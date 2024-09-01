Развлечения для детей – экскурсии в Великом Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Великом Новгороде, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Дар Валдая
На автобусе
29 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выбор
Дар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
6 окт в 08:10
13 окт в 08:10
3 500 за человека
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной Мастерской Ecoslasty
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной Мастерской Ecoslasty
Начало: Набережная Александра Невского, д. 22/2
Завтра в 18:00
25 сен в 14:00
1 600 за человека
Экскурсия и мастер-класс: хоровод ёлочных игрушек
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
Экскурсия и мастер-класс: хоровод ёлочных игрушек
Начало: Сенная площадь
Расписание: 2 Января, 3 Января, 5 Января, 7 Января 2023 года в 14:55
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    1 сентября 2024
    Дар Валдая
    Экскурсия замечательная,виды великолепные,храмы величественые
  • И
    Ирина
    26 августа 2024
    Дар Валдая
    Понравилось всё: программа, экскурсовод, водитель. Было интересно и комфортно. Большое спасибо турфирме "Волхва"!
  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Дар Валдая
    Огромное спасибо за зкскурсию! Очень понравился зкскурсовод, интересно подавала историческую информацию. Обед не очень понравился! Водитель-профессионал!

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Развлечения для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дар Валдая
  2. Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной Мастерской Ecoslasty
  3. Экскурсия и мастер-класс: хоровод ёлочных игрушек
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Памятник Тысячелетию России
  4. Софийский собор
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 3 500. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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