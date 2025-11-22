Нижний Новгород славился когда-то своим старинным купечеством, которое вошло в историю предпринимательства с тайнами, традициями, загадками и преданиями.Значение купечества было очень велико для Нижнего Новгорода, но почему же отношение общества

к купцам не всегда отличалось почитанием и уважением? Каким было происхождение, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX-начала XX веков? Каким образом зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими деньгами с менее оборотистыми земляками? Я расскажу вам все купеческие секреты на нашей прогулке!

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Описание экскурсии

Тайны купеческого Нижнего Новгорода

Каждая купеческая династия Нижнего Новгорода имеет свою уникальную историю, традиции и предания. Приглашаем вас на экскурсию «Тайны купеческого Нижнего Новгорода», где вы сможете узнать о вкладе купечества в развитие этого удивительного города.

Историческая значимость купечества

Купечество играло важнейшую роль в жизни Нижнего Новгорода. Однако общественное мнение о купцах не всегда было положительным. Интересно, каковы были истоки, образование и воспитание нижегородских предпринимателей XIX – начала XX веков?

Заработок и щедрость купцов

Как же зарабатывали свои деньги нижегородские купцы? Делились ли они своими благосостояниями с менее обеспеченными земляками? На экскурсии «Купеческое прошлое Нижнего Новгорода» вы узнаете о тех, кто сделал наш город крупным транспортным узлом.

Награды и достижения

Какова высшая награда для купечества? Именно деятельность торговцев привела к тому, что нижегородская ярмарка стала одной из крупнейших в Европе. Какова же была тайная жизнь купцов? Кто из них был меценатом и коллекционером, и какова судьба их коллекций?

Циклы истории купечества

Мы расскажем о расцвете и закате «третьего сословия», о поддержке благотворительных проектов и о том, как начинались коммерческие инициативы нижегородских купцов. Почему Нижний Новгород стал известен как «Карман России»? Все это и многое другое станет доступным в ходе экскурсии.

Сравнение эпох

Приоткрыв завесу тайны и воссоздав исторические события, мы легко сможем провести аналогии между современными предпринимателями и купцами столетней давности. Чем схожи и чем отличаются бизнесмены сегодня от своих предшественников?