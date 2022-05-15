Знакомьтесь, Великий Новгород

История и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии

Индивидуальная
Великий Новгород запомнится вам древней архитектурой и завораживающими видами.

Вы исследуете ухоженную территорию Кремля и посетите Софийский собор — старейший из сохранившихся храмов России.

Погуляете по Ярославому дворищу, оцените необычный Ганзейский фонтан и погрузитесь в торговые традиции города.
Знакомьтесь, Великий Новгород
Знакомьтесь, Великий Новгород
Знакомьтесь, Великий Новгород
Знакомьтесь, Великий Новгород
Знакомьтесь, Великий Новгород
Знакомьтесь, Великий Новгород
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кремль: путешествие в прошлое

Древняя крепость на берегу реки Волхов — сердце Великого Новгорода. Гуляя по ее территории, вы увидите Часозвоню, колокол весом 26 тонн и памятник Тысячелетие России, установленный по указу Александра II. А также церковь Покрова, которая в XVII веке использовалась как тюрьма. Но главным символом Кремля был и остается Софийский собор, созданный киевскими и византийскими мастерами. Я помогу вам расшифровать архитектурные особенности его фасада и внутреннего убранства.

Ярославово дворище

Ярославово дворище — исторический комплекс на Торговой стороне города. Вы услышите о временах, когда иноземные купцы закупали в Великом Новгороде воск, мед, кожу, моржовый клык и мех. Когда по берегам реки длинной вереницей тянулись пристани с торговыми судами и всюду бурлила жизнь. Рассмотрите украшенный цветной мозаикой Ганзейский фонтан в форме круга, символизирующего стол переговоров. А в завершение полюбуетесь старинным Никольским собором.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в Софийский собор не включены в стоимость: 140 руб. взрослые, 60 руб. школьники

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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