Гастрономические экскурсии Великого Новгорода

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Великом Новгороде, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
24 отзыва
Экскурсия на старейший хлебозавод Великого Новгорода с мастер-классом
Добро пожаловать на экскурсию с ароматом горячего хлеба! Вас ждёт путешествие по цехам хлебозавода, дегустация и мастер-класс по оформлению пирожных
Начало: на проспекте Александра Корсунова
«Одна дегустация продукции чего стоит»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:30 и 11:30
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
1 600 за человека
Хмельная история Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Хмельная история Великого Новгорода: от старинных кабаков до современных баров
Погрузитесь в атмосферу Великого Новгорода, узнавая, как развивалась культура пития и какие напитки предпочитали новгородцы на протяжении веков
Начало: У памятника Тысячелетию России
«А дегустация настоек в нынешних заведениях позволит вам стать участниками современной истории баров Великого Новгорода»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
7 000 за всё до 6 чел.
Новгородская пастила: возрождение традиции
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Групповая дегустация пастилы: вкус истории Новгорода
Вас ждет погружение в историю новгородской пастилы, дегустация уникальных сладостей и напитков
Начало: На улице Рогатица
«Хотим познакомить вас с «гастрономическим брендом» Новгородской земли — яблочной пастилой»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 12 400 за всё до 8 чел.
Хмельная история Великого Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Хмельная история Великого Новгорода
Начало: Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 24
«Во время остановок по желанию можно попробовать напитки, производимые в самих барах и ресторанах»
Расписание: В любой день недели с 12:00 до 20:00 по договорённости
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 6 чел.
Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
Групповая
9 часов
Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
Расписание: Воскресенье в 08:30
3 000 за человека
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Групповая
9 часов
2 отзыва
Старая Русса и дом-музей Ф. Достоевского (с обедом)
Расписание: Воскресенье в 08:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    PAVEL
    4 июня 2024
    Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
    Отличная экскурсия! Всё было так хорошо, что даже не ожидали. Всё производство показали-рассказали. Мы получили преогромное удовольствие! Еще и вкусно было))!!!! Больше бы таких экскурсий и душевных экскурсоводов.
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
    Очень интересно и вкусно! Обязательно к посещению, особенно с детьми:)
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Хмельная история Великого Новгорода
    Огромное спасибо за экскурсию. Увлекательно и незаметно прошли 1.5 часа времени. Огромное количество новой информации с момента зарождения хмельной истории и традиций Новгорода. С удовольствием порекомендую своим друзьям.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
    Огромное спасибо заводу за предоставленную возможность погрузиться в производство самого важного продукта в жизни. Нас было 8 человек, мы все
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    сотрудники общепита. Однако нам не помешало насладиться увлекательной экскурсией на производство. Экскурсовод Наталья- фея своего дела, очень доступно для простого человека доносила информацию, сопровождая шутками. От всей нашей компании Азбука Вкуса СПБ, желаем вам процветания, неугасаемой энергии вашим сотрудникам и любви к этому вкусному делу.

  • Ю
    Юлия
    25 марта 2024
    Хмельная история Великого Новгорода
    Отличный экскурсии для искушённых туристов, которым удалось уже многое повидать. Гид Илья - очень интересный собеседник, историк, кандидат наук. В
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    корне не согласна с отзывами, где пишут, что он не заинтересован и не ищет подход к слушателям. Как раз наоборот, Илья рассказывал именно то, что было интересно нам с друзьями, терпеливо отвечал на любые вопросы, касающиеся не только темы экскурсии, подстраивался под наше настроение. Надеемся, что ему тоже было интересно с нами. Выбранные гидом бары понравились, настойки пробовали разные, все самобытные и интересные. Оптимально брать одну порцию на двоих, так как напитки крепкие, а попробовать хочется несколько вкусов. Послевкусием осталось впечатление от встречи с другом, живущим в другом городе, которого давно не видели, наконец встретились и наговорились от души на разные темы за рюмочкой приятных напитков. Рекомендую любителям нестандартных форматов экскурсий.

  • Н
    Наталья
    14 января 2024
    Новгородская пастила: возрождение традиции
    Прекрасная тематическая экскурсия! Илья и Александр, с большой любовью к Новгородской земле, рассказывают об истории возникновения Новгородской пастилы, о быте
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    и привычках новгородцев. Экскурсия состоялась в очень атмосферном месте - в "Кружечном дворе", за чашечкой чая с вкусной пастилой время пролетело незаметно. Илья- историк, компетентно отвечал на вопросы и рассказывал много интересного. Однозначно, рекомендую!

  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Новгородская пастила: возрождение традиции
    Замечательное мероприятие! Такой энтузиазм, преданность, щедрость и доброта! На столе - корзина чудом сохраняемых до января новгородских яблочек, чай, пастила, угощают, рассказывают, просвещают, влюбляют)) дай Бог всем создателям удачи и огромное им спасибо!
  • Е
    Елена
    26 декабря 2023
    Новгородская пастила: возрождение традиции
    Мы недавно угостились пастилой! попробовали все виды с кабачком и тыквой! К тыкве я равнодушна - но тыква в пастиле
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    это что-то! А чипсы заслуживают отдельных слов! Хрустящие и никакого сахара, никакой химии! Чувствуется труд и любовь, с которой это все сделано! Кто не пробовал пастилу - обязательно попробуйте! Всем очень рекомендую попробовать эту вкуснятину!! Это бесподобно вкусно и очень полезно!! Благодарим Александра за доставленное удовольствие, за лакомство, уют и чаепитие!! Елена

  • М
    Маргарита
    10 мая 2022
    Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустацией
    Здравствуйте! Нам очень понравилась экскурсия, которую проводила Феофания. Было интересно и детям и взрослым. Вступительная часть экскурсии - веселая и занятная, с песнями, танцами и дегустацией. На экскурсии мы много узнали о Детинце и о городе в целом. Рекомендуем!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2022
    Прогулка по Кремлю со средневековым гидом и дегустацией
    Подбирала экскурсию, чтобы было интересно и детям (6 и 12 лет). Дороговато для одной семьи, но ничуть не пожалели. Сын
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    12 лет слушал с интересом, все запомнил, маленькая вряд ли что поняла, но не ныла, ходила везде - это уже отлично 😄 Взрослым экскурсия очень понравилась. Когда информацию преподносят в таком виде (шутки, прибаутки, говор, костюмы), конечно же и запоминается все и проходит на одном дыхании. Организаторы и гиды молодцы! Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Гастрономические»

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  1. Хлебный Новгород: экскурсия на старейший хлебозавод города
  2. Хмельная история Великого Новгорода
  3. Новгородская пастила: возрождение традиции
  4. Хмельная история Великого Новгорода
  5. Святой Валдай на озерных берегах (с обедом)
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Самое главное
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Софийский собор
  6. Кремль
  7. Рюриково Городище
  8. Грановитая палата
  9. Горбатый мост через реку Волхов
  10. Витославлицы
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в июне 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 600 до 12 400. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Великого Новгорода, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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