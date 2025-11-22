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Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода

Расскажу о расцвете и закате купеческого города на экскурсии в Нижнем Новгороде
Нижний Новгород славился когда-то своим старинным купечеством, которое вошло в историю предпринимательства с тайнами, традициями, загадками и преданиями.

Значение купечества было очень велико для Нижнего Новгорода, но почему же отношение общества
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к купцам не всегда отличалось почитанием и уважением? Каким было происхождение, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX-начала XX веков? Каким образом зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими деньгами с менее оборотистыми земляками? Я расскажу вам все купеческие секреты на нашей прогулке!

5
21 отзыв
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Тайны купеческого Нижнего Новгорода

Каждая купеческая династия Нижнего Новгорода имеет свою уникальную историю, традиции и предания. Приглашаем вас на экскурсию «Тайны купеческого Нижнего Новгорода», где вы сможете узнать о вкладе купечества в развитие этого удивительного города.

Историческая значимость купечества

Купечество играло важнейшую роль в жизни Нижнего Новгорода. Однако общественное мнение о купцах не всегда было положительным. Интересно, каковы были истоки, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX – начала XX веков?

Заработок и щедрость купцов

Как же зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими благосостояниями с менее обеспеченными земляками? На экскурсии «Купеческое прошлое Нижнего Новгорода» вы узнаете о тех, кто сделал наш город крупным транспортным узлом.

Награды и достижения

Какова высшая награда для купечества? Именно деятельность торговцев привела к тому, что нижегородская ярмарка стала одной из крупнейших в Европе. Какова же была тайная жизнь купцов? Кто из них был меценатом и коллекционером, и какова судьба их коллекций?

Циклы истории купечества

Мы расскажем о расцвете и закате «третьего сословия», о поддержке благотворительных проектов и о том, как начинались коммерческие инициативы нижегородских купцов. Почему Нижний Новгород стал известен как «Карман России»? Все это и многое другое станет доступным в ходе экскурсии.

Сравнение эпох

Приоткрыв завесу тайны и воссоздав исторические события, мы легко сможем провести аналогии между современными предпринимателями и купцами столетней давности. Чем схожи и чем отличаются бизнесмены сегодня от своих предшественников?

По договоренности, в любой свободный день.

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Доходный дом купцов Рукавишниковых
  • Здание Блиновского пассажа
  • Здания Биржи и Соляной конторы
  • Усадьба купцов-солепромышленников Строгановых
  • Рождественская (Строгановская) церковь - выдающийся памятник строгановского барокко
  • Нижегородская ярмарка
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Народного Единства
Завершение: Благовещенская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности, в любой свободный день.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Е
Замечательная экскурсия! Нам очень понравилось!
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Т
25.09 у нас была экскурсия" Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода" с экскурсоводом Татьяной. Экскурсия нам очень понравилась. Мы окунулись в 19 век Нижнего Новгорода, увидели замечательные купеческие дома и узнали прошлое их обитателей. Огромное спасибо Татьяне, она удивительный экскурсовод. Нам было очень, очень интересно. Всем советуем.
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Е
Замечательная экскурсия, появилось желание глубже погрузиться в тему купечества и историю Нижнего Новгорода. Татьяна прекрасно преподносит информацию, отвечает на вопросы, проводит экскурсию с душой. Интересно и время пролетело незаметно и полезно. Спасибо!
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Д
Заказывала экскурсию для мамы и ее подруг! Они остались в таком восторге!!!!!! Просили написать отзыв)))

Огромное спасибо Татьяне за новые знания,интересные рассказы!!!

Все прошло на самом лучшем уровне!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Заказывала экскурсию для мамы и ее подруг! Они остались в таком восторге!!!!!! Просили написать отзыв)))

Огромное спасибо Татьяне за новые знания,интересные рассказы!!!

Все прошло на самом лучшем уровне!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
D
Заказывала экскурсию для мамы и ее подруг! Они остались в таком восторге!!!!!! Просили написать отзыв)))

Огромное спасибо Татьяне за новые знания,интересные рассказы!!!

Все прошло на самом лучшем уровне!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?

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