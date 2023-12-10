Групповая дегустация новгородской пастилы

Групповая экскурсия в Великом Новгороде

Раскрыть секреты исконно русского лакомства, историю и рецепты приготовления

Идея этой экскурсии родилась, когда мы нашли исторические документы с упоминанием производства пастилы в Новгороде. Её возили на Нижегородскую ярмарку, подносили царице и великим князьям.

Ну как таким не поделиться! Мы освоили старинный рецепт, добавили своё умение, целеустремленность и душу. И приглашаем вас отведать этот необычный десерт, а также другие местные сладости и напитки.
Групповая дегустация новгородской пастилы
Групповая дегустация новгородской пастилы
Групповая дегустация новгородской пастилы
Групповая дегустация новгородской пастилы
Групповая дегустация новгородской пастилы
Групповая дегустация новгородской пастилы
Групповая дегустация новгородской пастилы
Ближайшие даты:
10
дек
13
дек
15
дек
16
дек
17
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20
дек
23
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Заглядывайте на огонёк!

Хотим познакомить вас с «гастрономическим брендом» Новгородской земли — яблочной пастилой. Вас ждёт нескучный рассказ об истории старинного лакомства и способах его приготовления, о яблоневых садах Новгорода и его окрестностей, а также о продуктах, которые можно приготовить из яблок.

«Пастила нехороша без тебя, моя душа»

Сырьём для пастилы стали яблоки из моего собственного сада, башкирский мёд и патока. Изучив старинный рецепт 16 века, мы сделали соковый купаж из разных сортов яблок, смешали с мёдом и запекли на противнях в печи. Получилась особенная пастила — не похожая ни на коломенскую, ни на белёвскую. Во время чаепития вы продегустируете пастилу, яблочный сок и зефир, а также узнаете, какого мнения были венценосные особы о местных сладостях.

Организационные детали

  • * Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды
  • Дегустация будет проходить в ресторане, пряничной мастерской или эколофте. Точное место проведения мы сообщим после бронирования (зависит от количества участников и наличия свободных мест).
  • За отдельную плату вы можете заказать медовуху, блинчики с яблоками и т. д.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате, подробности уточняйте в личных сообщениях при бронировании

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Рогатица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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