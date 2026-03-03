Экскурсии проходящие только летом в Ногинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Ногинске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
Завтра в 11:00
8 апр в 10:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Глухово - времён связующая нить
Пешая
3 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Завтра в 10:00
8 апр в 10:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Полина
    3 марта 2026
    Глухово - времён связующая нить
    Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
    В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
    Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
    кто, когда и зачем их строил, какая идея за этим стояла. Информации в интернете было недостаточно, хотелось глубины. Поэтому искала человека, который знает историю Богородска и династии Морозовых не понаслышке.

    Евгения стала именно таким проводником.

    Это не была экскурсия в классическом смысле — скорее живой разговор с человеком, который горит темой. Евгения не просто выдавала факты, она погружала в контекст, в детали, в смыслы. Мы говорили и о Морозовых, и об истории места, и о том, как всё это переплетается. Информации было много, но она не перегружала — наоборот, захватывало то, с какой любовью и знанием дела человек делится.

    Отдельно ценно, что Евгения написала книгу о Морозовых — сейчас читаю и чувствую ту же глубину и уважение к материалу.

    Для меня это было попадание 10 из 10. Именно такой встречи я и ждала.

    Были на экскурсии у Евгении месяц назадБыли на экскурсии у Евгении месяц назадБыли на экскурсии у Евгении месяц назадБыли на экскурсии у Евгении месяц назадБыли на экскурсии у Евгении месяц назадБыли на экскурсии у Евгении месяц назадБыли на экскурсии у Евгении месяц назадБыли на экскурсии у Евгении месяц назад
  • Е
    Елена
    7 января 2026
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения прекрасный и крайне увлеченный темой рассказчик. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Не думала, что в этой части
    Ногинска столько всего интересного. С удовольствием приеду еще раз. Уже потом, перед возвращением домой купила в сувенирном магазине книгу, которая Евгения составила о Морозовых. Сейчас читаю))

  • К
    Кирилл
    7 ноября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
  • А
    Анастасия
    2 ноября 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
    Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые местаОтличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места
  • А
    Андрей
    4 октября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
    маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только основные достопримечательности, но и те уголки, мимо которых обычно проходишь, не догадываясь об их истории (а мы живём в Ногинске уже несколько лет). Особенно приятно, что использовались радиогиды — слышимость была хорошей, не нужно было толпиться вокруг экскурсовода, такое в небольших городах нечасто встречается. Понравилась сама манера рассказа: с любовью к городу, с чувством и знанием дела. Марианна не просто пересказывала даты, а помогала увидеть живую историю — объясняла, почему какие-то здания перестраивались, чем отличаются эпохи и стили, показывала старые фото, даже прочитала стихи (мы не знали, что патриархи бывают поэтами) и включала старую аудиозапись старообрядческого хора. В целом остались отличные впечатления, несмотря на переменчивую погоду — познавательно, душевно и с вниманием к деталям. Спасибо за чудесную прогулку!

    Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала наЭкскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала наЭкскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала наЭкскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на
  Анна
    Анна
    14 августа 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
    рассказами о жизни местных жителей и значимых событиях прошлого. Благодаря ей мы смогли погрузиться в атмосферу Ногинска, ощутив дух времени и места. Мы остались в полном восторге от общения с таким профессионалом и получили массу удовольствия от прогулки.

    Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокимиЭкскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокимиЭкскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокимиЭкскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокимиЭкскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими
  • Е
    Елена
    10 марта 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Решили сделать себе подарок на 8 марта!!
    Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
    в Ногинске.
    Евгения прекрасный гид, отлично знает историю города и людей, которые ее создавали. Лично я посмотрела на Глухово, да и на Ногинск совсем другими глазами. Уже планируем следующую экскурсию с Евгенией!!!

  • К
    Ксения
    25 февраля 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации
    об истории города, фабриках, семье Морозовых, о Ногине, советской эпохе, выдающихся жителях города, спортсменах и текущем состоянии дел. Ногинск интересен как с исторической точки зрения, так и со стороны современного осмысления исторического наследия. Евгения была очень благожелательна, ответила на все вопросы, рекомендовала, что еще можно посетить и посмотреть. Идите на экскурсию, не пожалеете!

  • Е
    Елена
    6 декабря 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Благодаря Евгении Владимировне открыли для себя Ногинск. Увлекательный рассказ гида позволил взглянуть на историю города через призму судеб связанных с
    ним людей. А еще было интересно почувствовать, как буквально оживает прошлое в сохранившихся зданиях, в планировке города, в его соборах и памятниках. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно вернемся сюда!

  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Чудесный день мы провели в Ногинске, совершенно удивительном городе. Евгения - влюбленный в свой город гид с огромным количеством очень интересной информации. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Летние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ногинске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия;
  2. Глухово - времён связующая нить;
  3. Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии.
Какие места ещё посмотреть в Ногинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Самое главное;
  2. Дом-музей семьи Морозова;
  3. Тихвинская церковь;
  4. Богоявленский собор.
Сколько стоит экскурсия по Ногинску в апреле 2026
Сейчас в Ногинске в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
