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Когда шоколад и творчество встречаются, начинается волшебство.



На мастер-классе «Стань шоколатье» участники узнают, как растёт какао, овладеют профессиональными навыками шоколатье и самостоятельно темперируют ремесленный шоколад. В процессе работы каждый сможет украсить своё изделие и упаковать его в красивую коробочку. В стоимость включено чаепитие с полезными сладостями. Дети от 6 лет могут участвовать самостоятельно, малыши 3-5 лет помогают взрослым

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