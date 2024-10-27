Узнаете, зачем Горький ночевал с «беднотой», что здесь делал Шаляпин, как лось на
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Описание экскурсии
Нижегородская ярмарка и главные городские храмы
Вы посетите величественный собор Александра Невского и самую красивую церковь Нижнего Новгорода — Рождественскую. Раскроете особенности ступинской росписи в Спасском Староярмарочном соборе, полюбуетесь архитектурой Главного ярмарочного дома и услышите историю Нижегородской ярмарки.
Чкаловская лестница и площадь Народного единства
На площади Народного единства я покажу памятник Минину и Пожарскому и расскажу о Нижегородском ополчении. А еще вы увидите здесь: Казанскую церковь, Бугровский ночлежный дом, чайную «Столбы», кремлевский элеватор и церковь Иоанна Предтечи. Следом рассмотрите знаменитую Чкаловскую лестницу и символ Нижнего — катер «Герой».
Кремль и дома знаменитых жителей
Гуляя по территории Кремля, вы услышите историю Зачатьевской и Дмитриевской башен и полюбуетесь заволжскими далями. Кроме того, я обязательно покажу здания, связанные с незаурядными нижегородцами. Так, вы увидите особняк и домовую церковь купца Олисова, усадьбу механика-самоучки Кулибина и дом-музей Каширина, принадлежавший деду Горького.
Другие достопримечательности Нижнего
На купеческой улице Ильинской вы увидите памятник «Буревестник революции», Вознесенскую церковь и Казанскую часовню. А на Верхневолжской набережной — особняки нижегородских купцов первой гильдии. И это далеко не все! Вас также ждут: «Черный» пруд, Лыкова дамба, церковь Жен-Мироносиц, Михайло-Архангельский собор, остатки Кремлевского оборонительного вала, Большая Покровская улица и другие интересные места нашего замечательного города.
Организационные детали
- В зависимости от размера группы экскурсия проходит на кроссовере Ford EcoSport или микроавтобусе Citroen Spacetourer. Транспортные расходы включены в цену экскурсии
- Я сторонник индивидуального подхода и с радостью подстрою маршрут и тематику повествования под ваши личные интересы. Ваши пожелания мы обсудим в начале экскурсии
- Экскурсия сопровождается показом старинных фотографий и литографий
- Возможно проведение экскурсии на автомобиле или микроавтобусе. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении
- По желанию по предварительной договорённости за доплату возможно повысить класс транспорта или провести экскурсию на более вместительном автомобиле. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Провести экскурсию на вашем автомобиле нет возможности
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