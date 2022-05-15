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Кремль: путешествие в прошлое

Древняя крепость на берегу реки Волхов — сердце Великого Новгорода. Гуляя по ее территории, вы увидите Часозвоню, колокол весом 26 тонн и памятник Тысячелетие России, установленный по указу Александра II. А также церковь Покрова, которая в XVII веке использовалась как тюрьма. Но главным символом Кремля был и остается Софийский собор, созданный киевскими и византийскими мастерами. Я помогу вам расшифровать архитектурные особенности его фасада и внутреннего убранства.

Ярославово дворище

Ярославово дворище — исторический комплекс на Торговой стороне города. Вы услышите о временах, когда иноземные купцы закупали в Великом Новгороде воск, мед, кожу, моржовый клык и мех. Когда по берегам реки длинной вереницей тянулись пристани с торговыми судами и всюду бурлила жизнь. Рассмотрите украшенный цветной мозаикой Ганзейский фонтан в форме круга, символизирующего стол переговоров. А в завершение полюбуетесь старинным Никольским собором.

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