Т Татьяна К сожалению, в силу обстоятельств не удалось завершить квест, но то, что успела пройти, очень понравилось, было интересно!

Е Екатерина Квест понравился, приятное исполнение, с налетом театральности) Для детей маршрут длинноват, но наши подвижные, поэтому, мне кажется, они два раза по стольку пронеслись, бегали туда-сюда) Интересные факты и, конечно, тайна!!! Удивила! Понимаю, что миф, но все-таки!

Надежда читать дальше ведет аудиогид, тебе все рассказываю, тебя ведут, задают вопросы, ты заинтересованна тем, что слушаешь. Я теперь буду искать только такие экскурсии. Я проехала пол-мира, много видела, настолько это неожиданно, ты слышишь эту речь, никто тебе не мешает, все очень интересно. Спасибо организаторам, я понимаю, что у нас научный прогресс, и такое удовольствие для меня это впервые. Ну и, конечно, Нижний Новгород это чудесно! Сегодня я получила такое удовольствие от экскурсии, которое давно не испытывала. Я наслаждалась Кремлем, узнала столько тайн, но это не экскурсовод тебя ведет, посмотрите сюда, посмотрите туда, а когда тебя

О Ольга Замечательная задумка. Мы с мужем в своем темпе совершили увлекательнейшую прогулку. И задания не сложные, хотя прочитала отзывы, думала не угадаем. Тайна удивила) завтра пойдем к своей башне) сори, если спойлер. Буду рекомендовать)

Т Таня Интересная экскурсия-квест, благодаря ей прогулка по Кремлю получилась насыщенной и познавательной, в конце квеста задания показались сложными, но и без них нам было не скучно. Рекомендую.

Т Татьяна Задумка интересная, но есть нюансы. Проходили вдвоем с супругом, число не отгадали. Судя по предыдущим отзывам, пока ни у кого не получилось. Формат понравился. Одновременно с изучением истории Кремля, «шевелишь мозгами».

П Полина читать дальше внимательно, задания непростые, иногда решения требуют раздумий. Помимо этого аудиогид рассказывает разные факты и истории о Новгородском Кремле, все доступно и увлекательно. Каждому участнику нужно иметь свои наушники, тк на территории Кремля довольно шумно, чтобы ничего не отвлекало от прослушивания. Время проведете с удовольствием, советую! Квест замечательный! Проходили всей семьёй, дочери подростку и деткам помладше очень понравилось. Дочь разгадала финальный код. Интерактивный формат с интересными заданиями не дадут заскучать. Однако стоит учесть, что слушать нужно

Я Ядвига Проходили квест в августе 2024 года. В целом очень достойный продукт. Прохождение заняло 3 часа. Для меня осталось 2 спорных момента, организатор дал им объяснение. Мы итоговое число не отгадали, но это и не было целью, был интересен процесс. Рекомендую.

М Мария Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Квест не очень сложный, но мы затруднились на одном моменте. И правда нужно включить мозги😂. Голос Светланы очень приятно слушать. Это в целом очень хороший человек, который подсказал нам в момент нашего затруднения(мы позвонили и нам помогли разгадать одну часть загадки🙏🏻)

Советую взять с собой воду, потому что ходили много, а жажда появляется сразу)

Елена Квест понравился, хоть его и не отгадали. Немного помешал дождь. Это полноценная интересная хорошо оформленная аудио- экскурсия. Понравилось, что проходим все основные видовые локации, организатор дает много советов помимо квеста. Ответ не стали спрашивать, вернемся через неделю, зайдем на ту точку, которую не отгадали и закроем гештальт)