1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Групповая экскурсия Великий Новгород в группе
Погрузитесь в историю Великого Новгорода: от первых поселений до Московского царства. Узнайте о варягах, купцах и князьях, держите копии древних монет
Начало: У Горбатого моста
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: историческое путешествие на авто
Погрузитесь в удивительный мир истории Великого Новгорода, посещая его знаковые места в комфорте личного автомобиля
Начало: в районе кремля
14 июня в 15:00
15 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1.5 часа
Здравствуй, Великий Новгород: Путешествие в сердце истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, посетив его знаковые исторические места
Начало: У Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: на проспекте Александра Корсунова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Великий Новгород: историческое путешествие за два часа
Погрузитесь в уникальную атмосферу Великого Новгорода, исследуя его знаковые места за короткое время
Начало: На Сенной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:30
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кремлёвские прогулки: путешествие в средневековье Великого Новгорода
Вас ждет уникальное путешествие в прошлое Великого Новгорода в компании исторических персонажей. Откройте для себя легенды и тайны древнего города
Начало: В туристском информационном центре «Красная Изба» ...
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: погружение в древность - экскурсия по историческим местам
Раскройте первые страницы новгородской летописи, исследуйте детинец и полюбуйтесь видами со стен крепости. Посетите Софийский собор и Ярославово дворище
Начало: На Сенной площади
Завтра в 12:30
10 июня в 09:30
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на яхте по Волхову и Ильмень-озеру
Близ Великого Новгорода на берегах озера, которое в древности называли Словенским морем, уютно расположились старинные поселения и памятные места
Начало: В Новгородском яхт-клубе
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
14 970₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с архитектурой Древней Руси в Великом Новгороде
Погрузитесь в мир русской деревни 16-18 веков и откройте для себя уникальные памятники домонгольской архитектуры
Начало: Сенная площадь
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Монастыри Великого Новгорода: путешествие по святым местам
Погрузитесь в историю и духовность Великого Новгорода, посетив три его знаменитых монастыря. Исследуйте архитектуру и узнайте удивительные истории
Начало: В центре города
Завтра в 15:00
10 июня в 08:30
7 334₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Интерактивная экскурсия в Музей каменных жерновов в Великом Новгороде
Познакомьтесь с русской историей в интерактивном формате! В музее можно трогать экспонаты, молоть зерно и пробовать хлеб
Начало: У ворот Музея каменных жерновов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Великому Новгороду: история в каждом камне
Вас ждет погружение в уникальную атмосферу Великого Новгорода, его культурное наследие и средневековые тайны
Начало: Сенная площадь
11 июня в 15:30
14 июня в 09:00
5 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Великого Новгорода за 2 часа
Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Великому Новгороду. Узнайте о первых поселениях, варягах и торговых путях. Посетите знаковые места города
14 июня в 18:30
17 июня в 08:30
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великий Новгород: уникальная прогулка вдоль Кремлёвских стен с историческими рассказами
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода, пройдя вдоль его знаменитых Кремлёвских стен. Истории, легенды и впечатляющие виды ждут вас
Начало: На Софийской площади
14 июня в 09:00
18 июня в 13:30
3 990₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по Великому Новгороду: от Ярославова дворища до древних храмов
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив его знаковые места: от древних монастырей до уникальных церквей
Начало: Ганзейский фонтан
11 июня в 15:30
16 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Путешествие по древней Новгородской земле
Проехать по следам князя Рюрика, посетить старинные церкви и насладиться идиллическими пейзажами
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 300₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
Великий Новгород: Погружение в историю кремля в уютной атмосфере мини-группы
Откройте для себя тайны Новгородского кремля, где каждый камень хранит истории великих событий и легенд
Начало: Площадь Победы-Софийская
Завтра в 15:00
