Когда шоколад и творчество встречаются, начинается настоящее волшебство! ✨ Станьте настоящим Шоколатье и окунитесь в увлекательный мир сладостей на нашем эксклюзивном мастер-классе! Здесь вы не только создадите уникальный шедевр, но и будете уверены в качестве и безопасности используемых ингредиентов.
Описание мастер-классаДорогие любители сладкого! Приглашаем вас на уникальную экскурсию, где вы не только познакомитесь с миром какао, но и станете настоящими шоколатье! На нашем мастер-классе вас ждёт множество сюрпризов, и вот, что вас ожидает: Что вас ждет:• Знакомство с какао. Узнаете, что такое какао, как оно растет и какие его секреты скрыты в каждом зернышке. И, конечно, сможете попробовать настоящий какао-продукт на вкус.
- Погружение в мир шоколада. Овладеете профессиональными терминами и навыками, используемыми настоящими шоколатье. Наши мастера научат вас секретам темперирования шоколада — вы научитесь работать с ремесленным шоколадом без белого сахара и лактозы, что особенно порадует любителей здорового питания.
- Практическая часть. Самостоятельно темперируете шоколад, разольёте его по разнообразным формам (у нас их множество!) и украсите свою работу вкуснейшими добавками. Порция творчества гарантирована!
- Чаепитие и угощения. Пока шоколад стабилизируется, мы устроим для вас уютное чаепитие с вкусными сладостями от Ecoslasty. Наслаждайтесь атмосферой творчества и угощений, общаясь с такими же увлечёнными людьми, как и вы.
- Подарки для вас. Когда ваш шоколад готов, вы запакуете его в красивые коробочки — идеально для домашнего чаепития или подарка близким. Шоколад — это не только вкус, но и магия. На нашем мастер-классе творчество и шоколад сливаются в одно целое, создавая настоящие шедевры. И вы сможете стать частью этого волшебства, научившись создавать свой собственный шоколад. Присоединяйтесь к нам, и мы обещаем, что будет не только вкусно, но и интересно! Не упустите шанс стать настоящим шоколатье. До встречи на нашем мастер-классе!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная Александра Невского, д. 22/2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
31 окт 2025
Очень понравился и рассказ о шоколаде, и сам мастер-класс. Очень захотелось сходить на другой мастер-класс этого же организатора!
Е
Екатерина
20 окт 2025
Интересно рассказывали в начале перед самим мастер классом, не было скучно. Прямо взаимодействуешь с тем о чем идет речь (до обработки например какао-бобы), в конце пили вкусный чай.
Л
Лидия
20 авг 2025
И
Ирина
18 авг 2025
Детям очень понравилось, не смотря на то, что дети были от 8- 17 лет. 😊
Интересно рассказывала ведущая, познавательно и, конечно, очень вкусно! 😋👍
Т
Татьяна
14 июл 2025
Были с внуком на мастер-классе. Нам рассказали, из каких инградиентов и как изготавливается шоколад, а потом мы сами отлили вкусные шоколадные плитки, дружно пили очень вкусный чай и с шоколадными батончиками и шоколадной пастой. Все очень понравилось. И всем было интересно - и взрослым, и детям, причем разного возраста.
М
Марина
15 мая 2025
Это было феерично, замечательно, волшебно и очень вкусно! Татьяне желаем процветания! У внука из всего увиденного в Новгороде, этот мастер-класс на первом месте. Он сам! сделал шоколад, напился вкуснейшего чая с полезными сладостями, познакомился с прелестным учителем, узнал много интересного о какао и шоколаде. Благодарим от души!
А
Анастасия
14 мая 2025
Огромная благодарность Татьяне, за проведенный мастер класс! Мы с дочерью узнали массу нового о шоколаде, вынесли полезные привычки внедрённые в жизнь! Приготовили вкусные сувениры и остались очень довольны!
С
Светлана
6 мая 2025
Огромное спасибо. Чудесный мастер-класс. Детям всё очень понравилось. Отдельное спасибо за наивеуснейший чай с великолепным шоколадом!
В
Владимир
28 апр 2025
Прекрасное место. Дружелюбный специалист Татьяна, профессионал своего дела. Получили огромное удовольствие.
Н
Наталья
31 мар 2025
Все понравилось, все супер
А
Артем
24 фев 2025
Г
Галина
28 янв 2025
Узнали много о шоколаде. Было очень интересно и познавательно. Дети восторге! Чаепитие 🔥🔥🔥
О
Ольга
1 янв 2025
Мы узнали всё о шоколаде))). О вредном и полезном составе! Помедитировали, занимаясь на мастер-классе, темперированием шоколада! Позитив, новогоднее настроение, великолепная подача материала, смех и чай с крекерами и пастами - ВКУСНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССА! БЛАГОДАРИМ! Интересно всеми детям и взрослым. Последние в восторге!)))
