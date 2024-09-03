От Площади Ленина – туры в Нижнем Новгороде

Найдено 3 тура в категории «От Площади Ленина» в Нижнем Новгороде, цены от 18 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
На автобусе
12 отзывов
2 дня 13 часов
Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
Начало: Нижний Новгород, пл. Ленина (памятник Ленину)
Расписание: См. календарь
6 дек в 07:00
6 янв в 07:00
от 18 000 за человека
Трёхдневный тур «Нижегородские традиции»
На автобусе
3 дня
Трёхдневный тур «Нижегородские традиции»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 23 700 за человека
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
На автобусе
1 отзыв
3 дня
Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
Начало: Пл. Минина и пл. Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
от 19 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 сентября 2024
    Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
    Старинные храмы,чудотворные иконы,красивая роспись и мозаика соборов церквей, великолепие природы… люди душевные… если хотите отдохнуть душой… рекомендую по. бывать на Нижегородской земле

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От Площади Ленина»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур из Нижнего Новгорода по Золотому кольцу (3 дня/2 ночи)
  2. Трёхдневный тур «Нижегородские традиции»
  3. Трёхдневный тур «По Нижегородскому краю»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Большая Покровская улица
  3. Рождественская улица
  4. Серафимо-Дивеевский монастырь
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Чкаловская лестница
  7. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в ноябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "От Площади Ленина" можно забронировать 3 тура от 18 000 до 23 700. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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