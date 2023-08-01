Туры на озеро Светлояр

Найдено 3 тура в категории «Озеро Светлояр» в Нижнем Новгороде, цены от 11 700 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижегородские загадки
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Нижегородские загадки
Начало: Россия, Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 18 050 за человека
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
Начало: Нижний Новгород
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 700 за человека
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
Начало: Нижний Новгород
11 окт в 10:00
25 окт в 10:00
1300011 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    1 августа 2023
    Нижегородские загадки
    Очень интересный тур, потрясающей красоты природа, в Городце попали на день города. На ярмарке смогли познакомиться с разнообразными местными ремеслами и приобрести много сувениров.
  • Н
    Наталья
    8 мая 2023
    Нижегородские загадки
    Тур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень много впечатлений, удали много нового и интересного. Спасибо большое за прекрасный тур!
    Тур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень многоТур нам очень понравился. Насыщенная и интересная программа, отличные гиды, хорошие экскурсионные автобусы. Получили очень много
  • М
    Мария
    17 апреля 2023
    Нижегородские загадки
    Были в туре "Нижегородские загадки" с 7 по 9 апреля. Программа нам очень понравилась. В первый день, сразу по приезду, была
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    обзорная экскурсия. Экскурсовод Эльвира рассказывала интересно, профессионально. Единственное пожелание к этому дню - дать немного времени для питания, потому что многие туристы идут на экскурсию прямо с поезда, не покушав. Продержаться без еды целый день очень сложно. На второй день мы поехали в замок Шереметевых, по дороге заехали на мистическое озеро Светлояр. Оба места очень атмосферны. А рассказ нашего экскурсовода Владимира сделал достаточно долгую дорогу лёгкой и незаметной. Сам замок находится уже на территории Марий-Эл. Место очень красивое, сам замок по своей красоте и убранству ничуть не уступает замкам Европы. А местный экскурсовод (если не ошибаюсь, Елена Морозова) с такой любовью рассказывает про это место, что просто невозможно тоже не влюбиться в него. Желаем поскорее восстановить оставшуюся часть дворца! Советуем также купить разные вкусности в местном магазинчике. В воскресенье ездили в старинный купеческий городок Городец. Здесь отлично сохранили деревянное зодчество. Очень красивые и милые исторические дома с резными наличниками буквально погружают нас в историю. Так что всем советую данный тур!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Озеро Светлояр»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Нижегородские загадки
  2. По следам графа ШЕРЕМЕТЕВА.Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок
  3. Н. Новгород - Озеро Светлояр - Шереметевский Замок. Осень-зима
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Рождественская улица
  3. Большая Покровская улица
  4. Усадьба Рукавишниковых
  5. Нижегородская канатная дорога
  6. Серафимо-Дивеевский монастырь
Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Озеро Светлояр" можно забронировать 3 тура от 11 700 до 18 050 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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