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Авторский тур
3 дня
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050₽ за человека
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья1 августа 2023Очень интересный тур, потрясающей красоты природа, в Городце попали на день города. На ярмарке смогли познакомиться с разнообразными местными ремеслами и приобрести много сувениров.
- ННаталья8 мая 2023Тур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень много впечатлений, удали много нового и интересного. Спасибо большое за прекрасный тур!
- ММария17 апреля 2023Были в туре "Нижегородские загадки" с 7 по 9 апреля. Программа нам очень понравилась. В первый день, сразу по приезду, была
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Озеро Светлояр»
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