15 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Мир фресок Великого Новгорода: погружение в средневековое искусство
Познакомьтесь с уникальными фресками 12-15 веков Великого Новгорода, в том числе работами Феофана Грека, и окунитесь в мир древнерусской живописи
Начало: На Дворцовой улице
Завтра в 10:00
10 июня в 14:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Великий Новгород и его удивительные окрестности (на вашем авто)
Погрузитесь в прошлое и настоящее Великого Новгорода! Проедьте по старинным улицам, посетите знаковые храмы и музеи, насладитесь природой
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 540₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Иван Грозный в Новгороде: следы царя, история и архитектура
Путешествие в прошлое Великого Новгорода и его связь с Иваном Грозным. Исследуйте исторические места и узнайте неведомые факты
Начало: На улице Большая Московская
Завтра в 14:30
10 июня в 17:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по старинным монастырям Великого Новгорода
Исследуйте вековые святыни Великого Новгорода, посетив Хутынскую и Николо-Вяжищскую обители. Уникальный шанс прикоснуться к истории
Начало: Сенная площадь
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Сказы Старого Новгорода: вдохновляющее путешествие
Исследуйте древний Великий Новгород, его кремль и соборы, слушая захватывающие истории о легендарных героях
Начало: Сенная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
5 600₽ за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
1 час
«Пятирублевый» Новгород: путешествие по символам истории
Вас ждет погружение в историю Великого Новгорода через его знаковые памятники и уникальные рассказы
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:30
11 июня в 15:00
39202 940₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В тренде
Новгородский дозор: обзорная экскурсия по Великому Новгороду
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Великому Новгороду, где история оживает на каждом шагу
Начало: Напротив гостиницы «Садко»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 667₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в сердце Великого Новгорода: Кремль, Софийский собор
Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Начало: На Сенной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 600₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Новгорода: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в атмосферу Древней Руси, исследуя уникальные памятники и монастыри Великого Новгорода в компании опытного гида
Начало: На Сенной площади
12 июня в 10:00
13 июня в 14:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Перынский скит и Юрьев монастырь
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода с экскурсией в Перынский скит и Юрьев монастырь
Начало: На Сенной площади
Завтра в 15:30
10 июня в 08:00
6 667₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
6 часов
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка на катере по Волхову к озеру Ильмень - индивидуальная экскурсия
Путешествие по Волхову на катере до озера Ильмень. Увидите Новгородский кремль, Юрьев монастырь и Рюриково городище с воды. Узнаете о древнем судоходстве
Начало: У Новгородского яхт-клуба
Завтра в 14:30
10 июня в 17:30
18 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Великий Новгород - древняя столица Севера Руси
Погружение в историю Великого Новгорода: Кремль, Торговая сторона, купцы и князья. Узнайте об архитектуре и легендах в доступном формате
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1 час
Водная прогулка на Ильменский закат в Великом Новгороде
Озеро Ильмень в Великом Новгороде - живописные берега, старинные церкви и уютные деревни. Насладитесь закатом и интересными рассказами аудиогида
Начало: Центральный причал Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
800₽ за человека
Мини-группа
1 час
Водная прогулка «Великий Новгород - Рюриково Городище» (в группе)
Насладиться видами реки Волхов и сделать живописные кадры с воды
Начало: У причала Ярославово Дворище
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Групповая экскурсия по Великому Новгороду: основные достопримечательности
Исследуйте исторический центр Великого Новгорода в мини-группе. Узнайте о кремле, соборе и других значимых местах города
Начало: На площади Победы-Софийской
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 340₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Из Великого Новгорода - в Старую Руссу (на вашем автомобиле)
Экскурсия по древнему городу с посещением двух музеев: Ф.М. Достоевского и Северо-Западного фронта
Начало: По договоренности
