1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: на проспекте Александра Корсунова
«Одна дегустация продукции чего стоит»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
«А дегустация настоек в нынешних заведениях позволит вам стать участниками современной истории баров Великого Новгорода»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Групповая дегустация пастилы: вкус истории Новгорода
Вас ждет погружение в историю новгородской пастилы, дегустация уникальных сладостей и напитков
Начало: На улице Рогатица
«Хотим познакомить вас с «гастрономическим брендом» Новгородской земли — яблочной пастилой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Хмельная история Великого Новгорода
Начало: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24
«Во время остановок по желанию можно попробовать напитки, производимые в самих барах и ресторанах»
Расписание: В любой день недели с 12:00 до 20:00 по договорённости
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:30
3 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- PPAVEL4 июня 2024Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.
- ННаталья1 июня 2024Очень интересно и вкусно! Обязательно к посещению, особенно с детьми:)
- ЕЕлена27 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию. Увлекательно и незаметно прошли 1.5 часа времени. Огромное количество новой информации с момента зарождения хмельной истории и традиций Новгорода. С удовольствием порекомендую своим друзьям.
- ЕЕлена27 мая 2024Огромное спасибо заводу за предоставленную возможность погрузиться в производство самого важного продукта в жизни. Нас было 8 человек, мы все
- ЮЮлия25 марта 2024Отличный экскурсии для искушённых туристов, которым удалось уже многое повидать. Гид Илья - очень интересный собеседник, историк, кандидат наук. В
- ННаталья14 января 2024Прекрасная тематическая экскурсия! Илья и Александр, с большой любовью к Новгородской земле, рассказывают об истории возникновения Новгородской пастилы, о быте
- ЕЕлена8 января 2024Замечательное мероприятие! Такой энтузиазм, преданность, щедрость и доброта! На столе - корзина чудом сохраняемых до января новгородских яблочек, чай, пастила, угощают, рассказывают, просвещают, влюбляют)) дай Бог всем создателям удачи и огромное им спасибо!
- ЕЕлена26 декабря 2023Мы недавно угостились пастилой! попробовали все виды с кабачком и тыквой! К тыкве я равнодушна - но тыква в пастиле
- ММаргарита10 мая 2022Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустациейЗдравствуйте! Нам очень понравилась экскурсия, которую проводила Феофания. Было интересно и детям и взрослым. Вступительная часть экскурсии - веселая и занятная, с песнями, танцами и дегустацией. На экскурсии мы много узнали о Детинце и о городе в целом. Рекомендуем!!!
- ТТатьяна2 мая 2022Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустациейПодбирала экскурсию, чтобы было интересно и детям (6 и 12 лет). Дороговато для одной семьи, но ничуть не пожалели. Сын
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 600 до 12 400. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Великого Новгорода, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024