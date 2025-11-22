Расскажу о расцвете и закате купеческого города на экскурсии в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород славился когда-то своим старинным купечеством, которое вошло в историю предпринимательства с тайнами, традициями, загадками и преданиями.
Значение купечества было очень велико для Нижнего Новгорода, но почему же отношение общества читать дальшеуменьшить
к купцам не всегда отличалось почитанием и уважением? Каким было происхождение, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX-начала XX веков? Каким образом зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими деньгами с менее оборотистыми земляками? Я расскажу вам все купеческие секреты на нашей прогулке!
Каждая купеческая династия Нижнего Новгорода имеет свою уникальную историю, традиции и предания. Приглашаем вас на экскурсию «Тайны купеческого Нижнего Новгорода», где вы сможете узнать о вкладе купечества в развитие этого удивительного города.
Историческая значимость купечества
Купечество играло важнейшую роль в жизни Нижнего Новгорода. Однако общественное мнение о купцах не всегда было положительным. Интересно, каковы были истоки, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX – начала XX веков?
Заработок и щедрость купцов
Как же зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими благосостояниями с менее обеспеченными земляками? На экскурсии «Купеческое прошлое Нижнего Новгорода» вы узнаете о тех, кто сделал наш город крупным транспортным узлом.
Награды и достижения
Какова высшая награда для купечества? Именно деятельность торговцев привела к тому, что нижегородская ярмарка стала одной из крупнейших в Европе. Какова же была тайная жизнь купцов? Кто из них был меценатом и коллекционером, и какова судьба их коллекций?
Циклы истории купечества
Мы расскажем о расцвете и закате «третьего сословия», о поддержке благотворительных проектов и о том, как начинались коммерческие инициативы нижегородских купцов. Почему Нижний Новгород стал известен как «Карман России»? Все это и многое другое станет доступным в ходе экскурсии.
Сравнение эпох
Приоткрыв завесу тайны и воссоздав исторические события, мы легко сможем провести аналогии между современными предпринимателями и купцами столетней давности. Чем схожи и чем отличаются бизнесмены сегодня от своих предшественников?
По договоренности, в любой свободный день.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Памятник Минину и Пожарскому
Доходный дом купцов Рукавишниковых
Здание Блиновского пассажа
Здания Биржи и Соляной конторы
Усадьба купцов-солепромышленников Строгановых
Рождественская (Строгановская) церковь - выдающийся памятник строгановского барокко
Нижегородская ярмарка
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Народного Единства
Завершение: Благовещенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой свободный день.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
Елизавета
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось!
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Т
Татьяна
25.09 у нас была экскурсия" Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода" с экскурсоводом Татьяной. Экскурсия нам очень понравилась. Мы окунулись в 19 век Нижнего Новгорода, увидели замечательные купеческие дома и узнали прошлое их обитателей. Огромное спасибо Татьяне, она удивительный экскурсовод. Нам было очень, очень интересно. Всем советуем.
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Е
Евгения
Замечательная экскурсия, появилось желание глубже погрузиться в тему купечества и историю Нижнего Новгорода. Татьяна прекрасно преподносит информацию, отвечает на вопросы, проводит экскурсию с душой. Интересно и время пролетело незаметно и полезно. Спасибо!
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Д
Денисова
Заказывала экскурсию для мамы и ее подруг! Они остались в таком восторге!!!!!! Просили написать отзыв)))
Огромное спасибо Татьяне за новые знания,интересные рассказы!!!
Все прошло на самом лучшем уровне!!!!!
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Д
Денисова
Заказывала экскурсию для мамы и ее подруг! Они остались в таком восторге!!!!!! Просили написать отзыв)))
Огромное спасибо Татьяне за новые знания,интересные рассказы!!!
Все прошло на самом лучшем уровне!!!!!
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D
Denisova
Заказывала экскурсию для мамы и ее подруг! Они остались в таком восторге!!!!!! Просили написать отзыв)))
Огромное спасибо Татьяне за новые знания,интересные рассказы!!!
Все прошло на самом лучшем уровне!!!!!
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