Путешествие в душу русского чаепития Приглашаем вас на удивительную чайную экскурсию по Нижнему Новгороду. Мы прогуляемся по историческому центру и узнаем много интересного:

что такое «цибик» и как чай сохранял своё качество во время транспортировки;

как выгодно продать испорченную партию чая;

кто такие «чаерезы» и как мошенники обманывали целый город;

как отличить подлинные и фальшивые сорта чая;

о чём спорили за чашкой чая купцы-миллионщики и что пил последний император? Мы расскажем занятные истории из жизни высшего света и простых бурлаков. На уютной дегустации в аутентичной обстановке русской чайной вы не просто попробуете чай, а расшифруете его язык: от нежных зеленых сортов до мощного «купеческого» отлива. Стихи, классика, душевная беседа и море интересного для детей и взрослых. Это не экскурсия — это путешествие в душу русского чаепития! Важная информация:.

о чём спорили за чашкой чая купцы-миллионщики и что пил последний император? Мы расскажем занятные истории из жизни высшего света и простых бурлаков. На уютной дегустации в аутентичной обстановке русской чайной вы не просто попробуете чай, а расшифруете его язык: от нежных зеленых сортов до мощного «купеческого» отлива. Стихи, классика, душевная беседа и море интересного для детей и взрослых. Это не экскурсия — это путешествие в душу русского чаепития! Важная информация:.

• о чём спорили за чашкой чая купцы-миллионщики и что пил последний император? Мы расскажем занятные истории из жизни высшего света и простых бурлаков. На уютной дегустации в аутентичной обстановке русской чайной вы не просто попробуете чай, а расшифруете его язык: от нежных зеленых сортов до мощного «купеческого» отлива. Стихи, классика, душевная беседа и море интересного для детей и взрослых. Это не экскурсия — это путешествие в душу русского чаепития! Важная информация: