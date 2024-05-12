Дегустации на экскурсиях в Нижнем Новгороде – попробуйте новое на вкус

Найдено 6 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Нижнем Новгороде, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Дегустация вин по странам и регионам с интересными вкусовыми сочетаниями»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 30 чел.
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7.5 часов
1 отзыв
Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
Побывать в красивых природных местах, узнать о старообрядцах и получить новый гастрономический опыт
16 июня в 09:30
17 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 4 чел.
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000 за всё до 6 чел.
Гороховец и Фролищи
Групповая
10 часов
Гороховец и Фролищи
«Дегустация варенья, пирог с чаем, уникальные наряды и обычаи, - праздник купечества и гостеприимства ожидает Вас в завершении экскурсии»
Расписание: Суббота в 08:00
2 300 за человека
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
Побывать в злачных местах, оценить строгановское барокко и познакомиться с нижегородской кухней
Начало: у памятника Петру I
«После прогулки отправимся на дегустацию блюд местной кухни: вас ждут закуски, горячее и десерт»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:30
2 670 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Алина очень приветливая. Экскурсия прекрасная. Алина удивительным образом с новой стороны показала родной город. Заведения которые мы посетили были прекрасные со вкусной едой. Всем рекомендую сходить на эту экскурсию. Мы отлично провели время. Вкусно поели и повеселились.
  • Е
    Евгения
    24 апреля 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Огонь, ребята! Советуем всем. Попробовали неповторимые сорта пива, даже те, о которых и не знали. Посетили самые неожиданные места Нижнего.
  • Е
    Екатерина
    15 марта 2024
    Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
    Маргарита очень увлечённый и вовлечённый человек. Багаж знаний велик и разнообразен. Впечатления от экскурсии двойственные, потому что она как-будто состоит из
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    двух частей. В первой наблюдаешь театрально-литературное действо, которое на самом деле привычная жизнь людей, не свойственная для большинства. Вторая больше познавательная. Да, и ещё на протяжении всего маршрута вкусно кормят! Спасибо, Маргарита, за прекрасный день.

  • Е
    Елена
    3 марта 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Экскурсия очень понравилась. Ася - прекрасный экскурсовод и интересный рассказчик, узнали много нового про пиво и пивоварни. Были в маленьких уютных барах и большом ресторане, попробовали необычные сорта пива и даже продегустрировали блюда авторской кухни. В-общем, очень рекомендую!
  • И
    Илья
    18 февраля 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Ах… … но отработала тур, всё очень понравилось: еда, алко, общение. Артём и Илья. Удачи тебе!
  • К
    Ксения
    10 февраля 2024
    Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
    Экскурсия просто отличная, узнали много нового об исторических зданиях, барах, особенностях производства пива и вообще теперь намного лучше в этом
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    разбираемся) Экскурсовод Ася ответила на все вопросы, вообще она прекрасный собеседник, очень лёгкий человек, слушать ее- одно удовольствие. 3 часа пролетели незаметно

  • М
    Мария
    18 января 2024
    Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
    Очень понравился формат экскурсии тур по барам) с какой же любовью Алина рассказывала о Нижнем Новгороде, о его достопримечательных местах,
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    о которых в обычных путеводителях не написано) Так вот, приятно удивлены качеством заведений, вкусной кухней и подачей блюд и напитков. Здорово когда приходишь в очередное заведение, а тебя уже ждут, все подготовлено, Алина при этом делится интересными историями и фактами из жизни города) в общем очень душевно. Пусть не смущает юный (по моим меркам) возраст, будет интересно любой возрастной группе) рекомендую!

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Дегустационные туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
  2. Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
  3. Вкусное путешествие к загадочному озеру Светлояр (на вашем автомобиле)
  4. Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
  5. Гороховец и Фролищи
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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