Программа тура по дням
Суздаль - Шуя
07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ.
По умолчанию место посадки/высадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки/высадки с менеджером.
Трансфер в Суздаль по платной дороге (время в пути 3 часа – 240 км).
11:00 Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу процветающего купеческого города.
Познакомитесь с основными достопримечательностями древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Посещение Нескучного музея с возможностью окунуться в атмосферу 19 века и почувствовать уютную и забытую атмосферу самобытного города.
Купчиха Аполлинария Павловна пригласит вас в гости на чай.
Вы узнаете историю появления чая в России и научитесь его пить аж четырьмя традиционными способами, узнаете историю популярных чайных заведений, побеседуете о жизни, нравах купеческого сословия и многочасовых чаепитиях, а также попробуете отгадать загадки.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время около 45 минут для участников тура с выбранным типом питания «завтраки».
Отправление в Шую (время в пути около 1 ч 30 мин – 90 км).
Пешеходная экскурсия по исторической части города Шуя.
Шуя – старинный уютный русский город над рекой Тезой, известный с начала XVI в. Знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м. А также на всю страну славились шуйские гармошки, шуйские ситцы, шуйская вышивка и шуйские наливки. По крупицам здесь собирают и бережно хранят предмет нашей гордости — нашу историю.
Посещение фирменной питейной лавки шуйского ликеро-водочного завода с дегустацией.
Вы познакомитесь с традициями Шуйского винокурения, узнаете историю Шуйского ликеро-водочного завода, и о знаменитом бальзаме «Старая Шуя», состоящем из 20 трав, ягод и специй, а также продегустируете несколько видов ароматных шуйских наливок и настоек!
Переезд в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 230 км).
Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 2 ночи. (Резервные отели: «Русский капитал», «Гранд Отель Ока», «Заречная», «Славянка»).
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром Нижегородского кремля.
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы Минина. С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Верхневолжская набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны – речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки.
Воплощение купеческого духа, улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома – воплощенный дух российского купечества. Здесь проживали самые влиятельные купеческие семьи, ворочавшие миллионами. А рядом с ними, буквально в нескольких шагах – беднейшие из бедных, кому не на что было даже купить себе обувь. «Миллиошки», кварталы бедноты, так живо описанные Максимом Горьким.
После знакомства с городом, примите участие в костюмированном купеческом мастер-классе в гостях у купчихи Капитолины Матвеевны Пироговой. Женщина она деловая и образованная – в Нижнем Новгороде, торговой столице Российской империи, это не редкость. С ее помощью мы научимся писать и отправлять письма, как это делали в 19 столетии.
А заодно узнаем:
- чем перья для левшей отличались от перьев для правшей;
- что такое письмовники, и почему в 19 веке они были нужны всем;
- едят ли белки чернильные орешки;
- и многое другое, о чем люди успели забыть в эпоху электронной переписки.
Во время мастер-класса каждый из участников напишет чернилами письмо по всем правилам эпистолярного этикета, научится изящно складывать его и запечатывать сургучом. Такое письмо – не просто послание, а настоящее произведение искусства!
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время около 45 минут для участников тура с выбранным типом питания «завтраки».
Свободное время в центре города.
Самостоятельная прогулка по Покровской улице и в парке 800-летия.
За дополнительную плату возможна организация экскурсии «Теплоходная прогулка по р. Волге» (конец апреля — начало октября).
За дополнительную плату возможна организация экскурсии «Ночной Мистический Нижний Новгород».
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Арзамас
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
Отправление в Арзамас (время в пути около 2 часов – 120 км).
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Город имеет богатую историю и множество архитектурных сооружений, которые нельзя отыскать в других городах России или зарубежья. На прогулке по центру вам встретятся впечатляющие храмы и усадьбы – образцы деревянного зодчества.
Сердце Арзамаса — Соборная площадь, откуда берут начало главные улицы города. Здесь же располагаются и одни из главных достопримечательностей, большинству из которых не меньше ста лет.
