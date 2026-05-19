Хит сезона 2026. Увлекательная экскурсия объединяет реку Волхов и «Словенское море» — озеро Ильмень.
Это уникальный шанс насладиться водной гладью, архитектурой и гармонией природы древнейшего места России. Насладитесь великолепием расположенных по берегам реки Волхов ключевым историческим объектам, являющимися памятниками истории и архитектуры, монументальной живописи и иконописи. Многие из Новгородских храмов включены в список Всемирного наследия Юнеско.
Описание экскурсииУвлекательная захватывающая экскурсия объединяющая р. Волхов и "Словенское море" - озеро Ильмень. ХИТ СЕЗОНА 2026!!! Вы узнаете все про Великий Новгород, это уникальная возможность насладиться спокойствием воды, почувствовать всю красоту архитектуры, гармонию природы, окружающей одно из древнейших мест нашей Родины. Вы ознакомитесь как с историей Великого Новгорода, так и историей храмов и монастырей. Насладитесь великолепием расположенных по берегам реки Волхов ключевым историческим объектам, являющимися памятниками истории и архитектуры, монументальной живописи и иконописи. Многие из Новгородских храмов включены в список Всемирного наследия Юнеско. Важная информация:
- Перед посадкой Вам необходимо подойти в кассу Причала «Ярославово Дворище» для получения посадочного билета за 20 мин до отправления рейса назвав номер заказа.
- Посадка на борт начинается за 5 минут, завершается за 3 минуты до отправления рейса.
- Время, указанное в Вашем билете, является временем отхода судна от причала.
- Посадка осуществляется в порядке живой очереди.
- Экскурсия проходит с аудиогидом на русском языке.
- На водной прогулке с Вами будет опытный капитан и команда.
- Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона.
- Прогулка может быть отменена по причине неприемлемых погодных условий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Новгородский Кремль и Софийский собор
- Ярославово Дворище
- Опоры недостроенного моста
- Сиверсов канал
- Рюриково Городище
- Юрьев Монастырь
- Церковь Бориса и Глеба в Плотниках
- Перынский скит
- Озеро Ильмень
Что включено
- Речная прогулка
- Аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- В случае необходимости возможно приобрести плед, дождевик, путеводитель, сувенирную продукцию, кофе, спиртные или прохладительные напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона, Причал «Ярославово Дворище»
Завершение: Причал «Ярославово Дворище»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 10 отзывах
О
Предупреждение! Будьте готовы, что вместо экскурсии на теплоходе вам будет предложена экскурсию на катамаране. Минусы: это явно не теплоход, то есть не будет закрытого помещения, туалета и прочее. Стоимость выше
К
Добрый день, экскурсия была просто замечательная, есть крытая и открытая палубы, т. ч. это максимально уютно и удобно☀️ Единственное, что смутило это то, что после предыдущей группы был не убран туалет, но это все же вопрос к людям, которые ведут себя неподобающе
Н
Забронировали поездку на теплоходе находясь еще в Санкт-Петербурге. Выкупили билеты на причале. Поездка очень понравилась! Погода порадовала. Сама экскурсия была интересной. Рекомендую однозначно!
Т
Хорошая экскурсия. Чистый корабль,классический маршрут,без нареканий. Провела время с удовольствием.
А
Стандартная обзорная поездка. Новгород,Волхов, Илмень с теплохода смотреть красиво и интетесно
А
Отличная прогулка с прекрасным аудиогидом. Судно в отличном состоянии.
