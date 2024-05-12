1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Дегустация вин по странам и регионам с интересными вкусовыми сочетаниями»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Гороховец и Фролищи
«Дегустация варенья, пирог с чаем, уникальные наряды и обычаи, - праздник купечества и гостеприимства ожидает Вас в завершении экскурсии»
Расписание: Суббота в 08:00
2 300₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
Побывать в злачных местах, оценить строгановское барокко и познакомиться с нижегородской кухней
Начало: у памятника Петру I
«После прогулки отправимся на дегустацию блюд местной кухни: вас ждут закуски, горячее и десерт»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:30
2 670₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 мая 2024Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
- ЕЕвгения24 апреля 2024Огонь, ребята! Советуем всем. Попробовали неповторимые сорта пива, даже те, о которых и не знали. Посетили самые неожиданные места Нижнего.
- ЕЕкатерина15 марта 2024Маргарита очень увлечённый и вовлечённый человек. Багаж знаний велик и разнообразен. Впечатления от экскурсии двойственные, потому что она как-будто состоит из
- ЕЕлена3 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Ася - прекрасный экскурсовод и интересный рассказчик, узнали много нового про пиво и пивоварни. Были в маленьких уютных барах и большом ресторане, попробовали необычные сорта пива и даже продегустрировали блюда авторской кухни. В-общем, очень рекомендую!
- ИИлья18 февраля 2024Ах… … но отработала тур, всё очень понравилось: еда, алко, общение. Артём и Илья. Удачи тебе!
- ККсения10 февраля 2024Экскурсия просто отличная, узнали много нового об исторических зданиях, барах, особенностях производства пива и вообще теперь намного лучше в этом
- ММария18 января 2024Очень понравился формат экскурсии тур по барам) с какой же любовью Алина рассказывала о Нижнем Новгороде, о его достопримечательных местах,
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дегустационные туры»
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