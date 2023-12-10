Раскрыть секреты исконно русского лакомства, историю и рецепты приготовления
Идея этой экскурсии родилась, когда мы нашли исторические документы с упоминанием производства пастилы в Новгороде. Её возили на Нижегородскую ярмарку, подносили царице и великим князьям.
Ну как таким не поделиться! Мы освоили старинный рецепт, добавили своё умение, целеустремленность и душу. И приглашаем вас отведать этот необычный десерт, а также другие местные сладости и напитки.
Ну как таким не поделиться! Мы освоили старинный рецепт, добавили своё умение, целеустремленность и душу. И приглашаем вас отведать этот необычный десерт, а также другие местные сладости и напитки.
Ближайшие даты:
10
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13
дек
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15
дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Заглядывайте на огонёк!
Хотим познакомить вас с «гастрономическим брендом» Новгородской земли — яблочной пастилой. Вас ждёт нескучный рассказ об истории старинного лакомства и способах его приготовления, о яблоневых садах Новгорода и его окрестностей, а также о продуктах, которые можно приготовить из яблок.
«Пастила нехороша без тебя, моя душа»
Сырьём для пастилы стали яблоки из моего собственного сада, башкирский мёд и патока. Изучив старинный рецепт 16 века, мы сделали соковый купаж из разных сортов яблок, смешали с мёдом и запекли на противнях в печи. Получилась особенная пастила — не похожая ни на коломенскую, ни на белёвскую. Во время чаепития вы продегустируете пастилу, яблочный сок и зефир, а также узнаете, какого мнения были венценосные особы о местных сладостях.
Организационные детали
- * Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
- Дегустация будет проходить в ресторане, пряничной мастерской или эколофте. Точное место проведения мы сообщим после бронирования (зависит от количества участников и наличия свободных мест).
- За отдельную плату вы можете заказать медовуху, блинчики с яблоками и т. д.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности уточняйте в личных сообщениях при бронировании
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Рогатица
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Провели экскурсии для 461 туриста
Наша команда — это профессиональные и неординарные гиды, водители внедорожной техники и судоводители-яхтсмены. Мы проводим пешие и водные экскурсии, прогулки, уникальные экскурсии на санях. Будем рады показать вам красоты Новгородской земли!
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