1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Популярное предложение
Групповой мастер-класс «Стань шоколатье» в Великом Новгороде
Присоединяйтесь к групповому мастер-классу «Стань шоколатье» в Великом Новгороде. Научитесь темперировать шоколад и создавайте вкусные шедевры
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник и четверг в 13:00, во вторник в 11:00, в пятницу в 17:00
10 июня в 13:00
11 июня в 11:00
1 250₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Шоколадный мастер-класс в Великом Новгороде
Приготовить полезные батончики с хрустящим арахисом и солёной карамелью в мини-группе
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник, четверг и воскресенье в 17:00, во вторник и пятницу в 13:00, в среду в 11:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
1 900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Групповой мастер-класс «Шоколадная картина»
Стать шоколадным художником и создать вкусную работу без грамма химии и вредных добавок
Начало: На набережной Александра Невского
Расписание: в понедельник в 11:00, во вторник и субботу в 17:00, в среду в 13:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 11:00
1 450₽ за человека
скидка
20%
Индивидуальная
1.5 часа
Настольные игры древнего Новгорода - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир средневековых развлечений Великого Новгорода. Узнайте о древних играх и попробуйте свои силы в Мельнице, Хнефатафле и Дальдозе
Сегодня в 20:30
11 июня в 13:30
45003 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Групповая дегустация пастилы: вкус истории Новгорода
Вас ждет погружение в историю новгородской пастилы, дегустация уникальных сладостей и напитков
Начало: На улице Рогатица
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ткацкий мастер-класс для всей семьи в Великом Новгороде
Научиться пользоваться старинным ткацким станом и создать на нём собственное полотно
Начало: на Сенной площади
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
2 140₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Рисуем Великий Новгород: мастер-класс по росписи пряников
Научиться разрисовывать пряники кисточками, весело провести время и увезти с собой вкусный сувенир
Начало: На ул. Стратилатовской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 400₽ за всё до 12 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 мая 2024Мы пришли с детишками 4-10 класса. Было отлично, интересно и динамично! Еле-еле разошлись после 2.5 часов. Удивительное впечатление глубины истории, классные древние игры. И настоящие игральные кости, которые по-настоящему кости:).
- ММарина13 мая 2024Это мероприятие — отличная интерактивная экскурсия! Интересный рассказ о настольных играх сопровождается не только важными и познавательными фактами, но и
- ААнна13 мая 2024Очень интересный мастер-класс, узнали много нового о полезных сладостях. Группа небольшая, каждому частнику уделяется достаточно внимания. Каждый сделал по 10
- ЕЕкатерина4 мая 2024Интересный вариант для вечернего досуга в Великом Новгороде. Рекомендуем всем любителям настольных игр. Мы не только поиграли, но и послушали историю о настольных играх.
- ААнастасия1 мая 2024Ходили с сыном 15 лет, нам очень понравилось. Девочки прекрасно все объясняют, получились замечательные наборчики шоколадок. Нас напоили чаем с разными полезными вкусняшками. Мы в восторге!!! Спасибо Вам!!!
- ЛЛюдмила30 апреля 2024В Новгород приехали на выходные и визит на ткацкий мастер-класс запланировали заранее. Кстати, бронировать лучше за несколько недель, особенно, в
- ГГалина30 апреля 2024Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
- ЕЕвгения7 апреля 2024Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!
- ИИрина4 апреля 2024Очень понравился мастеркласс, много интересной информации про шоколад, в производстве шоколада не используется белый сахар. Можно выбрать для мастеркласс сливочный или горький шоколад. Натуральные красители на какао масле. Очень интересно и полезно.
- ЕЕлена8 марта 2024Это отдельная тема, посетили данный мастер класс семьёй, увлекло всех, дочка просит в следующиц визит посетить мастерскую! Спасибо огромное за эмоции, сотканную красоту и релакс
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «В помещении»
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