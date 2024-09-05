Хотите совершить захватывающее путешествие во времени и разгадать тайну Нижегородского кремля? С помощью карты 17 века вы исследуете каждый уголок древней крепости. Вас ждёт захватывающий рассказ и несложные задания — будет весело и интересно. А самые внимательные смогут раскрыть астрологическую тайну кремля!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание квеста
Вы узнаете
- почему Нижегородский кремль называют уникальным строением, как он растёт вниз и как менялся с 12 века
- историю каждой кремлевской башни — и связанные с ними легенды и сплетни
- что общего у Нижегородской крепости с Леонардо да Винчи
- почему самую убогую улицу назвали «миллионкой»
- как государь Николай I застрял в пробке в кремле — и как этот казус изменил город
- где искать нижегородского Чижика-пыжика и библиотеку Ивана Грозного
- почему коромысло — грозное оружие (наряду с пушками)
- и ещё много-много всего интересного!
Маршрут
- Площадь Минина — главная площадь и сердце города
- Нижегородский кремль. Здесь началось становление Нижнего Новгорода, и именно здесь вы сможете почувствовать его дух
- Художественный музей, Арсенал, Манеж — лучшие места для почитателей искусства
- Архангельский собор — самый древний храм города, где покоится прах Кузьмы Минина
- Чкаловская лестница. Отсюда открываются фантастические виды на Волгу и кремлёвскую стену
- Александровский сад — место, где Николай I учил нижегородцев гулять по горам
- Верхневолжская набережная — парадная улица города с 19 века и по сей день
- Кожевенная улица, протяженностью всего 370 метров, но с очень длинной историей
- Почайна — колыбель Нижнего Новгорода и место боевых подвигов
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто готов к приключению длиной в 3 км и 200 ступенек и любит в своём темпе с аудиогидом изучать новые места. Любители загадок получат удовольствие от разгадывания квеста, остальные — от интересного рассказа.
Организационные детали
- При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно перевести после бронирования, чтобы получить доступ к квесту
- Для прохождения квеста необходим доступ к интернету и мессенджер Телеграм
- Не забудьте зарядить телефон и возьмите с собой наушники
- Вы можете пройти квест в любое удобное время, но рекомендуем заранее уточнить режим работы Нижегородского кремля на официальном сайте (меняется в зависимости от сезона)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дмитриевской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 79 туристов
Педагог и маркетолог по образованию, путешественник по жизни. Посетила 35 стран. Теперь делюсь своим опытом. С 2015 года занимаюсь организаций квестов. На мой взгляд, квест — лучшая форма знакомства с новымиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
5 сен 2024
К сожалению, в силу обстоятельств не удалось завершить квест, но то, что успела пройти, очень понравилось, было интересно!
Е
Екатерина
27 авг 2024
Квест понравился, приятное исполнение, с налетом театральности) Для детей маршрут длинноват, но наши подвижные, поэтому, мне кажется, они два раза по стольку пронеслись, бегали туда-сюда) Интересные факты и, конечно, тайна!!! Удивила! Понимаю, что миф, но все-таки!
Надежда
24 авг 2024
Сегодня я получила такое удовольствие от экскурсии, которое давно не испытывала. Я наслаждалась Кремлем, узнала столько тайн, но это не экскурсовод тебя ведет, посмотрите сюда, посмотрите туда, а когда тебя
О
Ольга
23 авг 2024
Замечательная задумка. Мы с мужем в своем темпе совершили увлекательнейшую прогулку. И задания не сложные, хотя прочитала отзывы, думала не угадаем. Тайна удивила) завтра пойдем к своей башне) сори, если спойлер. Буду рекомендовать)
Т
Таня
21 авг 2024
Интересная экскурсия-квест, благодаря ей прогулка по Кремлю получилась насыщенной и познавательной, в конце квеста задания показались сложными, но и без них нам было не скучно. Рекомендую.
Т
Татьяна
20 авг 2024
Задумка интересная, но есть нюансы. Проходили вдвоем с супругом, число не отгадали. Судя по предыдущим отзывам, пока ни у кого не получилось. Формат понравился. Одновременно с изучением истории Кремля, «шевелишь мозгами».
П
Полина
20 авг 2024
Квест замечательный! Проходили всей семьёй, дочери подростку и деткам помладше очень понравилось. Дочь разгадала финальный код. Интерактивный формат с интересными заданиями не дадут заскучать. Однако стоит учесть, что слушать нужно
Я
Ядвига
11 авг 2024
Проходили квест в августе 2024 года. В целом очень достойный продукт. Прохождение заняло 3 часа. Для меня осталось 2 спорных момента, организатор дал им объяснение. Мы итоговое число не отгадали, но это и не было целью, был интересен процесс. Рекомендую.
М
Мария
7 авг 2024
Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Квест не очень сложный, но мы затруднились на одном моменте. И правда нужно включить мозги😂. Голос Светланы очень приятно слушать. Это в целом очень хороший человек, который подсказал нам в момент нашего затруднения(мы позвонили и нам помогли разгадать одну часть загадки🙏🏻)
Советую взять с собой воду, потому что ходили много, а жажда появляется сразу)
Советую взять с собой воду, потому что ходили много, а жажда появляется сразу)
Елена
4 авг 2024
Квест понравился, хоть его и не отгадали. Немного помешал дождь. Это полноценная интересная хорошо оформленная аудио- экскурсия. Понравилось, что проходим все основные видовые локации, организатор дает много советов помимо квеста. Ответ не стали спрашивать, вернемся через неделю, зайдем на ту точку, которую не отгадали и закроем гештальт)
А
Александр
28 июл 2024
Пишу, потому что понравился формат. вечером заказал, утром заплатил, черещ час мы были на Минина и пошли. Был с другом из Самары, он захотел прогуляться по кремлю, и дети были
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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