Откройте для себя уникальные архитектурные памятники Великого Новгорода, включая древний Кремль и Софийский собор
Великий Новгород, город с богатой историей и уникальными памятниками архитектуры, приглашает вас на незабываемую индивидуальную экскурсию.
Вы посетите знаменитый Кремль, где сможете увидеть Часозвоню и памятник Тысячелетие России, а также Софийский собор - символ города.
Прогулка по Ярославову дворищу раскроет перед вами историю торговых отношений и культурные традиции Новгорода. Эта экскурсия станет настоящим путешествием в прошлое, позволяя вам ощутить дух древней Руси
Лучшее время для посещения Великого Новгорода - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода тёплая и комфортная для прогулок, а исторические достопримечательности доступны в полной мере. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже приятно гулять, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, хотя холодно, Кремль и Ярославово дворище покрываются снежным покровом, создавая сказочную атмосферу, но некоторые активности могут быть ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кремль
Софийский собор
Часозвоня
Памятник Тысячелетие России
Церковь Покрова
Ярославово дворище
Ганзейский фонтан
Никольский собор
Описание экскурсии
Кремль: путешествие в прошлое
Древняя крепость на берегу реки Волхов — сердце Великого Новгорода. Гуляя по ее территории, вы увидите Часозвоню, колокол весом 26 тонн и памятник Тысячелетие России, установленный по указу Александра II. А также церковь Покрова, которая в XVII веке использовалась как тюрьма. Но главным символом Кремля был и остается Софийский собор, созданный киевскими и византийскими мастерами. Я помогу вам расшифровать архитектурные особенности его фасада и внутреннего убранства.
Ярославово дворище
Ярославово дворище — исторический комплекс на Торговой стороне города. Вы услышите о временах, когда иноземные купцы закупали в Великом Новгороде воск, мед, кожу, моржовый клык и мех. Когда по берегам реки длинной вереницей тянулись пристани с торговыми судами и всюду бурлила жизнь. Рассмотрите украшенный цветной мозаикой Ганзейский фонтан в форме круга, символизирующего стол переговоров. А в завершение полюбуетесь старинным Никольским собором.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Входные билеты в Софийский собор не включены в стоимость: 150 руб. взрослые, 100 руб. школьники
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Сенной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Великом Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5382 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я представляю команду гидов в Великом Новгороде. Мы поможем вам прикоснуться к богатой истории нашего края и посетить его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 169 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Полина
благодарим организатора Анну и экскурсовода Эльвиру за столь подробное погружение в историю Великого Новгорода. Выбрали экскурсию не просто так - хотели погрузится в историю города, а не просто «погулять» и читать дальшеуменьшить
сделать неосознанный осмотр достопримечательностей. Эльвира прекрасно владеет материалом, мы даже не успевали задать вопросы - информации было очень много, она была интересна и в тему. Да, история Великого Новгорода сложна - от экскурсии не стоит ждать «развлекухи» это историческое погружение в древние времена. Не рекомендую к посещению с детьми, все-таки для них материал будет сложноват
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Ирина
Экскурсия прошла в спокойном ритме, её для нас провела Эльвира. Материал структурирован и понятен, Эльвира владеет информацией в полном объёме, отвечает на все вопросы. Эльвира порекомендовала нам посетить храм, где читать дальшеуменьшить
сохранились фрески Феофана Грека, за что ей огромное спасибо. Выражая свое сугубо субъективное мнение, могу сказать, что нам не хватило погружения в историю, хотелось бы узнать побольше об основании города, со времен Рюрика и до средневековья. Ну и ребенку 11 лет было скучновато. Возможно мы выбрали не ту тематику экскурсии. В целом - рекомендую.
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Елена
Показывала нам город прекрасный экскурсовод Татьяна! Понравилось всем - и взрослым, и ребенку 8лет. Рассказывает интересно, понятно. Любит свой город и знает много любопытных фактов) Будем всем друзьям советовать эту экскурсию!
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С
Сергей
Экскурсию провела гид Ольга. Прекрасная экскурсия по софийской и торговой сторонам города. Высокий профессионализм, правильно поставленная речь, узнали много интересного и нового. Ответила на все вопросы, которые возникли по ходу экскурсии. Узнали много интересных фактов из истории, традиций и современности. Спасибо за любовь к своему городу, гостеприимство и глубокое знание истории.
+2
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Юлия
Спасибо экскурсоводу Ларисе за познавательную и интересную экскурсию. Лариса ответила на все наши вопросы. Было приятно провести время.
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Ю
Юлия
Великолепная познавательная экскурсия! Огромная благодарность Эльвире❤❤❤ Великий Новгород- великая история нашей любимой Родины!
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