8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборДар Валдая
Начало: Великий Новгород, ул. Предтеченская 24
Расписание: Смотрите ближайшие свободные даты
6 окт в 08:10
13 окт в 08:10
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
Мастер-класс «Шоколадная картина» в уютной Мастерской Ecoslasty
Начало: Набережная Александра Невского, д. 22/2
Завтра в 18:00
25 сен в 14:00
1 600₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
Экскурсия и мастер-класс: хоровод ёлочных игрушек
Начало: Сенная площадь
Расписание: 2 Января, 3 Января, 5 Января, 7 Января 2023 года в 14:55
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья1 сентября 2024Экскурсия замечательная,виды великолепные,храмы величественые
- ИИрина26 августа 2024Понравилось всё: программа, экскурсовод, водитель. Было интересно и комфортно. Большое спасибо турфирме "Волхва"!
- ССветлана5 августа 2024Огромное спасибо за зкскурсию! Очень понравился зкскурсовод, интересно подавала историческую информацию. Обед не очень понравился! Водитель-профессионал!
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Развлечения для детей»
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Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в сентябре 2024
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