантильный дух».

Организационные детали

В главный ярмарочный дом закрыт для посещения