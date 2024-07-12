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2 дня 7 часов
Классика Нижегородского края: Нижний Новгород, Дивеево и Городец
Начало: Г. Нижний Новгород, ул. Площадь Революции, 2а
«Вы увидите уникальное место слияния двух крупнейших рек страны — Волги и Оки, прогуляетесь по территории Нижегородского Кремля и Большой Покровской улице, а также посетите музей «Усадьба Рукавишниковых»»
12 июля в 11:00
19 июля в 11:00
от 18 300₽ за человека
2 дня
Тур в Нижний Новгород - Городец 2 дня / 1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова»»
13 июля в 11:00
16 июля в 11:30
от 11 500₽ за человека
2 дня
Выходные в Нижнем Новгороде 2 дня/1 ночь
Начало: Нижний Новгород, Московский вокзал
«16:30 Посещение музея «Усадьба Рукавишникова»»
12 июля в 11:00
13 июля в 11:00
от 11 200₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Усадьба Рукавишниковых»
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Сколько стоит тур в Нижнем Новгороде в июле 2024
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