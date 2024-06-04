1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как за каменной стеной: путешествие во времени в Белой башне Великого Новгорода
Откройте для себя уникальную историю Великого Новгорода через экскурсию в Белой башне с гидом-историком и интерактивными экспонатами
Начало: У Белой башни
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Групповая дегустация пастилы: вкус истории Новгорода
Вас ждет погружение в историю новгородской пастилы, дегустация уникальных сладостей и напитков
Начало: На улице Рогатица
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPAVEL4 июня 2024Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
- ООльга27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
- ЕЕлена27 мая 2024Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии. Время пролетело очень быстро. Я всем буду рекомендовать это направление в экскурсиях.
- ООльга25 мая 2024Добрый день, всем кто любит путешествовать. Была в этом городе не раз, решила посмотреть на город и его окрестности по
- ЕЕлена22 мая 2024Спасибо за экскурсию!
- ВВероника17 мая 2024Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали смолоть муку и испечь колобок. Все были в восторге. Однозначно рекомендуем)
- ЯЯна15 мая 2024Ходили семьей с 4 детьми. Понравилось всем от 4 лет и старше. В начале веселые игры настроили детей на внимательность
- ННаталья13 мая 2024Мы пришли с детишками 4-10 класса. Было отлично, интересно и динамично! Еле-еле разошлись после 2.5 часов. Удивительное впечатление глубины истории, классные древние игры. И настоящие игральные кости, которые по-настоящему кости:).
- ММарина13 мая 2024Это мероприятие — отличная интерактивная экскурсия! Интересный рассказ о настольных играх сопровождается не только важными и познавательными фактами, но и
- ЛЛариса13 мая 2024Брали экскурсию для группы друзей, заезжали по пути посмотреть Кремль на пару часиков. Все прошло интересно, весело, задорно. Театрализованная подача,
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Уникальный опыт»
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