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презентацией с картинками, таким образом становится понятнее и нагляднее, легко разбираешься в правилах игр, в том, как они выглядели раньше. И сами настольные игры очень необычные, простые, в них хорошо и подумать, и придумать себе стратегию, и развить логику) Понравится и детям, и взрослым, всем, кто хочет провести приятный вечер!