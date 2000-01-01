Каждая нижегородская купеческая династия вошла в предпринимательство со своей историей 📖, традициями, преданиями и тайнами, узнать о которых я приглашаю на экскурсию ⛳ «Тайны купеческого Нижнего Новгорода».

Велико было значение купечества для Нижнего Новгорода. Отчего же тогда отношение общества к купцам не всегда отличалось почитанием и уважением? Каким было происхождение, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX-начала XX веков? Каким образом зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими деньгами с менее оборотистыми земляками?

В ходе экскурсии 🧭 «Купеческое прошлое Нижнего Новгорода» вы узнаете, кому мы обязаны тем, что Нижний Новгород стал крупным транспортным узлом? Какова высшая награда для купечества? А разве не деятельность торговых людей привела к тому, что нижегородская ярмарка стала одной из крупнейших в Европе? Какова тайная жизнь купцов? Кто был меценатом и коллекционером? Какова судьба коллекций? Расскажу о расцвете и закате «третьего сословия».

Оживший купеческий город 🏙️ раскроет множество секретов. В ходе экскурсии «Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода» вы узнаете:

как начинались и воплощались коммерческие проекты нижегородских купцов;

что стояло за желанием меценатов жертвовать деньги на благотворительность;

почему Нижний Новгород называли «Карманом России»;

интересную информацию о драматических судьбах представителей знаменитых династий.

Приоткрыв завесу тайны, воссоздав события и возродив имена, мы легко сможем сравнить современных купцов и 100 лет назад. Во многом ли современные предприниматели напоминают своих предшественников из XIX-начала XX века?