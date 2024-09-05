Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля»

Узнать исторические факты и мифы о кремле - и отгадать его загадку (без сопровождения гида)
Хотите совершить захватывающее путешествие во времени и разгадать тайну Нижегородского кремля? С помощью карты 17 века вы исследуете каждый уголок древней крепости. Вас ждёт захватывающий рассказ и несложные задания — будет весело и интересно. А самые внимательные смогут раскрыть астрологическую тайну кремля!
4.91
11 отзывов
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля»
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля»
Квест-экскурсия «Тайна Нижегородского кремля»
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание квеста

Вы узнаете

  • почему Нижегородский кремль называют уникальным строением, как он растёт вниз и как менялся с 12 века
  • историю каждой кремлевской башни — и связанные с ними легенды и сплетни
  • что общего у Нижегородской крепости с Леонардо да Винчи
  • почему самую убогую улицу назвали «миллионкой»
  • как государь Николай I застрял в пробке в кремле — и как этот казус изменил город
  • где искать нижегородского Чижика-пыжика и библиотеку Ивана Грозного
  • почему коромысло — грозное оружие (наряду с пушками)
  • и ещё много-много всего интересного!

Маршрут

  • Площадь Минина — главная площадь и сердце города
  • Нижегородский кремль. Здесь началось становление Нижнего Новгорода, и именно здесь вы сможете почувствовать его дух
  • Художественный музей, Арсенал, Манеж — лучшие места для почитателей искусства
  • Архангельский собор — самый древний храм города, где покоится прах Кузьмы Минина
  • Чкаловская лестница. Отсюда открываются фантастические виды на Волгу и кремлёвскую стену
  • Александровский сад — место, где Николай I учил нижегородцев гулять по горам
  • Верхневолжская набережная — парадная улица города с 19 века и по сей день
  • Кожевенная улица, протяженностью всего 370 метров, но с очень длинной историей
  • Почайна — колыбель Нижнего Новгорода и место боевых подвигов

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто готов к приключению длиной в 3 км и 200 ступенек и любит в своём темпе с аудиогидом изучать новые места. Любители загадок получат удовольствие от разгадывания квеста, остальные — от интересного рассказа.

Организационные детали

  • При бронировании вы оплачиваете 25% от стоимости экскурсии. Оставшуюся сумму нужно перевести после бронирования, чтобы получить доступ к квесту
  • Для прохождения квеста необходим доступ к интернету и мессенджер Телеграм
  • Не забудьте зарядить телефон и возьмите с собой наушники
  • Вы можете пройти квест в любое удобное время, но рекомендуем заранее уточнить режим работы Нижегородского кремля на официальном сайте (меняется в зависимости от сезона)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дмитриевской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
1
3
2
1
Т
5 сен 2024
К сожалению, в силу обстоятельств не удалось завершить квест, но то, что успела пройти, очень понравилось, было интересно!
Е
27 авг 2024
Квест понравился, приятное исполнение, с налетом театральности) Для детей маршрут длинноват, но наши подвижные, поэтому, мне кажется, они два раза по стольку пронеслись, бегали туда-сюда) Интересные факты и, конечно, тайна!!! Удивила! Понимаю, что миф, но все-таки!
Надежда
24 авг 2024
Сегодня я получила такое удовольствие от экскурсии, которое давно не испытывала. Я наслаждалась Кремлем, узнала столько тайн, но это не экскурсовод тебя ведет, посмотрите сюда, посмотрите туда, а когда тебя
читать дальше

ведет аудиогид, тебе все рассказываю, тебя ведут, задают вопросы, ты заинтересованна тем, что слушаешь. Я теперь буду искать только такие экскурсии. Я проехала пол-мира, много видела, настолько это неожиданно, ты слышишь эту речь, никто тебе не мешает, все очень интересно. Спасибо организаторам, я понимаю, что у нас научный прогресс, и такое удовольствие для меня это впервые. Ну и, конечно, Нижний Новгород это чудесно!

