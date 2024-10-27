На этой индивидуальной экскурсии вы услышите о становлении и развитии Нижнего Новгорода, судьбах людей, повлиявших на его историю.Узнаете, зачем Горький ночевал с «беднотой», что здесь делал Шаляпин, как лось на

гербе города стал оленем и где жил в ссылке Сахаров. Также вас ждут: Нижегородская ярмарка, Чкаловская лестница, площадь Народного единства, Кремль и дома знаменитых жителей. Экскурсия сопровождается показом старинных фотографий и литографий. Маршрут и тематика повествования подстраиваются под ваши личные интересы

за 1-3 человека или 2500 ₽ за человека, если вас больше

от 8 000 ₽ за 1-3 человека или 2500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Нижегородская ярмарка и главные городские храмы

Вы посетите величественный собор Александра Невского и самую красивую церковь Нижнего Новгорода — Рождественскую. Раскроете особенности ступинской росписи в Спасском Староярмарочном соборе, полюбуетесь архитектурой Главного ярмарочного дома и услышите историю Нижегородской ярмарки.

Чкаловская лестница и площадь Народного единства

На площади Народного единства я покажу памятник Минину и Пожарскому и расскажу о Нижегородском ополчении. А еще вы увидите здесь: Казанскую церковь, Бугровский ночлежный дом, чайную «Столбы», кремлевский элеватор и церковь Иоанна Предтечи. Следом рассмотрите знаменитую Чкаловскую лестницу и символ Нижнего — катер «Герой».

Кремль и дома знаменитых жителей

Гуляя по территории Кремля, вы услышите историю Зачатьевской и Дмитриевской башен и полюбуетесь заволжскими далями. Кроме того, я обязательно покажу здания, связанные с незаурядными нижегородцами. Так, вы увидите особняк и домовую церковь купца Олисова, усадьбу механика-самоучки Кулибина и дом-музей Каширина, принадлежавший деду Горького.

Другие достопримечательности Нижнего

На купеческой улице Ильинской вы увидите памятник «Буревестник революции», Вознесенскую церковь и Казанскую часовню. А на Верхневолжской набережной — особняки нижегородских купцов первой гильдии. И это далеко не все! Вас также ждут: «Черный» пруд, Лыкова дамба, церковь Жен-Мироносиц, Михайло-Архангельский собор, остатки Кремлевского оборонительного вала, Большая Покровская улица и другие интересные места нашего замечательного города.

Организационные детали