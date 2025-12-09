Погрузитесь в забытый мир неспешных русских чаепитий! Наша экскурсия — это машина времени.
Вы проследите эпичный путь чая из Китая в Нижний Новгород, где кипели страсти на знаменитой ярмарке.
Описание экскурсии
Путешествие в душу русского чаепития Приглашаем вас на удивительную чайную экскурсию по Нижнему Новгороду. Мы прогуляемся по историческому центру и узнаем много интересного:
- что такое «цибик» и как чай сохранял своё качество во время транспортировки;
- как выгодно продать испорченную партию чая;
- кто такие «чаерезы» и как мошенники обманывали целый город;
- как отличить подлинные и фальшивые сорта чая;
о чём спорили за чашкой чая купцы-миллионщики и что пил последний император? Мы расскажем занятные истории из жизни высшего света и простых бурлаков. На уютной дегустации в аутентичной обстановке русской чайной вы не просто попробуете чай, а расшифруете его язык: от нежных зеленых сортов до мощного «купеческого» отлива. Стихи, классика, душевная беседа и море интересного для детей и взрослых. Это не экскурсия — это путешествие в душу русского чаепития! Важная информация:.
- Возрастное ограничение: 5+.
- Половина экскурсии проходит на улице, поэтому не забудьте одеться по погоде, взять зонтик, воду.
- Групповая экскурсия проводится в обозначенные в расписании даты при наличии группы от 4 человек.
- Экскурсия также проводится в индивидуальном формате по договоренности и при условии наличия мест в чайной. Стоимость индивидуальной экскурсии 8000 рублей.
- Перед бронированием прошу обязательно написать мне и согласовать дату и время!
Групповая экскурсия проводится в субботу с 12:00 до 14:30.<br>По договорённости возможен индивидуальный формат.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина и Пожарского
- Улица Большая Покровская
- Театральная площадь
- Весёлая коза
- Дворянское собрание
- Государственный банк
- Улица Грузинская
- Театр Комедии
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Чайная дегустация: 4 вида чая и небольшие угощения. Стоимость дегустации - 300 руб/чел в группе, 450 руб/чел индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, городской округ Нижний Новгород, Нижегородский район, площадь Минина и Пожарского
Завершение: Ул. Грузинская
Когда и сколько длится?
Когда: Групповая экскурсия проводится в субботу с 12:00 до 14:30.
По договорённости возможен индивидуальный формат.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Возрастное ограничение: 5+
- Половина экскурсии проходит на улице, поэтому не забудьте одеться по погоде, взять зонтик, воду
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
