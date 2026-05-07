От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
«А после покажу символ города — Богоявленский собор — и Тихвинскую церковь, за стенами которой хранится фаянсовый иконостас»
26 мая в 11:00
27 мая в 10:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
«Вы увидите ключевые достопримечательности — от великолепных соборов и знаменитых старых школ до памятника Ленину (говорят, он первый в стране, но это не точно), Морозову и Ногину»
Завтра в 15:00
26 мая в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
история от древних времен до революции, упор на психологию, традиции и человеческие взаимоотношения! Было любопытно!
Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только
Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод очень глубоко владеет историей края и при этом умеет ее интересно подать
Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
Новогодний Ногинск порадовал прекрасным пешеходным пространством в центре, солнечным днем и небольшим волшебным снегопадом. Евгения помогла погрузиться в новогоднее настроение и набраться позитивных впечатлений.
Очень понравилось, было интересно и понятным языком) Спасибо большое)
Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!
Огромное спасибо Евгении за интереснейшую экскурсию и большую любовь к своему городу! Евгения - отличный гид, с очень глубокими знаниями и хорошей речью. Она учла все наши пожелания по экскурсии и показала нам много очень красивых и «нетуристмческих» мест.
Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгенией!
Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Монастыри, церкви, храмы»
Сколько стоит экскурсия по Ногинску в мае 2026
Сейчас в Ногинске в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 6659. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
