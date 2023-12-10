Идея этой экскурсии родилась, когда мы нашли исторические документы с упоминанием производства пастилы в Новгороде. Её возили на Нижегородскую ярмарку, подносили царице и великим князьям. Ну как таким не поделиться! Мы освоили старинный рецепт, добавили своё умение, целеустремленность и душу. И приглашаем вас отведать этот необычный десерт, а также другие местные сладости и напитки.

Описание

Что вас ожидает

Заглядывайте на огонёк!

Хотим познакомить вас с «гастрономическим брендом» Новгородской земли — яблочной пастилой. Вас ждёт нескучный рассказ об истории старинного лакомства и способах его приготовления, о яблоневых садах Новгорода и его окрестностей, а также о продуктах, которые можно приготовить из яблок.

«Пастила нехороша без тебя, моя душа»

Сырьём для пастилы стали яблоки из моего собственного сада, башкирский мёд и патока. Изучив старинный рецепт 16 века, мы сделали соковый купаж из разных сортов яблок, смешали с мёдом и запекли на противнях в печи. Получилась особенная пастила — не похожая ни на коломенскую, ни на белёвскую. Во время чаепития вы продегустируете пастилу, яблочный сок и зефир, а также узнаете, какого мнения были венценосные особы о местных сладостях.

Организационные детали