Е Елизавета Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Дата посещения: 19 июля 2025 Выражаем благодарность организатору экскурсии за поддержку и доброжелательность!



Был риск, что опоздаем, т.к. добирались из соседней области, нам пошли на встречу и были готовы перенести нас на следующую рейс. Очень приятно!

Е Елена Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Теплоход большой, двухэтажный, есть бар, по громкой связи рассказывают про древний город и окрестности, для знакомства с достопримечательностями очень даже подойдëт.

В Виктор Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Все понравилось, материал излагается в записи, но все к месту, понятно, слышно хорошо, много интересных исторических фактов и легенд!

Личное мнение: добавить время-для стоянок и выхода на берег у 2-3 объектов. Было бы супер!

Р Ринат Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Все понравилось, красивые виды, интересная информация, кому холодно могут быть внизу, кому жарко есть вторая палуба с открым верхом, дополнительно на борту есть бар

Д Денис Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Обычная 1,5ч прогулка на катерке Москва с автоинформатором. Чисто, хороший туалет, никто не "шмонает" по поводу проносимых продуктов и напитков. Можно сгонять, если есть пару часов свободных в городе

В Валерий Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Было мало пассажиров, в озеро не пошли. Время экскурсии вместо 1,5 часа всего час десять.

И Ирина Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Удобный, комфортабельный теплоход. Интересная экскурсия! Рекомендую!

Т Татьяна Обзорная экскурсия «Новгород Великий» - на теплоходе Обычные закадровый текст во время поездки на теплоходе. Причем не уточняет, что находится слева, а что справа, и это неудобно