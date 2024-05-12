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Авторский тур
2 дня
Тур Нижний Новгород - Дивеево (2 дня /1 ночь)
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля»
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 10 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Нижегородский калейдоскоп. Весна
Начало: Россия, Нижний Новгород
«Вы посетите неприступный Нижегородский Кремль, отправитесь на монастырские пироги в Дивеево и Арзамас, а в завершении осмотрите главные улицы – Покровскую и Рождественскую»
28 фев в 10:00
2 мар в 10:00
от 17 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«Наша экскурсия продолжится по территории Нижегородского Кремля»
14 июня в 11:00
15 июня в 11:00
от 11 200₽ за человека
Авторский тур
2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
«Вы увидите уникальное место слияния двух крупнейших рек страны — Волги и Оки, прогуляетесь по территории Нижегородского Кремля и Большой Покровской улице, а также посетите музей «Усадьба Рукавишниковых»»
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
от 18 300₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина12 мая 2024Отличная поездка, отличная программа. Все четко и без накладок. Все экскурсоводы мастера своего дела, экскурсии проводились на высшем уровне! Обязательно воспользуюсь еще туроператором «Большая Страна»
- ЮЮрлова28 августа 2023Понравилась пешая экскурсия по городу с гидом Дмитрием. Спасибо ему большое.
- ЕЕвгений14 августа 2023Двухдневный тур «Нижегородские просторы»Хорошие экскурсоводы, трансфер от отеля. Очень понравился Городец. Расстроил отель, очень слабый, в номере оказалась грязная кровать, не было питьевой
- ААлександр26 декабря 2022Компактный тур, то что нужно. Всё самое интересное включено.
- ППолина7 июня 2022Очень насыщенный тур, море впечатлений и положительных эмоций. Думаю, что вернемся в Нижний Новгород еще.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Нижегородский Кремль»
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