Влюбиться в Нижний Новгород за один день

Познакомьтесь с историей и культурой Нижнего Новгорода за один день. Посетите главные достопримечательности и узнайте интересные факты о городе
На этой индивидуальной экскурсии вы услышите о становлении и развитии Нижнего Новгорода, судьбах людей, повлиявших на его историю.

Узнаете, зачем Горький ночевал с «беднотой», что здесь делал Шаляпин, как лось на
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гербе города стал оленем и где жил в ссылке Сахаров.

Также вас ждут: Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница, площадь Народного единства, Кремль и дома знаменитых жителей. Экскурсия сопровождается показом старинных фотографий и литографий. Маршрут и тематика повествования подстраиваются под ваши личные интересы

4.89
118 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальные исторические факты
  • 🏰 Посещение главных достопримечательностей
  • 📸 Показ старинных фотографий
  • 🚗 Индивидуальный подход и комфортный транспорт
  • 🎨 Архитектурные шедевры города
    • Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Влюбиться в Нижний Новгород за один день
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

    Что можно увидеть

  • Нижегородская ярмарка
  • Собор Александра Невского
  • Рождественская церковь
  • Чкаловская лестница
  • Площадь Народного единства
  • Кремль
  • Зачатьевская башня
  • Дмитриевская башня
  • Усадьба Кулибина
  • Дом-музей Каширина
  • Вознесенская церковь
  • Казанская часовня
  • Михайло-Архангельский собор
  • Большая Покровская улица

    • Описание экскурсии

    Нижегородская ярмарка и главные городские храмы

    Вы посетите величественный собор Александра Невского и самую красивую церковь Нижнего Новгорода — Рождественскую. Раскроете особенности ступинской росписи в Спасском Староярмарочном соборе, полюбуетесь архитектурой Главного ярмарочного дома и услышите историю Нижегородской ярмарки.

    Чкаловская лестница и площадь Народного единства

    На площади Народного единства я покажу памятник Минину и Пожарскому и расскажу о Нижегородском ополчении. А еще вы увидите здесь: Казанскую церковь, Бугровский ночлежный дом, чайную «Столбы», кремлевский элеватор и церковь Иоанна Предтечи. Следом рассмотрите знаменитую Чкаловскую лестницу и символ Нижнего — катер «Герой».

    Кремль и дома знаменитых жителей

    Гуляя по территории Кремля, вы услышите историю Зачатьевской и Дмитриевской башен и полюбуетесь заволжскими далями. Кроме того, я обязательно покажу здания, связанные с незаурядными нижегородцами. Так, вы увидите особняк и домовую церковь купца Олисова, усадьбу механика-самоучки Кулибина и дом-музей Каширина, принадлежавший деду Горького.

    Другие достопримечательности Нижнего

    На купеческой улице Ильинской вы увидите памятник «Буревестник революции», Вознесенскую церковь и Казанскую часовню. А на Верхневолжской набережной — особняки нижегородских купцов первой гильдии. И это далеко не все! Вас также ждут: «Черный» пруд, Лыкова дамба, церковь Жен-Мироносиц, Михайло-Архангельский собор, остатки Кремлевского оборонительного вала, Большая Покровская улица и другие интересные места нашего замечательного города.

    Организационные детали

    • В зависимости от размера группы экскурсия проходит на кроссовере Ford EcoSport или микроавтобусе Citroen Spacetourer. Транспортные расходы включены в цену экскурсии
    • Я сторонник индивидуального подхода и с радостью подстрою маршрут и тематику повествования под ваши личные интересы. Ваши пожелания мы обсудим в начале экскурсии
    • Экскурсия сопровождается показом старинных фотографий и литографий
    • Возможно проведение экскурсии на автомобиле или микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
    • По желанию по предварительной договорённости за доплату возможно повысить класс транспорта или провести экскурсию на более вместительном автомобиле. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
    • Провести экскурсию на вашем автомобиле нет возможности

    Выберите удобную дату из расписания

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.9
    Основано на 118 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Сергей)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Ирина)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Ирина)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Ирина)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Сергей)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Марина)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Марина)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Марина)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Марина)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Татьяна)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Наталья)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Наталья)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Наталья)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Наталья)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Наталья)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Наталья)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Юлия)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Юлия)Влюбиться в Нижний Новгород за один день (Юлия)
    Сергей
    27 окт 2024
    Сергей очень интересный рассказчик и при этом спокойный, интеллигентный человек. Отвечал на все вопросы, в том числе, нестандартные. Очень аккуратный водитель, что немаловажно для экскурсий на автомобиле. Видно, что гид любит свой город и знает его очень хорошо. Обращал наше внимание на детали, которые мы сами бы не заметили. Рекомендуем Сергея в качестве гида.
    Сергей, Виктория и Арсений
    Сергей очень интересный рассказчик и при этом спокойный, интеллигентный человек. Отвечал на все вопросы, в том
    О
    16 окт 2024
    Спасибо Сергею за увлекательную экскурсию! Он коренной нижегородец, любящий свой город и обладающий не только историческими знаниями, но и личным опытом проживания в городе и "вместе с городом". Увлек нас
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    своим рассказом, ответил на все наши вопросы, скорректировал маршрут по нашим вопросам.
    По организации экскурсии также всё было четко - Сергей забрал нас у места нашего проживания, сразу спросил, где бы мы хотели завершить экскурсию и отвез нас туда, куда попросили.
    Мы и правда полюбили Нижний Новгород)))

