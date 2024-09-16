Когда шоколад и творчество встречаются, начинается волшебство.
На мастер-классе «Стань шоколатье» участники узнают, как растёт какао, овладеют профессиональными навыками шоколатье и самостоятельно темперируют ремесленный шоколад. В процессе работы каждый сможет украсить своё изделие и упаковать его в красивую коробочку. В стоимость включено чаепитие с полезными сладостями. Дети от 6 лет могут участвовать самостоятельно, малыши 3-5 лет помогают взрослым
На мастер-классе «Стань шоколатье» участники узнают, как растёт какао, овладеют профессиональными навыками шоколатье и самостоятельно темперируют ремесленный шоколад. В процессе работы каждый сможет украсить своё изделие и упаковать его в красивую коробочку. В стоимость включено чаепитие с полезными сладостями. Дети от 6 лет могут участвовать самостоятельно, малыши 3-5 лет помогают взрослым
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍫 Создание собственного шоколадного шедевра
- 🎓 Овладение навыками профессионального шоколатье
- ☕ Уютное чаепитие с полезными сладостями
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Возможность подарить своё творение близким
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Великий Новгород
Описание мастер-класса
На мастер-классе вы:
- Узнаете, что такое какао, как оно растёт, и даже попробуете его на вкус.
- Овладеете профессиональными терминами и навыками шоколатье.
- Самостоятельно темперируете ремесленный шоколад без белого сахара и лактозы.
- Разольёте его по разным формам (а их у нас очень много!) и украсите свою работу.
- Пока шоколад будет проходить процесс стабилизации, мы устроим уютное чаепитие с полезными сладостями.
- А потом вы запакуете свой шедевр в красивые коробочки, чтобы разделить его с домашними за чаем или подарить близким.
Организационные детали
- В стоимость программы включены мастер-класс и чаепитие.
- Дети от 6 лет справятся с работой самостоятельно. Малыши 3–5 лет будут помогать своему сопровождающему, отдельный билет для них не нужен.
- Возможно провести экскурсию для группы 4-15 человек за доплату — 1250 руб. /чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Александра Невского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Великом Новгороде
Провела экскурсии для 117 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я представляю первую и единственную мастерскую полезных сладостей в Великом Новгороде. В наших продуктах вы не найдёте ни грамма белого сахара, красителей, ароматизаторов и прочей химии. Приглашаю вас на уютные шоколадные мастер-классы.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
16 сен 2024
Очень интересный и познавательный мастер-класс. Окунуться в процесс приготовления вкусного и полезного шоколада оказалось очень увлекательно.
Т
Татьяна
22 авг 2024
Посетили мастер-класс 22августа2024г. Восторг. Восторг и у детей и у взрослых. Очень приветливый персонал. Девочки молодцы. Немного информации по делу. Сам процесс затягивает, кому необходима помощь-обязательно помогут. Как результат- супершок-замечательные фигурные конфетки,шоколадки прекрасно упакованные. Уже порекомендовала своим знакомым. Приходите,не пожалеете.
В
Виктория
10 авг 2024
Татьяна, замечательный организатор, учитель! Очень приятная девушка. Было интересно, познавательно, мне, дочке. Шоколад безумно вкусный. Сплошной полет творчества)))
Г
Галина
30 апр 2024
Интересный мастер класс, но больше будут заинтересованы дети.
Е
Евгения
7 апр 2024
Отличное мероприятие! Удобное расположение на Набережной А. Невского. Интересно провели время в день рождения. Очень вкусное чаепитие!
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