Групповая
Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе
Погрузитесь в атмосферу древнего Новгорода, наслаждаясь видами с воды. Теплоход «Москва 57» обеспечит комфорт и безопасность на протяжении всего маршрута
Начало: У центрального причала «Ярославово Дворище»
«Речная прогулка проходит на теплоходе «Москва 57» с пассажировместимостью до 100 человек с тёплым салоном, открытой палубой и кафе-баром»
Расписание: ежедневно в 12:15 и 15:15
24 апр в 10:30
25 апр в 10:30
1500 ₽ за человека
Групповая
Обзорная теплоходная экскурсия «Новгород Великий»
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона, ...
«Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона»
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
Вечерняя водная прогулка «Круиз на закат»
Начало: Россия, Великий Новгород, район Торговая сторона
«Ваше путешествие проходит на двухпалубном теплоходе с комфортабельным салоном, системой мультимедиа, зарядками для телефона»
Расписание: Согласно расписанию.
1800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета19 июля 2025Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходеДата посещения: 19 июля 2025Выражаем благодарность организатору экскурсии за поддержку и доброжелательность!
Был риск, что опоздаем, т.к. добирались из соседней области, нам пошли на встречу и были готовы перенести нас на следующую рейс. Очень приятно!
- ЕЕлена29 августа 2025Теплоход большой, двухэтажный, есть бар, по громкой связи рассказывают про древний город и окрестности, для знакомства с достопримечательностями очень даже подойдëт.
- ВВиктор29 августа 2025Все понравилось, материал излагается в записи, но все к месту, понятно, слышно хорошо, много интересных исторических фактов и легенд!
Личное мнение: добавить время-для стоянок и выхода на берег у 2-3 объектов. Было бы супер!
- РРинат17 августа 2025Все понравилось, красивые виды, интересная информация, кому холодно могут быть внизу, кому жарко есть вторая палуба с открым верхом, дополнительно на борту есть бар
- ДДенис5 августа 2025Обычная 1,5ч прогулка на катерке Москва с автоинформатором. Чисто, хороший туалет, никто не "шмонает" по поводу проносимых продуктов и напитков. Можно сгонять, если есть пару часов свободных в городе
- ВВалерий14 июля 2025Было мало пассажиров, в озеро не пошли. Время экскурсии вместо 1,5 часа всего час десять.
- ИИрина8 июля 2025Удобный, комфортабельный теплоход. Интересная экскурсия! Рекомендую!
- ТТатьяна3 июля 2025Обычные закадровый текст во время поездки на теплоходе. Причем не уточняет, что находится слева, а что справа, и это неудобно
- ЮЮлия24 июня 2025Комфортабельный теплоход, красивые виды берегов, озера и города с борта теплохода. Познавательная аудио экскурсия сопровождает весь маршрут следования теплохода.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «На теплоходе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
