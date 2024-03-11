Групповые туры Нижнего Новгорода

Найдено 4 тура в категории «Групповые» в Нижнем Новгороде, цены от 10 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
18 отзывов
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800 за человека
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 13 часов
9 отзывов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
14 июня в 07:00
19 июля в 07:00
от 15 750 за человека
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200 за человека
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    11 марта 2024
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Всё было достаточно хорошо организовано, приятный и грамотный гид-Людмила Николаевна. Много впечатлений, познаний. Небольшая ложка дёгтя в бочке с мёдом
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    это качество обеда в кафе "Крендель" во Владимире и "гостиница" в Ростове. В остальном всем остались довольны, много позитива и положительных эмоций.

  • Н
    Наталья
    13 октября 2023
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Брала тур по Золотому кольцу с 6 по 8 октября 2023 г. Вернулась в диком восторге, несмотря на погоду, было
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    сыро и холодно. Замечательный тур, прекрасные экскурсии в каждом городе, замечательные экскурсоводы, просто фанаты своего дела, влюбленные в свои города и историю России. Очень хорошие гостиницы, в которых останавливались на ночевку, прекрасные обеды, и завтраки. Все очень красиво, достойно и вкусно (завтраки- шведский стол, наибогатейший выбор, на любой вкус). Все организовано прекрасно, отлично все продумано. Теперь хочется повторить, только подобрать тур, что бы в каждом городе было побольше времени, или брать тур по одному городу, но больше по времени. Особенную благодарность хочется выразить нашему гиду Людмиле Николаевне, которая сопровождала нас всю дорогу. Очень приятная, эрудированная, интересная женщина. С ней было очень приятно и легко. И спасибо нашему водителю Александру Алексеевичу, за безопасную и приятную дорогу. Рекомендую всем.

  • О
    Ольга
    10 октября 2023
    Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
    Экскурсия оставила только положительные эмоции. Начиная с прекрасного автобуса, замечательных водителя Александра и нашего сопровождающего гида Людмилы Николаевны. Людмила всю
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    дорогу опекала группу, вела экскурсию. Нигде не было заминок, задержек. Все проходило гладко: экскурсии, обеды и ночевки. Во всех шести городах поразили профессионализм экскурсоводов. Они с такой душой и любовью рассказывали о своих городах, что мы все сразу их тоже начинали любить. Очень все понравилось. Рекомендую.

  • Ю
    Юрлова
    28 августа 2023
    Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
    Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
  • Е
    Евгений
    14 августа 2023
    Двухдневный тур «Нижегородские просторы»
    Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
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    воды (отель предлагал пить воду из под крана, руководствуясь заботой об экологии, кулеры в коридоре во внимание не берем, там фильтр уже ничего не отфильтровывает). Так же расстроило отсутствие обедов и отсутствие опоминаемся об этом при приобретении тура. Очень тяжело слушать 8 часов экскурсии без перерыва на обед

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Групповые»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
  2. Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
  3. Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
  4. Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Групповые" можно забронировать 4 тура от 10 800 до 18 300. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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