    Л
    7 окт 2024
    Сергей - отличный экскурсовод: эрудированный, внимательный, интеллигентный. За три часа с ним мы влюбились в Нижний! Всех благ и процветания:) Рекомендуем!!!
    И
    3 авг 2024
    2 августа были на экскурсии с Сергеем по Нижнему Новгороду. Экскурсия понравилась, Сергей много знает, достаточно интересно рассказывает, увидели много знаковых мест в городе. Экскурсия очень насыщенная. Так что однозначно рекомендую. Но хотелось бы, чтобы машина была бы удобнее. Был минивэн, очень неудобен.
    2 августа были на экскурсии с Сергеем по Нижнему Новгороду. Экскурсия понравилась, Сергей много знает, достаточно2 августа были на экскурсии с Сергеем по Нижнему Новгороду. Экскурсия понравилась, Сергей много знает, достаточно2 августа были на экскурсии с Сергеем по Нижнему Новгороду. Экскурсия понравилась, Сергей много знает, достаточно
    СЕРГЕЙ
    20 июн 2024
    Шикарная прогулка. Сергей отличный капитан и прекрасный рассказчик.
    Наталья
    18 июн 2024
    Прекрасный гид, учел все пожелания, посоветовал, куда пойти самостоятельно. Очень важный факт - аккуратный водитель. Хоть и не ориентирует экскурсии на детей, но нашему 6-ти летнему сыну было очень интересно. Спасибо.
    Е
    19 мая 2024
    Спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Мы здорово провели время. Было очень увлекательно и познавательно, много узнали о Максиме Горьком. Также Сергей порекомендовал другие маршруты для посещения и вкусные рестораны.
    Х
    16 мая 2024
    Экскурсия, проведённая 7 мая Сергеем, нам понравилась. Чувствуется профессионализм гида и любовь к родному краю. Сергей провëз нас по знаковым местам города, показал самые красивые локации. К сожалению, вмешалась погода:
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    шёл проливной дождь с сильным ветром, а потому красивых фотографий не получилось. Но мы поняли, что влюбиться в Нижний Новгород за один день, конечно, можно.
    Благодарим всю вашу команду за работу! Надеемся, что ещё не раз обратимся к вам в поисках интересных путешествий. До новых встреч!

    В
    9 мая 2024
    Все было супер, машина комфортабельная, экскурсия интересная, экскурсовод профи. Хочется еще раз, так как за 3 часа невозможно все рассказать
    г
    5 мая 2024
    Безумно рады за то что выбрали Сергея как нашего экскурсавода. За 3 часа экскурсии на машине мы увидели все главные достопримечательности Нижнего Новгорода. Особого внимания заслуживает профессионализм Сергея мы не заметили как быстро пролетело время, при этом по окончании экскурсии мы чувствовали себя коренным новгородцами.
    С
    2 мая 2024
    Очень. Очень понравилось.
    Очень. Очень понравилось.
    С
    30 апр 2024
    Многое узнала нового, особенно о жизни Горького. Экскурсия интересная. Проходит в комфортных условиях. Советую всем экскурсовода Сергея.
    А
    30 апр 2024
    Экскурсия очень понравилась. Понравился Нижний Новгород. Очень приятный экскурсовод, влюблённый в свой город и проводит экскурсию так, что невозможно не влюбиться вместе с ним. Рекомендую! Огромная благодарность за такое приятное знакомство с таким прекрасным городом.
    Анна
    26 апр 2024
    Нам обещали, что влюбимся в Нижний Новгород. Так и случилось! Сергей преподнес нам город на раскрытых ладонях, открыл шкатулку с сокровищами, с любовью, теплом и нежностью показал знаковые места, погрузил в историю и современность. В конце экскурсии стало понятно, что прикоснулись лишь к маленькому кусочку этого города и сколько всего еще здесь есть смотреть и узнавать. Огромное спасибо!!!
    В
    25 мар 2024
    Благодарю Вас, Сергей, за интересное времяпрепровождение в Вашей компании. Спасибо, что подстроились под наши пожелания, учли маршрут и предлагали на выбор следующие шаги экскурсии. Все было интересно, понятно и увлекательно. Ваши рассказы настолько хорошо запечатлелись в памяти, что спустя несколько дней мы все еще обсуждаем полученную информацию.

    Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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