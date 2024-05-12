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воды (отель предлагал пить воду из под крана, руководствуясь заботой об экологии, кулеры в коридоре во внимание не берем, там фильтр уже ничего не отфильтровывает). Так же расстроило отсутствие обедов и отсутствие опоминаемся об этом при приобретении тура. Очень тяжело слушать 8 часов экскурсии без перерыва на обед