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о которых в обычных путеводителях не написано) Так вот, приятно удивлены качеством заведений, вкусной кухней и подачей блюд и напитков. Здорово когда приходишь в очередное заведение, а тебя уже ждут, все подготовлено, Алина при этом делится интересными историями и фактами из жизни города) в общем очень душевно. Пусть не смущает юный (по моим меркам) возраст, будет интересно любой возрастной группе) рекомендую!