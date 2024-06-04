Уникальный опыт – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 14 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Великом Новгороде, цены от 1 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
340 отзывов
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000 за всё до 15 чел.
Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом (на вашем авто)
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600 за всё до 7 чел.
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250 за человека
Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000 за человека
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
13 отзывов
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200 за человека
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900 за человека
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450 за человека
Настольные игры древнего Новгорода
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600 за всё до 6 чел.
Как за каменной стеной: экскурсия в Белой башне
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Как за каменной стеной: путешествие во времени в Белой башне Великого Новгорода
Откройте для себя уникальную историю Великого Новгорода через экскурсию в Белой башне с гидом-историком и интерактивными экспонатами
Начало: У Белой башни
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде
Посетите мастер-класс по росписи фарфора в Великом Новгороде и создайте уникальный сувенир своими руками под руководством опытных мастеров
15 июня в 11:30
18 июня в 11:30
4 200 за всё до 3 чел.
Новгородская пастила: возрождение традиции
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Групповая дегустация пастилы: вкус истории Новгорода
Вас ждет погружение в историю новгородской пастилы, дегустация уникальных сладостей и напитков
Начало: На улице Рогатица
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 400 за всё до 8 чел.
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
    Экскурсия очень понравилась. Нина, наш экскурсовод, очень хорошо владеет материалом по истории Великого Новгорода. Очень приятный человек, сразу расположила к себе. Узнала много интересных фактов. Два часа экскурсии прошли незаметно. Рекомендую всем этого экскурсовода.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
    Огромная благодарность организаторам за такой волшебный вид экскурсии. Время пролетело очень быстро. Я всем буду рекомендовать это направление в экскурсиях.
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    Мы обязательно вновь обратимся к вам за новыми экскурсиями. Вам процветания и огромного количества желающих узнать про этот сказочный город с вашей помощью.

  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Мотоэкскурсия по Великому Новгороду
    Добрый день, всем кто любит путешествовать. Была в этом городе не раз, решила посмотреть на город и его окрестности по
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    другому. На Tripster - сервисе можно всегда найти и бронировать уникальные экскурсий. В этот раз мой выбор пал на Мотоэкскурсию на Harley-Davidson. За 2 часа мы побывали в разных конца города в разных веках. Возил меня опытный водитель(у меня была защита). На остановках он вел увлекательную экскурсию и ещё делал памятные фотографии. Огромное спасибо устроителям.

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Спасибо за экскурсию!
  • В
    Вероника
    17 мая 2024
    Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
    Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали смолоть муку и испечь колобок. Все были в восторге. Однозначно рекомендуем)
    Были на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. ПопробовалиБыли на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. ПопробовалиБыли на семейной интерактивной экскурсии с детьми. Младшему 4 года. Много интересного и нового узнали. Попробовали
  • Я
    Яна
    15 мая 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Ходили семьей с 4 детьми. Понравилось всем от 4 лет и старше. В начале веселые игры настроили детей на внимательность
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    к экскурсоводу. А потом была просто экскурсия, но дети, уже настроенные и знающие историю Руси, хорошо восприняли. Оптимальное планирование по времени - 1.5 часа на все. Единственное - хотелось бы еще что-то посмотреть, кроме памятника тысячелетию Руси и Софийского собора. Но это взрослым хотелось, детям достаточно!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Настольные игры древнего Новгорода
    Мы пришли с детишками 4-10 класса. Было отлично, интересно и динамично! Еле-еле разошлись после 2.5 часов. Удивительное впечатление глубины истории, классные древние игры. И настоящие игральные кости, которые по-настоящему кости:).
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Настольные игры древнего Новгорода
    Это мероприятие — отличная интерактивная экскурсия! Интересный рассказ о настольных играх сопровождается не только важными и познавательными фактами, но и
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    презентацией с картинками, таким образом становится понятнее и нагляднее, легко разбираешься в правилах игр, в том, как они выглядели раньше. И сами настольные игры очень необычные, простые, в них хорошо и подумать, и придумать себе стратегию, и развить логику) Понравится и детям, и взрослым, всем, кто хочет провести приятный вечер!

  • Л
    Лариса
    13 мая 2024
    Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
    Брали экскурсию для группы друзей, заезжали по пути посмотреть Кремль на пару часиков. Все прошло интересно, весело, задорно. Театрализованная подача,
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    эффект присутствия при исторических событиях, совсем не нудно. Детям 8 лет было ожидаемо тяжко. Сначала весело, а потом как обычно в таком возрасте: «ну скоооро, хооолодно, когда в кафеее». Взрослые же были в восторге. Экскурсия начинается у офиса компании и заканчивается у собора. На берег Волхова не выходит, это оставлено для самостоятельного осмотра. Хотя интересно было бы послушать про реку и мост. В целом не пожалели, что взяли такую экскурсию, для знакомства с городом транзитом - идеально. Совсем не скучно, с юмором и новгородским говорком. Информацией не перегружены, но узнали много интересных фактов, о которых захотелось почитать подробнее дома. Спасибо организаторам за труды!

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Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Кремлёвские прогулки со Сбыславом, Агафьей, Феофанией или Евфимией
  2. Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
  3. Великий Новгород: прогулка вдоль Кремлёвской стены
  4. Интерактивная экскурсия в музей-мельницу под Великим Новгородом (на вашем авто)
  5. Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
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