Е Елена Очень понравился и рассказ о шоколаде, и сам мастер-класс. Очень захотелось сходить на другой мастер-класс этого же организатора!

Е Екатерина Интересно рассказывали в начале перед самим мастер классом, не было скучно. Прямо взаимодействуешь с тем о чем идет речь (до обработки например какао-бобы), в конце пили вкусный чай.

Л Лидия

И Ирина Детям очень понравилось, не смотря на то, что дети были от 8- 17 лет. 😊

Интересно рассказывала ведущая, познавательно и, конечно, очень вкусно! 😋👍

Т Татьяна Были с внуком на мастер-классе. Нам рассказали, из каких инградиентов и как изготавливается шоколад, а потом мы сами отлили вкусные шоколадные плитки, дружно пили очень вкусный чай и с шоколадными батончиками и шоколадной пастой. Все очень понравилось. И всем было интересно - и взрослым, и детям, причем разного возраста.

М Марина Это было феерично, замечательно, волшебно и очень вкусно! Татьяне желаем процветания! У внука из всего увиденного в Новгороде, этот мастер-класс на первом месте. Он сам! сделал шоколад, напился вкуснейшего чая с полезными сладостями, познакомился с прелестным учителем, узнал много интересного о какао и шоколаде. Благодарим от души!

А Анастасия Огромная благодарность Татьяне, за проведенный мастер класс! Мы с дочерью узнали массу нового о шоколаде, вынесли полезные привычки внедрённые в жизнь! Приготовили вкусные сувениры и остались очень довольны!

С Светлана Огромное спасибо. Чудесный мастер-класс. Детям всё очень понравилось. Отдельное спасибо за наивеуснейший чай с великолепным шоколадом!

В Владимир Прекрасное место. Дружелюбный специалист Татьяна, профессионал своего дела. Получили огромное удовольствие.

Н Наталья Все понравилось, все супер

А Артем

Г Галина Узнали много о шоколаде. Было очень интересно и познавательно. Дети восторге! Чаепитие 🔥🔥🔥