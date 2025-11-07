Мои заказы

Экскурсии Ногинска об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Ногинске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Глухово - времён связующая нить
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
11 дек в 10:00
12 дек в 16:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    7 ноября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
  • А
    Андрей
    4 октября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
    читать дальше

    маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только основные достопримечательности, но и те уголки, мимо которых обычно проходишь, не догадываясь об их истории (а мы живём в Ногинске уже несколько лет). Особенно приятно, что использовались радиогиды — слышимость была хорошей, не нужно было толпиться вокруг экскурсовода, такое в небольших городах нечасто встречается. Понравилась сама манера рассказа: с любовью к городу, с чувством и знанием дела. Марианна не просто пересказывала даты, а помогала увидеть живую историю — объясняла, почему какие-то здания перестраивались, чем отличаются эпохи и стили, показывала старые фото, даже прочитала стихи (мы не знали, что патриархи бывают поэтами) и включала старую аудиозапись старообрядческого хора. В целом остались отличные впечатления, несмотря на переменчивую погоду — познавательно, душевно и с вниманием к деталям. Спасибо за чудесную прогулку!

Сколько стоит экскурсия по Ногинску в декабре 2025
Сейчас в Ногинске в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
