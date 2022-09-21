Знаменитые гости Нижнего Новгорода. Дюма, Пушкин, Шаляпин и другие

Город - это люди! Кто только не приезжал в наш город

Город — это люди! Кто только не приезжал в наш город: Александр Пушкин и Александр Дюма, Льюис Кэрролл и Астольф де Кюстин.

Здесь пел Шаляпин и рисовал бурлаков Илья Репин, начинал свою актерскую карьеру Евгений Евстигнеев и снимал кино Алексей Балабанов.

Где жили, с кем встречались, как оценивали волжскую столицу, какой след в истории города оставили эти знаменитости? Об этом в нашей экскурсии.
Знаменитые гости Нижнего Новгорода. Дюма, Пушкин, Шаляпин и другие
Знаменитые гости Нижнего Новгорода. Дюма, Пушкин, Шаляпин и другие
Знаменитые гости Нижнего Новгорода. Дюма, Пушкин, Шаляпин и другие
Знаменитые гости Нижнего Новгорода. Дюма, Пушкин, Шаляпин и другие
Знаменитые гости Нижнего Новгорода. Дюма, Пушкин, Шаляпин и другие
Знаменитые гости Нижнего Новгорода. Дюма, Пушкин, Шаляпин и другие
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Что вас ожидает 🤩

  • Особняка Бурмистровой
  • Сумасшедший дом
  • Ковалихинскую баню
  • Три дома, связанных с именем Максима Горького
  • Площадь Минина и Пожарского
  • Гостинице Деулина, где проживал сам Пушкин
  • Большую Покровскую
  • Драмтеатр
  • Госбанк
  • Памятники революционеру Якову Свердлову и публицисту Николаю Добролюбову
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Начало экскурсии — возле особняка Бурмистровой.
Пройдемся мимо сумасшедшего дома и Ковалихинской бани, увидим три дома, связанных с именем Максима Горького. Выйдем на площадь Минина и Пожарского к гостинице Деулина, где проживал сам Пушкин. Прогуляемся по Большой Покровской мимо Драмтеатра и Госбанка, осмотрим памятники революционеру Якову Свердлову и публицисту Николаю Добролюбову.
Я покажу вам музеи, которые стоит посетить, и сувениры, которые можно скушать. В Нижнем Новгороде родился математик Лобачевский и десять лет провел в ссылке Владимир Короленко. Еще мы поговорим про летчиков Нестерова и Чкалова, философа Василия Розанова, семейство Ульяновых и Теодора Драйзера, который тоже побывал у нас в далеком 1927 году. Список имен можно продолжать долго. Присоединяйтесь. Может быть, в честь вашего визита на одном из домов в Нижнем Новгороде когда-нибудь появится новая мемориальная доска.

В любой день с 10:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Верхне-Волжская набережная, 14
Завершение: Площадь Горького, 4
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день с 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Длительность пешеходной экскурсии 3 часа для групп от 1 до 8 человек.
  • Основные достопримечательности Нижнего Новгорода включены
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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