На площади стоит величественный Воскресенский собор первой половины XIX века, Свято-Николаевский монастырь, ведущий свою историю почти с момента основания Арзамаса.
Посещение Музея Русского Патриаршества — единственный в мире музей, экспозиция которого целиком посвящена жизни русских патриархов.
Обзорная экскурсия по музею дает возможность проследить историю русского Патриаршества от своего возникновения до сегодняшнего дня, а также открывает каждому посетителю удивительные факты жизненного пути и духовного становления русских Патриархов.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время около 45 минут для туристов с выбранным типом питания «завтраки».
Отправление в Москву по платной дороге (время в пути около 5 часов – 470 км).
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице. Размещение в отеле «Волна», г. Нижний Новгород – 2 ночи (резервные отели: «Русский капитал», «Гранд Отель Ока», «Заречная», «Славянка»).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания):
- завтрак – 27400 руб.;
- завтрак, обед – 29900 руб.;
- завтрак, обед, ужин – 34400 руб.
Доплата за одноместное размещение – 7900 руб.
Скидка для взрослого/ребенка до 13 лет включительно на дополнительном месте – 500 руб. /2000 руб. (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Волна»
Гостиница является крупнейшей в Нижнем Новгороде, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.
Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием и высоким качеством обслуживания. Гости могут воспользоваться: депозитной ячейкой на рецепции, тренажерным залом, парковкой, камерой хранения багажа, бесплатным Wi-Fi.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В них созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Каждый оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах «Чайка» и «Бурлак» представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Гостиница «Русский капитал»
Гостиница «Русский капитал» располагается в Нижнем Новгороде. Здесь гостей ждет качественное обслуживание и комфортное проживание. В числе удобств высокоскоростной интернет. Для автовладельцев предусмотрена парковка. За дополнительную плату можно заказать трансфер. На территории расположены парикмахерская и стоматология.
Для размещения предлагаются уютные номера различной категории и вместимости. Во всех комнатах имеются удобные спальные места, необходимая мебель и современная техника. Собственный санузел оснащен душем, туалетом, раковиной, феном и гигиеническими принадлежностями.
В гостинице работает кафе, где гости могут отведать изысканные блюда русской кухни, заказать напитки и легкие закуски.
До трамвайной и автобусной остановки можно дойти за несколько минут. До центра города на автомобиле можно добраться за 40-50 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит 14 км, а до аэропорта - около 6 км.
Гостиница «Ока»
Гостиничный комплекс находится в центральной части Нижнего Новгорода и отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдёте всё необходимое для максимально комфортного отдыха.
На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства.
К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров Capital Club, объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол».
Гостиница «Заречная»
Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Номера оборудованы всей необходимой мебелью, санузлом, телевизором и бесплатным Wi-Fi.
В двух минутах находится станция метро «Заречная», благодаря чему все желающие без проблем доберутся до запланированных к посещению мест.
Гостиница «Славянка»
Гостиница «Славянка» привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города.
В номерах есть телевизоры, бесплатный Wi-Fi, вся необходимая мебель и санузлы.
Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет сауны, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах.
Расстояние до аэропорта «Стригино» составляет 13 км., до ж/д вокзала «Московский» – 6 км. В непосредственной близости от гостиницы находится музей автомобилей ГАЗ, ТЦ «Муравей».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание согласно программе (выбранному тарифу тура)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты Москвы и обратно
- Питание, не предусмотренное тарифом
- Дополнительные услуги: выбор места в автобусе - 1200 руб. /чел. теплоходная прогулка по р. Волге (оплата при покупке тура) - 1500 руб. /чел. ночной мистический Нижний Новгород (взрослый/ребенок до 13 лет включительно) - 1000 руб./800 руб
- Выбор места в автобусе - 1200 руб. /чел
- Теплоходная прогулка по р. Волге (оплата при покупке тура) - 1500 руб. /чел
- Ночной мистический Нижний Новгород (взрослый/ребенок до 13 лет включительно) - 1000 руб./800 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать о туре?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- По умолчанию место посадки/высадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки/высадки с менеджером.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
- Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор.