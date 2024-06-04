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эффект присутствия при исторических событиях, совсем не нудно. Детям 8 лет было ожидаемо тяжко. Сначала весело, а потом как обычно в таком возрасте: «ну скоооро, хооолодно, когда в кафеее». Взрослые же были в восторге. Экскурсия начинается у офиса компании и заканчивается у собора. На берег Волхова не выходит, это оставлено для самостоятельного осмотра. Хотя интересно было бы послушать про реку и мост. В целом не пожалели, что взяли такую экскурсию, для знакомства с городом транзитом - идеально. Совсем не скучно, с юмором и новгородским говорком. Информацией не перегружены, но узнали много интересных фактов, о которых захотелось почитать подробнее дома. Спасибо организаторам за труды!