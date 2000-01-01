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Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода

5
4 отзыва
Татьяна В.
Татьяна В. – Гид из Нижнего Новгорода
Нижний Новгород славился когда-то своим старинным купечеством, которое вошло в историю 📖 предпринимательства с тайнами, традициями, загадками и преданиями.

Значение купечества было очень велико для Нижнего Новгорода, но почему же отношение общества к купцам не всегда отличалось почитанием и уважением? Каким было происхождение, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX-начала XX веков? Каким образом зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими деньгами с менее оборотистыми земляками? Я расскажу вам все купеческие секреты на нашей прогулке!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 000 ₽ за экскурсию

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Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода

Что вы увидите

  • Доходный дом купцов Рукавишниковых
  • Здание Блиновского пассажа
  • Здания Биржи и Соляной конторы
  • Усадьба купцов-солепромышленников Строгановых
  • Рождественская (Строгановская) церковь — выдающийся памятник строгановского барокко
  • Нижегородской ярмарки
Каждая нижегородская купеческая династия вошла в предпринимательство со своей историей 📖, традициями, преданиями и тайнами, узнать о которых я приглашаю на экскурсию ⛳ «Тайны купеческого Нижнего Новгорода».
Велико было значение купечества для Нижнего Новгорода. Отчего же тогда отношение общества к купцам не всегда отличалось почитанием и уважением? Каким было происхождение, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX-начала XX веков? Каким образом зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими деньгами с менее оборотистыми земляками?
В ходе экскурсии 🧭 «Купеческое прошлое Нижнего Новгорода» вы узнаете, кому мы обязаны тем, что Нижний Новгород стал крупным транспортным узлом? Какова высшая награда для купечества? А разве не деятельность торговых людей привела к тому, что нижегородская ярмарка стала одной из крупнейших в Европе? Какова тайная жизнь купцов? Кто был меценатом и коллекционером? Какова судьба коллекций? Расскажу о расцвете и закате «третьего сословия».

Оживший купеческий город 🏙️ раскроет множество секретов. В ходе экскурсии «Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода» вы узнаете:

  • как начинались и воплощались коммерческие проекты нижегородских купцов;
  • что стояло за желанием меценатов жертвовать деньги на благотворительность;
  • почему Нижний Новгород называли «Карманом России»;
  • интересную информацию о драматических судьбах представителей знаменитых династий.
Приоткрыв завесу тайны, воссоздав события и возродив имена, мы легко сможем сравнить современных купцов и 100 лет назад. Во многом ли современные предприниматели напоминают своих предшественников из XIX-начала XX века?
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Площадь Народного Единства
Место завершения
🏁 Благовещенская площадь
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна В.
Татьяна В.
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4 отзыва оставили туристы

Татьяна В. проводит ещё 2 экскурсии

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