О
23 авг 2024
Замечательная задумка. Мы с мужем в своем темпе совершили увлекательнейшую прогулку. И задания не сложные, хотя прочитала отзывы, думала не угадаем. Тайна удивила) завтра пойдем к своей башне) сори, если спойлер. Буду рекомендовать)
Т
21 авг 2024
Интересная экскурсия-квест, благодаря ей прогулка по Кремлю получилась насыщенной и познавательной, в конце квеста задания показались сложными, но и без них нам было не скучно. Рекомендую.
Т
20 авг 2024
Задумка интересная, но есть нюансы. Проходили вдвоем с супругом, число не отгадали. Судя по предыдущим отзывам, пока ни у кого не получилось. Формат понравился. Одновременно с изучением истории Кремля, «шевелишь мозгами».
П
20 авг 2024
Квест замечательный! Проходили всей семьёй, дочери подростку и деткам помладше очень понравилось. Дочь разгадала финальный код. Интерактивный формат с интересными заданиями не дадут заскучать. Однако стоит учесть, что слушать нужно
читать дальше

внимательно, задания непростые, иногда решения требуют раздумий. Помимо этого аудиогид рассказывает разные факты и истории о Новгородском Кремле, все доступно и увлекательно. Каждому участнику нужно иметь свои наушники, тк на территории Кремля довольно шумно, чтобы ничего не отвлекало от прослушивания. Время проведете с удовольствием, советую!

Квест замечательный! Проходили всей семьёй, дочери подростку и деткам помладше очень понравилось. Дочь разгадала финальный код.Квест замечательный! Проходили всей семьёй, дочери подростку и деткам помладше очень понравилось. Дочь разгадала финальный код.Квест замечательный! Проходили всей семьёй, дочери подростку и деткам помладше очень понравилось. Дочь разгадала финальный код.Квест замечательный! Проходили всей семьёй, дочери подростку и деткам помладше очень понравилось. Дочь разгадала финальный код.
Я
11 авг 2024
Проходили квест в августе 2024 года. В целом очень достойный продукт. Прохождение заняло 3 часа. Для меня осталось 2 спорных момента, организатор дал им объяснение. Мы итоговое число не отгадали, но это и не было целью, был интересен процесс. Рекомендую.
Проходили квест в августе 2024 года. В целом очень достойный продукт. Прохождение заняло 3 часа. Для
М
7 авг 2024
Экскурсия была очень насыщенной и интересной. Квест не очень сложный, но мы затруднились на одном моменте. И правда нужно включить мозги😂. Голос Светланы очень приятно слушать. Это в целом очень хороший человек, который подсказал нам в момент нашего затруднения(мы позвонили и нам помогли разгадать одну часть загадки🙏🏻)
Советую взять с собой воду, потому что ходили много, а жажда появляется сразу)
Елена
4 авг 2024
Квест понравился, хоть его и не отгадали. Немного помешал дождь. Это полноценная интересная хорошо оформленная аудио- экскурсия. Понравилось, что проходим все основные видовые локации, организатор дает много советов помимо квеста. Ответ не стали спрашивать, вернемся через неделю, зайдем на ту точку, которую не отгадали и закроем гештальт)
Квест понравился, хоть его и не отгадали. Немного помешал дождь. Это полноценная интересная хорошо оформленная аудио-
А
28 июл 2024
Пишу, потому что понравился формат. вечером заказал, утром заплатил, черещ час мы были на Минина и пошли. Был с другом из Самары, он захотел прогуляться по кремлю, и дети были
читать дальше

с нами. Интересно. Я сам неплохо знаю город, но некоторые факты прямо удивили. Приятно слушать,и слова старорусские от сказителя. Прикольно. Удобно, что можно на паузу поставить. Потому что детям то качели,то туалет.
Правда, квест не отгадали, ступили. Но позвонили организатору, она сказала, где ошибка и все сложилось. Детям хотелось до чижика дойти, но там перекрыто было. В другой раз сходим.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Пешая
скидка
30%
54 отзыва
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
90006 300 за всё до 4 чел.
Тайны Нижегородского кремля
Пешая
30 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
15 сен в 10:00
25 сен в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Пешая
71 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХорошоТам