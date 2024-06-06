М Мариа Автопрогулка по Великому Новгороду Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний

Д Дмитрий Здравствуй, Великий Новгород Отличная экскурсия. Профессиональный и очень приятный гид. Всем рекомендую.

Е Екатерина Великий Новгород на авто Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!

А Александра На парусно-моторной яхте по Волхову и Ильмень-озеру Просто потрясающая и интересная поездка!

А Андрей Здравствуй, Великий Новгород читать дальше образом рассказал про историю создания, метафоры и исторических деятелей, заключенных в скульптуре посвященной 1000 летию России и установленной внутри стен Кремля в 1862 году. Кроме того, Константин очень приятный т отзывчивый человек, с готовностью отвечал на дополнительные вопросы. И самое главное, поделился своей любовью к этому прекрасному городу:) Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим

Н Николай Великий Новгород за два часа Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.

А Александр Великий Новгород за два часа Все замечательно. Спасибо за экскурсию.

P PAVEL Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе) Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.

P PAVEL Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.