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
6 540₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Великий Новгород - детям: интерактивная экскурсия
Приглашаем ребят и их родителей на увлекательную прогулку по главным достопримечательностям Новгородского кремля. Узнайте много интересного
Начало: На площади Победы - Софийской
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
1 час
Пешком по Детинцу: экскурсия по Новгородскому кремлю
Прогуляйтесь по древнему Детинцу Великого Новгорода и откройте для себя его величественные тайны
Начало: На Софийской площади
Сегодня в 14:30
10 июня в 12:00
670₽ за человека
скидка
15%
Групповая
1.5 часа
По Детинцу да по Пискупле - театрализованная, в группе
Присоединяйтесь к театрализованной экскурсии по Новгородскому кремлю с Забавой, Феодорой и Ясной. Узнайте новые истории и легенды древнего Новгорода
Начало: На площади Победы
Сегодня в 15:00
15 июня в 12:30
900765₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Интерактивное путешествие в музей-мельницу Новгородской земли
Окунитесь в историю Новгородской земли на интерактивной экскурсии по старинной мельнице у озера Ильмень. Узнайте о быте и традициях поозёров
Начало: На Сенной площади
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
5 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие: Великий Новгород сквозь столетия
Приглашаем на увлекательное путешествие по страницам истории Великого Новгорода с личным гидом
Начало: На Ярославовом Дворище
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
91005 005₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Увлекательная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами: Памятники и легенды
Обзорная мотоэкскурсия по Великому Новгороду с байкерами. Увидите памятники, кремль и монастыри. Защитная экипировка предоставляется
Начало: У вашего дома или отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 000₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Слушай Новгород: иммерсивный спектакль-променад (в группе)
Готовы отправиться в путешествие во времени? Присоединяйтесь к иммерсивной прогулке в наушниках по Великому Новгороду и узнайте его тайны
Начало: У Ганзейского фонтана
Расписание: в среду и пятницу в 19:00, в субботу в 17:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 13:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Два центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище в мини-группе
Посетите два значимых центра Великого Новгорода: кремль и Ярославово дворище. Узнайте об истории, культуре и архитектуре средневековой Руси
Начало: Возле кремля
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Древние храмы Новгородчины на авто - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Великого Новгорода, посетив древние храмы и узнавая интересные факты о родине России
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Новгородские были и небывальщины: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Великого Новгорода с индивидуальной экскурсией по местам былинных героев. Узнайте историю Садко и Василия Буслаева
Начало: На территории кремля
Завтра в 09:30
10 июня в 09:00
4 140₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММариа6 июня 2024Ощущение что есть желание поделиться огромным багажом знаний
- ДДмитрий6 июня 2024Отличная экскурсия. Профессиональный и очень приятный гид. Всем рекомендую.
- ЕЕкатерина5 июня 2024Благодарим Максима за проведенную экскурсию. 4 часа пролетели незаметно, узнали много нового и интересного. Максим очень приятный в общении человек и интересный рассказчик, слушать было одно удовольствие. Рекомендую данную экскурсию и, конечно же, Максима. Еще раз спасибо!
- ААлександра5 июня 2024Просто потрясающая и интересная поездка!
- ААндрей5 июня 2024Гид Константин был великолепен. Он захватывающий рассказчик, при этом его рассказ посвящен не байкам, а историческим фактам. Например, он подробнейшим
- ННиколай5 июня 2024Ездили семьёй,всё объяснялось очень понятно, точно и интересно. Для детей задавались интересные вопросы,вовлекая их в процесс. Очень понравилось,рекомендую данного экскурсовода.
- ААлександр4 июня 2024Все замечательно. Спасибо за экскурсию.
- PPAVEL4 июня 2024Всё очень интересно и необычно. Всё, что касается нити экскурсии (шоу), прекрасно. Но немного не хватало знаний гида на дополнительные вопросы. Ну, это мелочи.
- PPAVEL4 июня 2024Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.
- PPAVEL4 июня 2024Хороший эрудированный экскурсовод, знающий историю, и свое дело. Интересно рассказывает и держит внимание. Однозначно советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Для школьников»
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