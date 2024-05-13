Экскурсии в помещении Великого Новгорода

Найдено 7 экскурсий в категории «В помещении» в Великом Новгороде, цены от 1 250 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250 за человека
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900 за человека
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450 за человека
Настольные игры древнего Новгорода
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600 за всё до 6 чел.
Новгородская пастила: возрождение традиции
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Групповая дегустация пастилы: вкус истории Новгорода
Вас ждет погружение в историю новгородской пастилы, дегустация уникальных сладостей и напитков
Начало: На улице Рогатица
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 400 за всё до 8 чел.
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140 за человека
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Индивидуальная
2 часа
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Научиться разрисовывать пряники кисточками, весело провести время и увезти с собой вкусный сувенир
Начало: На ул. Стратилатовской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 400 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Настольные игры древнего Новгорода
    Мы пришли с детишками 4-10 класса. Было отлично, интересно и динамично! Еле-еле разошлись после 2.5 часов. Удивительное впечатление глубины истории, классные древние игры. И настоящие игральные кости, которые по-настоящему кости:).
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Настольные игры древнего Новгорода
    Это мероприятие — отличная интерактивная экскурсия! Интересный рассказ о настольных играх сопровождается не только важными и познавательными фактами, но и
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    презентацией с картинками, таким образом становится понятнее и нагляднее, легко разбираешься в правилах игр, в том, как они выглядели раньше. И сами настольные игры очень необычные, простые, в них хорошо и подумать, и придумать себе стратегию, и развить логику) Понравится и детям, и взрослым, всем, кто хочет провести приятный вечер!

  • А
    Анна
    13 мая 2024
    Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10
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    шоколадных батончиков и упаковал в коробочку. Было чаепитие с дегустацией сладостей, которые производит мастерская. Все очень вкусно, из натуральных ингредиентов, нет приторной сладости, как от белого сахара. Рекомендую мастер-класс и взрослым, и детям, все справятся! Организатор Татьяна очень приятная и общительная))

    Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно вниманияОчень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания
  • Е
    Екатерина
    4 мая 2024
    Настольные игры древнего Новгорода
    Интересный вариант для вечернего досуга в Великом Новгороде. Рекомендуем всем любителям настольных игр. Мы не только поиграли, но и послушали историю о настольных играх.
  • А
    Анастасия
    1 мая 2024
    Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
    Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
  • Л
    Людмила
    30 апреля 2024
    Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
    В Новгород приехали на выходные и визит на ткацкий мастер-класс запланировали заранее. Кстати, бронировать лучше за несколько недель, особенно, в
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    туристический сезон. Мы, трое взрослых, получили огромное удовольствие от процесса, от рассказов хозяйки Надежды, от уюта мастерской. Возможно, не каждому ребёнку здесь будет интересно, так что родителям лучше заранее узнать подробности на сайте. Манифактуре процветания!

    В Новгород приехали на выходные и визит на ткацкий мастер-класс запланировали заранее. Кстати, бронировать лучше за
  • Г
    Галина
    30 апреля 2024
    Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
    Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
    Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети
  • Е
    Евгения
    7 апреля 2024
    Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
    Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!
    Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!
  • И
    Ирина
    4 апреля 2024
    Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
    Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно выбрать для мастеркласс сливочный или горький шоколад. Натуральные красители на какао масле. Очень интересно и полезно.
    Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно
  • Е
    Елена
    8 марта 2024
    Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
    Это отдельная тема, посетили данный мастер класс семьёй, увлекло всех, дочка просит в следующиц визит посетить мастерскую! Спасибо огромное за эмоции, сотканную красоту и релакс

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Групповой мастер-класс «Стань шоколатье»
  2. Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
  3. Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
  4. Настольные игры древнего Новгорода
  5. Новгородская пастила: возрождение традиции
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
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