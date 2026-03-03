Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Погрузиться в историю города, прогуливаясь старинными улочками, и узнать о Богородском модерне
Начало: у памятника В.П. Ногину
Завтра в 11:00
8 апр в 10:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Завтра в 10:00
8 апр в 10:30
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
Завтра в 08:00
8 апр в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППолина3 марта 2026Были на экскурсии у Евгении месяц назад.
В Ногинск я поехала с конкретным запросом.
Всё началось с Морозовских казарм — захотелось понять,
- ЕЕлена7 января 2026Евгения прекрасный и крайне увлеченный темой рассказчик. Три часа экскурсии пролетели на одном дыхании. Не думала, что в этой части
- ККирилл7 ноября 2025Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
- ААнастасия2 ноября 2025Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
- ААндрей4 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
- ААнна14 августа 2025Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
- ЕЕлена10 марта 2025Решили сделать себе подарок на 8 марта!!
Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
- ККсения25 февраля 2025Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации
- ЕЕлена6 декабря 2024Благодаря Евгении Владимировне открыли для себя Ногинск. Увлекательный рассказ гида позволил взглянуть на историю города через призму судеб связанных с
- ТТатьяна3 ноября 2024Чудесный день мы провели в Ногинске, совершенно удивительном городе. Евгения - влюбленный в свой город гид с огромным количеством очень интересной информации. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ногинску в категории «Летние»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ногинске
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Ногинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
Сколько стоит экскурсия по Ногинску в апреле 2026
Сейчас в Ногинске в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 4900. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Ногинске на 2026 год по теме «Летние», 53 ⭐ отзыва, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь