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Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня 13 часов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
14 июня в 07:00
19 июля в 07:00
от 15 750₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей11 марта 2024Всё было достаточно хорошо организовано, приятный и грамотный гид-Людмила Николаевна. Много впечатлений, познаний. Небольшая ложка дёгтя в бочке с мёдом
- ННаталья13 октября 2023Брала тур по Золотому кольцу с 6 по 8 октября 2023 г. Вернулась в диком восторге, несмотря на погоду, было
- ООльга10 октября 2023Экскурсия оставила только положительные эмоции. Начиная с прекрасного автобуса, замечательных водителя Александра и нашего сопровождающего гида Людмилы Николаевны. Людмила всю
- ЮЮрлова28 августа 2023Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
- ЕЕвгений14 августа 2023Двухдневный тур «Нижегородские просторы»Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Групповые»
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