Пешие туры-прогулки в Нижнем Новгороде с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Нижнем Новгороде, цены от 14 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
Пешая
На автобусе
2.5 дня
Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
Начало: Ул. Большая Покровская, 2
31 дек в 18:00
от 23 100 за человека
Нижний Новгород новогодний (4 дня/ 3 ночи)
Пешая
На автобусе
3 дня 8 часов
Нижний Новгород новогодний (4 дня/ 3 ночи)
Начало: Ж/д вокзал (площадь Революции, 2)
30 дек в 11:30
от 30 000 за человека
Новый Год 2025 в Нижнем Новгороде: экскурсионная программа на 2 дня
Пешая
На автобусе
2 дня
Новый Год 2025 в Нижнем Новгороде: экскурсионная программа на 2 дня
Начало: Пл. Революции, 2 Царский павильон
Расписание: 31 декабря 2024 в 11:00.
31 дек в 11:00
от 14 800 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Пешеходные»

Самые популярные туры этой рубрики в Нижнем Новгороде
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новый год 2025 в Нижнем Новгороде (3 дня/ 2 ночи)
  2. Нижний Новгород новогодний (4 дня/ 3 ночи)
  3. Новый Год 2025 в Нижнем Новгороде: экскурсионная программа на 2 дня
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Нижегородский Кремль
  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Серафимо-Дивеевский монастырь
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Чкаловская лестница
  7. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в ноябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 тура от 14 800 до 30 000.
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