Великий Новгород, город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры, приглашает вас на незабываемую индивидуальную экскурсию.



Вы посетите знаменитый Кремль, где сможете увидеть Часозвоню и памятник Тысячелетие России, а также Софийский собор - символ города.



Прогулка по Ярославову дворищу раскроет перед вами историю торговых отношений и культурные традиции Новгорода. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя вам ощутить дух древней Руси

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Великого Новгорода - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и комфортная для прогулок, а исторические достопримечательности доступны в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя холодно, Кремль и Ярославово дворище покрываются снежным покровом, создавая сказочную атмосферу, но некоторые активности могут быть ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.