Начало экскурсии — возле особняка Бурмистровой.

Пройдемся мимо сумасшедшего дома и Ковалихинской бани, увидим три дома, связанных с именем Максима Горького. Выйдем на площадь Минина и Пожарского к гостинице Деулина, где проживал сам Пушкин. Прогуляемся по Большой Покровской мимо Драмтеатра и Госбанка, осмотрим памятники революционеру Якову Свердлову и публицисту Николаю Добролюбову.

Я покажу вам музеи, которые стоит посетить, и сувениры, которые можно скушать. В Нижнем Новгороде родился математик Лобачевский и десять лет провел в ссылке Владимир Короленко. Еще мы поговорим про летчиков Нестерова и Чкалова, философа Василия Розанова, семейство Ульяновых и Теодора Драйзера, который тоже побывал у нас в далеком 1927 году. Список имен можно продолжать долго. Присоединяйтесь. Может быть, в честь вашего визита на одном из домов в Нижнем Новгороде когда-нибудь появится новая мемориальная доска.