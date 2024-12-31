2.5 дня
Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
Начало: Ул. Большая Покровская, 2
31 дек в 18:00
от 23 100₽ за человека
3 дня 8 часов
Нижний Новгород новогодний (4 дня/ 3 ночи)
Начало: Ж/д вокзал (площадь Революции, 2)
30 дек в 11:30
от 30 000₽ за человека
2 дня
Новый Год 2025 в Нижнем Новгороде: экскурсионная программа на 2 дня
Начало: Пл. Революции, 2 Царский павильон
Расписание: 31 декабря 2024 в 11:00.
31 дек в 11:00
от 14 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пешеходные»
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